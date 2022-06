Per la giornata di lunedì 20 giugno 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno del Gemelli, mentre all’opposto si troverà il segno del Sagittario. I segni di acqua, in particolare il segno dei Pesci e quello del Cancro, saranno in miglioramento. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di lunedì 20 giugno.

L’oroscopo di lunedì 20 giugno: Gemelli ottimista

1° Gemelli: l’ottimismo, in questo momento, vi darà non soltanto grandi energie ma anche la prospettiva di cominciare dei progetti ambiziosi che potrebbero far avanzare significativamente la vostra carriera.

Avrete una bellissima serata, possibilmente caratterizzata da incontri oppure insieme al partner.

2° Pesci: respirare un po’ di aria fresca all’aperto potrebbe essere davvero rigenerante ma se avete in programma una gita fuori porta nel pomeriggio ci saranno tante sorprese, anche qualche incontro che potrebbe essere davvero stimolante dal punto di vista mentale.

3° Cancro: in amore ci saranno delle novità che, probabilmente, vi prenderanno del tempo ma che, allo stesso modo, potrebbero essere l’ideale per staccare un po’ la spina dalle faccende di carattere professionale.

4° Capricorno: si aprirà uno scenario di ripresa con qualche occasione che, se non andrà persa, riuscirà ad aiutare moltissimo la vostra situazione finanziaria, creando anche i presupposti per poter fare qualche piccola follia in più, ad esempio più shopping.

Obiettivi per Toro

5° Toro: gli obiettivi di questa giornata saranno molto ambiziosi eppure fattibili. Sperimenterete situazioni che potrebbero essere determinanti per la vostra carriera ed edificanti dal punto di vista personale.

6° Bilancia: avrete qualche incentivo morale nel proseguire un progetto che probabilmente ritenevate troppo difficile per voi e per le vostre forze.

L’umore e le energie saranno in rialzo, tanto che potreste riscontrare anche una grande voglia di esercitare attività fisica nel pomeriggio.

7° Vergine: un rinnovamento emozionale potrebbe risollevarvi il morale, dandovi tante motivazioni che vi spingeranno a fare sempre di più e meglio, soprattutto nel lavoro. Vi sentirete anche avvantaggiati sul piano creativo, creando una bellissima atmosfera in famiglia.

8° Acquario: sarete alle prese con qualche intoppo burocratico che però si risolverà in men che non si dica. Sul piano sentimentale, potrebbero presentarsi piccole incomprensioni che, però, richiederanno più tempo per essere risolte in modo adeguato.

Le previsioni dell'oroscopo di lunedì 20 giugno: Leone nervoso

9° Scorpione: avrete una giornata abbastanza avulsa ma non per questo non riuscirete ad ingegnarvi con qualche idea originale che sappia coinvolgere anche l’amicizia più restia. Evitate di osare troppo sul posto di lavoro, proponendo magari un affare troppo ambizioso.

10° Leone: avrete ancora del nervosismo dovuto a una situazione all’interno della vostra squadra lavorativa, una situazione che non troverà una soluzione immediata.

Per il momento, andare avanti con i vostri progetti in solitudine potrebbe essere una delle scelte da prendere in considerazione.

11° Ariete: lunedì che non dovrebbe partire nel migliore dei modi. Probabilmente avrete qualche ostacolo sul lavoro che non vi darà occasione di emergere o qualche vicenda familiare che necessita di una soluzione a lungo termine.

12° Sagittario: dovrete far fronte a qualche difficoltà che, purtroppo, non si risolverà presto. Contare su qualcuno che vi sta vicino sarà sicuramente produttivo per il vostro stato d’animo.