Secondo le previsioni dell'oroscopo del 29 giugno, i nati sotto il segno dello Scorpione possono osare un po' di più. I Leone non devono rinunciare ai propri desideri, mentre i Pesci sono un po' stanchi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno sono un po' stanchi. Non ci sono grosse novità all'orizzonte e questo deve rendervi in parte più tranquilli, non abbiate l'ansia da prestazione.

11° Leone: i vostri desideri e sogni sono la cosa più preziosa che possedete, cercate di non dimenticarvene. Dal punto di vista delle relazioni ci sono delle cose da rivedere.

10° Acquario: in amicizia siete persone tendenzialmente gradevoli e accomodanti. L'Oroscopo del 29 giugno, però, vi invita a dare una scossa alla vostra vita, voi non siete questa persona.

9° Capricorno: il ritorno inaspettato di una persona cara del vostro passato potrebbe essere giunta, o giunto, per farvi una sorpresa e svelare a tutti quali sono i vostri progetti futuri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: non siete persone abitudinarie, ma talvolta la routine potrebbe essere l'unica cosa che siete in grado gestire con calma e determinazione, continuate così.

7° Vergine: state in allerta. Questo è un momento molto proficuo per voi dal punto di vista professionale, ma dovete fare il possibile per cogliere al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino.

6° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 29 giugno vi invita a tenere a bada le emozioni. Questo è un momento molto proficuo per voi, ma non lasciatevi trasportare troppo dal cuore, ragionate.

5° Toro: interessanti risvolti per la sfera sentimentale. Buon momento per fare delle nuove conoscenze o per consolidare i rapporti già esistenti.

Non siate troppo avidi dal punto di vista economico.

Oroscopo segni fortunati del 29 giugno

4° in classifica Gemelli: interessanti rivolti sul fronte dei rapporti umani. Dopo aver passato qualche giorno di troppo a discutere, adesso è il momento di fare la pace. Approfittate della Luna nel segno.

3° Cancro: secondo l'oroscopo del 29 giugno, i nati sotto questo segno devono darsi da fare per risolvere alcune faccende in sospeso.

In amore è importante fare chiarezza nel vostro cuore, ascoltate solo lui.

2° Bilancia: attenti ai desideri, perché spesso potrebbero sfuggirvi di mano. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Allo stesso tempo, però, è opportuno badare anche alla sfera professionale.

1° Scorpione: ottimo momento per cogliere al volo certe occasioni. Se non sapete bene in che direzione andare, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere. Ottimo il momento per cominciare un nuovo progetto.