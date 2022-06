L'oroscopo della giornata di giovedì 2 giugno vedrà i nativi Gemelli più consapevoli di sé sul posto di lavoro, mentre la Luna porterà un po' di serenità in Scorpione. Vergine riuscirà a godere al meglio della propria relazione di coppia, mentre Pesci sarà piuttosto fortunato in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 2 giugno.

Previsioni oroscopo 2 giugno 2022 segno per segno

Ariete: non una giornata eccezionale per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura vi metterà in difficoltà in amore. Attenzione soprattutto al vostro atteggiamento nei confronti del partner.

In ambito lavorativo avrete le idee ben chiare su come svolgere i vostri progetti, e con Giove e Marte nel segno, potrebbero arrivare momenti fortunati. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Questa nuova giornata sarà interessante e fortunata per voi e per il partner, e con Venere e la Luna favorevoli, potrete contare su un legame sempre più forte. Per quanto riguarda il lavoro i vostri obiettivi saranno ben chiari, e farete di tutto per raggiungerli. Voto - 9️⃣

Gemelli: sarete piuttosto consapevoli delle vostre capacità secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Soprattutto sul fronte lavorativo, saprete fin dove spingervi, cercando di massimizzare il risultati.

In amore questo cielo vi permetterà di approfondire il legame che avete con il partner, ma attenzione a non spingervi troppo oltre. Se siete single, con il giusto atteggiamento, potrete fare breccia nel cuore di chi amate. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di giugno. La buona posizione della Luna e di Venere vi permetteranno di sentirvi sempre a vostro agio con il partner, pronti a trovare una soluzione ai vostri problemi sentimentali, e in grado di fare qualcosa per consolidare il vostro rapporto.

Sul fronte lavorativo ci sarà ancora molto da fare prima che i vostri progetti andranno in porto. Con Giove e Marte in quadratura non sarà facile, ma l'aiuto di Mercurio vi permetterà di provarci. Voto - 8️⃣

Leone: vita di coppia non semplicissima da gestire secondo l'oroscopo. Venere vi manderà le sue energie negative, e sarà molto importante controllare e gestire al meglio il vostro atteggiamento.

Se siete single al momento avrete altro a cui pensare e l'amore non sarà tra le vostre priorità. In ambito lavorativo questo cielo non è così male per svolgere i vostri progetti, ma attenzione agli imprevisti che Mercurio in quadratura vi porterà. Voto - 7️⃣

Vergine: vita sentimentale piena di fascino in questa giornata di giugno. Single oppure no, con la Luna in sestile e Venere in trigono, con un po’ di fortuna riuscirete a fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro valuterete diverse offerte. Mercurio in trigono vi aiuterà a prendere le giuste decisioni, ma non aspettatevi buoni risultati fin da subito. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì 2 giugno non molto convincente per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna in quadratura toglierà fascino alla vostra relazione di coppia, ciò nonostante, l'astro argenteo sarà presto in buon aspetto, e vi avvierete verso un fine settimana migliore. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a chiarirvi le idee, ciò nonostante con Marte e Giove negativi, ottenere qualcosa di buono dai vostri progetti non sarà così semplice. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata tranquilla in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Cancro. Certo, tra voi e il partner non ci sarà così tanta passione, ciò nonostante riuscirete a trattare più o meno bene ogni argomento con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale attenzione a non far emergere contrasti con i colleghi, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Sagittario: settore professionale che andrà avanti con rigore e puntualità per voi nativi del segno. Giove e Marte vi metteranno nelle condizioni ideali per portare avanti i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo non sarà il migliore in assoluto, ciò nonostante, single oppure no, con un po’ di fortuna saprete come far felice il partner. Voto - 7️⃣

Capricorno: in questo periodo l'amore sarà una parte importante della vostra vita secondo l'oroscopo di giovedì 2 giugno. Sarete di ottimo umore, e con una gran voglia di condividere tutto della vostra vita con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo non sarete messi benissimo.

Certo, Mercurio in trigono vi darà una mano, ma Marte e Giove metteranno un po' troppi imprevisti tra voi e il successo. Voto - 7️⃣

Acquario: ultimamente non siete così presenti nella vita del partner, e secondo l'oroscopo, con Venere in quadratura, non avrete tutto l'interesse a portare più romanticismo nella vostra vita di coppia. Se siete single darete più spazio a altri aspetti della vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro invece, Marte, Giove e Saturno vi metteranno nelle condizioni ideali per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva in questa giornata per voi. Venere in sestile e la Luna in trigono vi faranno sentire teneri e passionali, pronti a rendere migliore la vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete ottimisti e pieni di vita, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi farà venire in mente idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣