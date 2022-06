L'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 giugno vedrà il pianeta Mercurio retrogrado tornare nel segno dei Gemelli, che avrà una marcia in più sul posto di lavoro, al contrario, per Scorpione la situazione potrebbe complicarsi. Leone sarà sicuramente più audace, ma in amore farà ancora fatica, mentre la Luna regalerà sorrisi ai nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 13 al 19 giugno.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 giugno 2022 segno per segno

Ariete: forse non un periodo travolgente dal punto di vista sentimentale, ma sicuramente arriveranno piccole soddisfazioni per voi e la vostra anima gemella.

Le prime due giornate si riveleranno piuttosto romantiche. Attenzione invece tra mercoledì e giovedì, proprio quando la Luna sarà contraria. Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Mercurio in Gemelli sarà una grande notizia per voi, che vi permetterà vi spingere sull'acceleratore con i vostri progetti e pensare a buttare giù nuove idee. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che rimane incantevole in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere illuminerà ancora la vostra relazione di coppia, mentre voi single avrete ancora buone possibilità di rendere questo inizio d'estate ancora più rovente. Sul fronte lavorativo Mercurio lascerà il vostro cielo. Forse dovrete impegnarvi di più per far valere i vostri progetti, ciò nonostante potrete ancora ottenere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa della Luna opposta. Fortunatamente da mercoledì le cose miglioreranno in amore, soprattutto se mostrerete fin da subito una certa maturità e comprensione nei confronti della vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio tornerà nel vostro cielo, e con stelle già favorevoli come Giove, Marte e Saturno, avrete una marcia in più per ottenere il massimo dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale che vedrà Mercurio tornare alle vostre spalle secondo l'oroscopo. I vostri progetti rallenteranno un po’, ma voi siete piuttosto testardi a volte, e non vi darete per vinti fino a quando non raggiungerete la meta. In amore Venere continuerà a sorridervi, ma in questa settimana dovrete guardarvi le spalle dalla Luna, che sarà opposta tra mercoledì e giovedì.

Single oppure no dunque, sarà necessario utilizzare il giusto atteggiamento in base alla situazione che vivrete. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un inizio di settimana tutto sommato discreto per voi grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante i problemi che avete in amore sono evidenti, e sarà necessaria ancora tantissima pazienza per risolvere questa situazione, nonostante in voi ci sarà maggior audacia. Se siete single cercate di dare maggiore spazio alle amicizie che ai sentimenti, almeno per il momento. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio che tornerà in Gemelli i vostri progetti prenderanno piede, ma sarete comunque alla ricerca di qualcosa che vi soddisfi di più. Voto - 7️⃣

Vergine: le prime giornate della settimana forse non saranno granché a causa della Luna, ma da mercoledì la vostra vita sentimentale tornerà a farsi incantevole e affiatata, grazie alla Luna che tornerà a agire a vostro favore, e Venere, ancora in trigono dal segno del Toro.

Single oppure no dunque, datevi da fare per rendere questo inizio d'estate scoppiettante. Nel lavoro invece sarà meglio concludere alcuni progetti in questo momento, perché Mercurio tornerà a essere sfavorevole. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana che vedrà il pianeta Mercurio tornare a agire a vostro favore. Sul fronte professionale dunque avrete un aiuto in più per i vostri progetti, ma con Giove e Marte opposti sarà ancora dura ottenere buoni risultati. Sul fronte sentimentale non avrete problemi a relazionarvi con la persona che amate, ma anche voi cuori solitari sarete piuttosto bravi a sedurre la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ancora difficile da gestire per voi nativi del segno.

Single oppure no, con Venere opposta, e la Luna negativa nel weekend, purtroppo avrete poche possibilità per vivere momenti teneri e romantici. Miglioramenti in arrivo invece dal punto di vista professionale. Mercurio smetterà di essere sfavorevole, e sarete sicuramente più lucidi e razionali, in grado di prendere scelte ponderate per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: ottimo inizio di settimana per voi grazie alla Luna che si affaccerà nel vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale state vivendo un bel periodo. Anche se questo cielo non sarà particolarmente influente, avrete tanti bei momenti da condividere e ricordare con la vostra anima gemella. Nel lavoro invece sarà meglio fare attenzione, perché nel corso della settimana Mercurio diventerà sfavorevole, e dovrete valutare attentamente le scelte che farete con i vostri progetti.

Il rischio di sbagliare sarà alto, per cui affidatevi a Giove e Marte ancora in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta dell'amore Venere sarà ancora dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Single oppure no, avrete ancora tante occasioni e bei momenti da vivere insieme alla vostra dolce metà. Se siete single sarà molto bello per voi trascorrere più tempo insieme ai vostri amici, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro purtroppo la situazione peggiorerà. Mercurio non sarà più in buon aspetto, lasciando spazio a Giove e Marte in quadratura. I vostri progetti potrebbero dunque rallentare, e sarà importante valutare come si evolverà la situazione. Voto - 7️⃣

Acquario: questa settimana la Luna vi regalerà qualche sorriso in più secondo l'oroscopo.

Certo, Venere sarà ancora negativa e tra voi e il partner ci sarà ancora qualcosa da sistemare. Ciò nonostante avete un atteggiamento più ottimista per voi sarà un passo avanti. Per quanto riguarda il lavoro il ritorno di Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli non solo vi metterà di buon umore, ma vi permetterà di svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: nonostante la prossima settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in quadratura, tra voi e il partner ci sarà comunque una certa intesa, che andrà preservata per cercare di tenere vivo il vostro rapporto. In ogni caso, ci penserà il pianeta Venere a darvi sempre una buona ragione per amare il partner. Sul posto di lavoro Mercurio tornerà nuovamente in quadratura, e non sempre potreste avere le idee chiare con i vostri progetti. Voto - 7️⃣