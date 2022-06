L'oroscopo di venerdì 24 giugno avrà in serbo tante sorprese per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche descriveranno una giornata ricca di novità. Ci sarà chi vorrà avere successo sul lavoro e chi si dedicherà alle proprie passioni.

Nel dettaglio, Toro, Pesci e Sagittario avranno il favore degli astri, mentre Scorpione, Gemelli e Leone affronteranno nuove sfide. Cancro, Vergine e Acquario si sentiranno fuori posto. Capricorno, Bilancia e Ariete saranno i segni più sfortunati del giorno.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 24 giugno, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche di venerdì 24 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le vostre aspettative saranno deluse. Dovrete cambiare i piani già prefissati perché, per voi, sarà impossibile rispettare determinati accordi. Il partner non la prenderà affatto bene. L'assetto astrale non vi lascerà molta libertà. La cosa migliore sarà quella di non prendere decisioni affrettate o troppo importanti in questo momento. Voto 4.

Toro: anche questa volta, potrete contare sul favore degli astri. Sarà il momento perfetto per prendere decisioni impegnative. In ambito sentimentale, tutto andrà per il verso giusto perché condividerete sogni e passioni con la persona amata. Il lavoro vi metterà di fronte a sfide importanti.

Attenzione a non sottovalutare i colleghi. Voto 9.5.

Gemelli: l'assetto astrale porterà a tante novità inattese. Finalmente, vi lascerete alle spalle le brutte esperienze per accogliere esperienze impreviste. Il rapporto con il partner vi spingerà a superare i vostri limiti e a dare sempre il massimo. Anche se il clima sul lavoro non sarà tra i migliori, vi sforzerete per fare funzionare le cose.

Voto 7.5.

Cancro: avrete bisogno di un po' di tempo per abituarvi ai nuovi contesti. Per voi, non sarà facile interagire con persone sconosciute. Per fortuna, dopo un iniziale momento di timidezza, vi lascerete andare. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a non reprimere i vostri sentimenti: la relazione di coppia ne trarrà giovamento.

Voto 6.5.

Oroscopo del giorno e classifica 24 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: avvertirete la necessità di dare una svolta positiva alla vostra vita. La monotonia quotidiana, infatti, inizierà a pesare notevolmente sulla vostra serenità emotiva. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirarvi indietro davanti alle sfide, anche se inattese. In ambito sentimentale ci sarà un ampio margine di miglioramento. Voto 7.

Vergine: il rapporto di coppia vi metterà in seria difficoltà. Dovrete superare ostacoli di diversa natura. In alcune circostanze, vi verrà voglia di lasciare tutto e di iniziare un altro percorso. Per fortuna, sarete circondati da persone che vi daranno la carica giusta per andare avanti.

Le loro parole saranno di grande ispirazione, soprattutto sotto il profilo emotivo. Voto 6.

Bilancia: sarete intimoriti dalle eccessive mansioni lavorative. Non vi sentirete ancora pronti a farvi carico di determinate responsabilità, ma le circostanze non vi lasceranno altra scelta. I rapporti con le persone care non si svilupperanno sempre nel verso giusto. Le previsioni astrologiche vi consigliamo di provare ad aumentare le vostre capacità di ascolto. Voto 4.5.

Scorpione: sarete molto intraprendenti. Non vedrete l'ora di mettervi in gioco per dimostrare il vostro valore. Supererete le difficoltà con determinazione e ottime capacità organizzative. Il partner sarà fiero di voi, ma potrebbe essere un po' intimidito dalle vostre relazioni sociali.

Per fortuna, non esiterete a renderlo partecipe della vostra quotidianità. Voto 8.

Previsioni zodiacali e voti del 24 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vostra giornata prenderà una piega inaspettata. Avrete modo di interagire con nuovi contesti e di stimolare la vostra curiosità. Il lavoro avrà un ruolo fondamentale in questo perché vi consentirà di accedere a occasioni inaspettate. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mettercela tutta per non deludere il capo. Voto 8.5.

Capricorno: non avrete abbastanza pazienza per risolvere alcune questioni rimaste irrisolte. Preferirete lasciar correre e lasciarvi tutto alle spalle. Il partner, però, potrebbe non pensarla allo stesso modo.

I continui battibecchi, inoltre, saranno causa di malcontento reciproco. Attenzione a non sottovalutare il bisogno di una buona concentrazione sul lavoro. Voto 5.

Acquario: avrete la sensazione di stare sempre un passo indietro rispetto agli altri. Questo vi renderà poco propositivi e più inclini alla solitudine. Cercherete una valvola di sfogo, però, le previsioni astrali di domani vi consigliano di dedicarvi alle vostre passioni. Il lavoro procederà in modo discontinuo. Le eccessive responsabilità vi metteranno sotto pressione. Voto 5.5.

Pesci: l'amore vi sorriderà. Sarete molto spigliati con la persona amata perché non vorrete più nascondervi. Sarete voce ai vostri sentimenti senza alcuna esitazione. Questo vi permetterà di essere davvero voi stessi. Gli amici e la famiglia saranno sempre pronti a donarvi preziosi consigli. Anche sul lavoro tutto andrà per il meglio. Voto 9.