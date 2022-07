Per la settimana che va dall’1 al 7 agosto 2022, l’Oroscopo si presenta con una bella Luna nella costellazione della Vergine, ma che poi andrà nei gradi dello Scorpione. Venere sarà nella costellazione del Cancro, facendo anche molto bene ai nati sotto i segni di acqua in generale.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la settimana segno per segno.

L’oroscopo settimanale: Cancro in prima posizione

1° Cancro: l’aspetto sentimentale andrà a gonfie vele, soprattutto se fate parte di una coppia navigata, che sappia come rapportarsi all’altro senza nuocere all’atmosfera che si andrà a creare.

Con il lavoro avrete delle occasioni di progetti che potrebbero essere determinanti per vivere per conto vostro oppure di fare un investimento che possa alzare la qualità della vostra vita. Ci saranno dei Viaggi in vista, magari in qualche posto di cui conservate un ricordo di giovinezza.

2° Scorpione: la parola d’ordine in questa settimana sarà ‘romanticismo’. La tensione e l’instabilità amorosa delle settimane precedenti sarà solamente un vago ricordo perché ora la vostra mente sarà altrove. Potrete fare una esperienza di viaggio che vi faccia tornare a tempi più rilassati. Secondo l’oroscopo il lavoro subirà una impennata fortunata che probabilmente vi farà guadagnare molto e farvi riacquistare quell’autostima che recentemente non è stata molto alta.

3° Leone: sicuramente avrete un carico di energie che potrebbe farvi sentire imbattibili sul lavoro e abbastanza dinamici nel tempo libero. Sarà ora di fare un viaggio o comunque una esperienza che potrebbe darvi qualche soddisfazione. Sarete molto più focalizzati sulle amicizie che sull’amore, soprattutto chi è single, ma evitare di finire con persone che vi hanno delusi dovrà essere un obiettivo da prendere in considerazione, secondo l’oroscopo.

4° Pesci: vi siete impegnati molto e ancora siete con gli occhi puntati sui vostri obiettivi. Sarà naturale quindi riscontrare i primi frutti del vostro lavoro e di vederne altri all’orizzonte. Per adesso non riuscirete molto a rispettare le regole, preferendo uscire dai canoni e regalandovi delle novità, anche a livello emotivo.

Secondo l’oroscopo la cura del vostro corpo sarà molto più produttiva, mentre la mente ben allenata vi darà quella creatività che al momento è mancata.

Ariete spensierato in amore

5° Ariete: anche se le forze potrebbero venire a mancare dopo qualche giornata di lavoro, anche se non così stressante come può apparire a prima vista, avrete molte occasioni di divertimento e di conoscere nuove persone. Se in amore potrete vivere dei momenti abbastanza spensierati, ci saranno sempre più responsabilità all’interno della cerchia familiare che probabilmente si acuiranno nel fine settimana. Nel complesso questa settimana potrebbe dar vita a qualche iniziativa interessante.

6° Bilancia: troverete una alternanza fra lavoro e tempo libero più accettabile rispetto alle giornate precedenti, mentre con l’amore avrete un periodo che non vi regalerà tante emozioni ma che nemmeno sarà del tutto fermo.

Secondo l’oroscopo riuscirete a recuperare una amicizia che con il tempo è andata persa, mentre per quelle nuove riserverete delle attenzioni molto ‘pignole’. Riuscirete a risolvere qualche problema familiare nel weekend.

7° Gemelli: la vostra settimana sarà una di quelle ‘divise in due’, in cui partirete con uno slancio molto promettente ma che nel corso del fine settimana andrà inevitabilmente scemando. Nella prima parte gli affari andranno molto bene, anche quelli che farete all’interno del contesto di gruppo, ma nel fine settimana ci potrebbe essere un cambio di rotta che vi costringerà a fermarvi per un po’. Con il partner dovreste cercare di essere meno impulsivi e di regalare ad entrambi dei momenti più dolci.

8° Toro: dovreste ascoltare i segnali del vostro corpo, perché in questo momento cedere alla stanchezza potrebbe essere molto facile. Ci sarà un po’ di malumore che potrebbe influire sulle vostre prestazioni professionali e non sempre riuscirete a combatterlo. Con le questioni sentimentali potrebbero insorgere delle incomprensioni a cui riuscirete comunque a porre rimedio. Secondo l’oroscopo dovrete prendervi più cura della vostra mente, rilassandovi quando se ne presenta l’occasione.

Acquario esausto

9° Acquario: vi sentirete molto stanchi della routine quotidiana, e vorreste cambiare aria, anche semplicemente uscendo di casa. L’atmosfera casalinga in questo momento vi sta stretta, e probabilmente anche il lavoro vi sta mettendo a dura prova.

Ci sarà la possibilità di uscire dai binari per quanto riguarda le amicizie, favorendo quelle che in realtà non riescono a comprendervi a dispetto di quelle che vi sono sempre state accanto.

10° Sagittario: avrete qualche progetto che però difficilmente riuscirà a decollare, soprattutto se arrivate da qualche periodo che non è andato molto bene sul piano affaristico. In amore però potreste riscontrare riappacificazioni, ma anche in famiglia ci potrebbero essere situazioni molto piacevoli. Le amicizie non sempre riusciranno a comprendere il vostro stato d’animo. Con il fisico dovreste essere meno esigenti, perché potreste sentirvi spesso affaticati.

11° Vergine: probabilmente questo periodo sarà uno di quelli che vi faranno scattare di nervosismo ad ogni minima cosa.

Per gran parte della settimana sarete alle prese con progetti che decolleranno a fatica o non lo faranno affatto. Secondo l’oroscopo l’amore troverà un po’ di spazio soltanto nel fine settimana, ovvero quando la tensione quotidiana si allenterà. I single avranno molto più piacere di stare per conto proprio, magari recuperando una serie o un libro che avevano in programma.

12° Capricorno: potreste avere delle discussioni in famiglia che probabilmente saranno dovute a questioni legate al contesto complessivo, di situazioni che avete procrastinato e che adesso troverete ancora irrisolte. Potreste non essere molto fortunati in amore, magari pensando qualcosa che in realtà non è esattamente vera, perciò dovrete cercare di dare a voi stessi meno illusioni. Secondo l’oroscopo potreste avere molto più lavoro e meno tempo libero.