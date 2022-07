Per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 luglio 2022, l’oroscopo vede Plutone nel segno del Leone, portando una grande carica energetica ai nativi che non si fermeranno un attimo, mentre Il Toro avrà giorni nervosi.

A seguire vedremo le previsioni dell’Oroscopo, segno per segno.

L’oroscopo della settimana: Leone re della foresta

1° Vergine: se siete preoccupati per un vostro caro, è il momento di liberarvi dall'ansia. Anche grazie al vostro supporto, tutto procederà per il meglio. A questo punto, concedetevi il meritato riposo. Dovete recuperare le energie mentali e fisiche messe a dura prova nei giorni scorsi.

Ora, è tutto in discesa.

2° Leone: molto bene il lavoro, campo nel quale vi sentirete apprezzati e presi come esempio. Correte veloci, siete al centro della scena e tutto vi sorride: cosa volete di più? Meglio non pretendere troppo dalle stelle, ora che finalmente vi sorridono radiose.

3° Bilancia: amore alle stelle per voi del segno, che siete sempre un po' indecisi sulle mosse giuste da fare. Non preoccupatevi, basterà seguire il vostro istinto e trascorrerete giornate davvero esaltanti con il partner. Se siete single, è il momento di buttarvi.

La voglia di vacanze preme sul lavoro ma cercate di non mollare proprio adesso.

4° Cancro: avrete la possibilità di fare incontri davvero interessanti se siete single.

Tutto sta alla vostra voglia di mettervi in gioco e lasciare andare i pensieri controfattuali negativi, che vi hanno sempre ostacolato nella realizzazione personale. Sarà un buon momento per il lavoro, che vi vede impegnati in progetti abbastanza diversi da quelli abituali. Non abbiate paura di sperimentare.

Energia vitale per i Pesci

5° Ariete: settimana discretamente buona per i nativi del segno. Un po' di stanchezza si farà sentire, ma come sempre siete pronti ad affrontare di petto ogni situazione. Ne uscirete vincitori.

In ambito professionale ci sarà qualche problema con un superiore, che vi sembra pretendere troppo. Analizzate meglio gli eventi; potrebbe darsi che creda molto in voi e voglia spronarvi a dare il massimo.

6° Pesci: la settimana inizia con una carica in più, che vi darà la voglia di affrontare il periodo con più energia. In amore siete un po' altalenanti e poco desiderosi di dare una sferzata di novità al rapporto. Non costringetevi a fare qualcosa che non sentite nel vostro profondo e seguite il cuore.

7° Gemelli: lo sapete, non è un periodo facile. Tutto vi sembra pesante e privo di significato. Dove è finita la vostra energia? Immaginate una rosa del deserto, che chiude il vostro dolore per proteggerlo. Dovete essere voi a darle poco per volta un poco di acqua, fino a quando non si aprirà in tutta la sua bellezza. Abbiate dunque fiducia nelle vostre intrinseche possibilità. Secondo l’oroscopo, nel fine settimana vedrete la situazione nettamente migliorare.

8° Acquario: andateci piano con le critiche verso il partner. Se per voi sembrano costruttive, potrebbero non essere tali per la persona che vi sta accanto.

Svolta amorosa per il Sagittario

9° Toro: avrete voglia di un cambiamento importante sul lavoro, ma non è il momento di fare scelte azzardate, Venere vi è opposta e potrebbe creare qualche guaio. State fermi e aspettate, cercando di tenere a bada il crescente nervosismo. I single non saranno particolarmente baciati dalla fortuna. Gli incontri saranno centellinati e non all'altezza delle vostre aspettative. Forse, è il caso che lavoriate prima su voi stessi per capire chi e cosa volete davvero.

10° Sagittario: è possibile che qualche persona a voi vicina voglia ostacolarvi, invidiosa del vostro successo in campo lavorativo.

Cercate di non darle peso e di concentrarvi sul presente, senza pensare a cosa potrà accadere fuori dal vostro controllo.

11° Scorpione: affronterete una settimana difficile in campo amoroso, specie se siete in coppia da poco tempo. Potreste avere dubbi sulla vostra storia e decidere di interromperla. Fate attenzione a non agire troppo impulsivamente e rimandate ogni scelta alla prossima settimana, quando Saturno avverso abbandona il vostro cielo.

12° Capricorno: andrete incontro a giorni incerti e altalenanti, che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Sul lavoro dei colleghi saranno decisamente invadenti, mentre in amore il partener avrà continue pretese. Le stelle vi consigliano di stare attenti all'impulsività, che potrete controllare con un buon esercizio di meditazione.