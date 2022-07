L'oroscopo della giornata di sabato 9 luglio vedrà un Cancro adorabile con le persone che ama grazie a questa splendida Luna in trigono, mentre Leone non dovrà cercare di imporsi sul partner o qualcun'altro. Capricorno cercherà di attirare l'attenzione in amore, mentre Marte porterà tante energie da spendere per la Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 9 luglio.

Previsioni oroscopo di sabato 9 luglio 2022, segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato discreto in ambito amoroso. Venere vi sorriderà dal segno dei Gemelli, e sarete sempre in grado di trovare la giusta intesa con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single l'umore sarà molto buono, e troverete sicuramente un po’ di tempo da condividere con gli amici. Nel lavoro forse potrebbe esserci un po’ di pigrizia considerato il periodo, ma per fortuna i risultati saranno buoni. Voto - 7️⃣

Toro: le proverete tutte per sentirvi più al centro dell'attenzione, ma con questa Luna opposta non sarà affatto semplice. Single oppure no, sarebbe più il caso di parlare con il cuore, e mostrarvi semplicemente per quello che siete. In ambito lavorativo con Marte e Mercurio in buon aspetto avrete sempre le abilità e competenze giuste per centrare il vostro obiettivo. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che ancora una volta metterà al centro i sentimenti secondo l'oroscopo di sabato 9 luglio.

In questa giornata il partner sarà importante per voi, e tenderete a adorarlo come una divinità. Nel lavoro sarete forse tra i più attivi del vostro settore, e gli sforzi che state facendo verranno presto ripagati. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali convincenti in questa giornata di sabato. Il fine settimana inizierà con la Luna favorevole, che vi renderà davvero adorabili nei confronti delle persone che amate.

Se siete single vi piacerebbe molto riuscire ad ottenere un bacio dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, i buoni risultati saranno finalmente alla vostra portata grazie a Marte e Mercurio favorevoli. Voto - 8️⃣

Leone: cielo sopra di voi che vedrà qualche nube secondo l'oroscopo. L'astro argenteo vi metterà in crisi in amore, e sarà necessario non cercare di imporsi nei confronti della vostra anima gemella, o di qualcun'altro, single oppure no.

Sul fronte lavorativo raggiungere il traguardo spesso sarà difficoltoso, ma ricordatevi che solo impegnandovi potrete raggiungere i risultati tanto desiderati. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo tra alti e bassi sul fronte sentimentale a causa della Luna e di Venere in contrasto tra loro. Single oppure no, sarete disponibili nei confronti della vostra fiamma, ma non vi piacerà molto quando si va contro di voi. Sul fronte lavorativo relazionarsi con i colleghi, anche nuovi, potrebbe stimolarvi e permettervi di dare inizio a progetti di più ampio respiro. Voto - 7️⃣

Bilancia: inizierà molto bene il fine settimana per voi nativi del segno. In amore Venere vi metterà a vostro agio con il partner, e riuscirete a sviluppare un'ottima intesa di coppia.

Se siete single sarà importante per voi avere affianco la persona giusta, per cui poco importa se ci vorrà del tempo. Nel lavoro meglio fare più attenzione a come andranno avanti i vostri progetti ora che Mercurio si trova in quadratura. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale intrigante secondo l'oroscopo di sabato 9 luglio. Dedicherete tempo e affetto nei confronti della persona che amate, single oppure no, e riuscirete a creare un profondo legame. Per quanto riguarda il settore professionale le idee arriveranno, e con il giusto impegno saprete metterle in pratica. Voto - 8️⃣

Sagittario: non un ottimo cielo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Con Venere in opposizione dovrete saper gestire le vostre emozioni, e non imporvi nei confronti del partner.

I cuori solitari potrebbero decidere di dedicare più per loro stessi. Sul fronte lavorativo sarete ancora piuttosto bravi a gestire i vostri progetti, ma forse potreste volere qualcosa di più adesso. Voto - 7️⃣

Capricorno: cercherete di attirare l'attenzione su di voi in tutti i modi, ma con questo cielo non sempre riuscirete a farlo nel modo giusto. In amore dunque, single oppure no, dovrete avere validi argomenti se volete essere ascoltati. Nel lavoro fare buoni affari come un tempo potrebbe non essere così semplice, meglio cercare e provare altre strategie. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo in calo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Ultimamente state faticando un po’ a farvi comprendere a fondo dalla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Se siete single meglio non essere diretti fin da subito con la vostra fiamma. Nel lavoro con Marte in quadratura faticherete un po’ a focalizzarvi sui vostri progetti, e un aiuto potrebbe essere gradito. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in contrapposizione, sul fronte amoroso meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale invece mostrerete maggiore voglia ed entusiasmo con i vostri progetti, grazie a buoni risultati che arriveranno e Marte e Mercurio favorevoli. Voto - 7️⃣