Per il fine settimana del 16 e del 17 luglio 2022, l’Oroscopo vedrà come favorito il segno del Leone, seguito a ruota dal segno del Gemelli. I segni di terra conosceranno un periodo ottimale, sia sul lavoro che per quanto riguarda l’ambito personale e amoroso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: notizie ottime per Leone

1° Leone: finalmente potrebbe arrivare una bellissima notizia che potrebbe cambiare in meglio il contesto lavorativo di cui fate parte, mentre in amore la passionalità potrebbe farla da padrone.

Con il partner potreste far evolvere la situazione amorosa in modo decisamente più responsabile.

2° Gemelli: farete un bell’incontro che potrebbe essere l’inizio di una bella amicizia, fatta di scambi e di condivisione. Probabilmente in famiglia avrete un atteggiamento molto più distensivo che vi porterà anche ad una maggiore prospettiva di dialogo.

3° Capricorno: con il partner avrete una complicità che si riscontrerà molto raramente nel corso dell’intero mese di luglio, perciò fate in modo che questo weekend sia indimenticabile sotto molti punti di vista, a cominciare dalle questioni di carattere sentimentale.

4° Toro: avrete tanto di cui progettare e con una grinta che aumenterà con il trascorrere del fine settimana.

Ora non avrete davvero più rivali sul lavoro, tanto che non sarà difficile in queste giornate avere una notizia che possa rendere il vostro lavoro molto più redditizio.

Vergine al centro dell’attenzione

5° Acquario: lo svago potrebbe essere per voi un viaggio che volevate fare da tanto tempo e che adesso potreste finalmente permettervi.

Gli attimi di nostalgia finalmente saranno dissolti come se fossero solo un ricordo di tanto tempo fa, secondo l’oroscopo.

6° Vergine: avrete una marcia in più sul lavoro che vi farà essere al centro dell’attenzione. Con la vostra vena risolutiva potreste affrontare anche l’affare più tosto senza avere troppi problemi sul piano comunicativo.

In privato potreste avere qualche incontro interessante, secondo l’oroscopo.

7° Sagittario: questo fine settimana potrebbe essere dedicato esclusivamente allo svago, ma dovrete prima fare in modo che la giornata di sabato sia un lasso di tempo risolutore per qualche progetto che avrete ancora in essere. Cercate di essere meno impulsivi con le persone che vi circondano.

8° Scorpione: sentirvi meglio sarà un obiettivo che nel weekend finalmente riuscirete a raggiungere, nonostante ci siano ancora delle sfaccettature nella vostra vita privata che non avete ancora risolto. Il consiglio principale sarà quello di trovare qualcosa che vi faccia divertire nelle due serate.

Bilancia pensieroso

9° Bilancia: probabilmente avrete ancora qualche pensiero per la testa che non vi permetterà di distrarvi adeguatamente, mentre con le finanze dovrete attendere che l’opposizione di Giove faccia il suo corso.

Verrete aiutati dalla vostra squadra di lavoro a superare qualche ostacolo di troppo.

10° Cancro: per il momento evitate di farvi domande che potrebbero non trovare risposta, godetevi invece il weekend nonostante ci siano delle punte di nostalgia che potrebbero emergere nella vostra mente di tanto in tanto. Secondo l’oroscopo ci sarà poco spazio per l’amore.

11° Ariete: poche energie, ma comunque in grado di fare qualche piccola gita fuori porta che potrebbe portarvi, se non delle novità rilevanti, almeno un po’ di distensione a fronte di una settimana fatta di notevoli alti e bassi, secondo l’oroscopo.

12° Pesci: questo weekend potreste essere davvero molto poco produttivi, dunque staccare la spina invece di forzare voi stessi potrebbe essere un modo per ricaricare le batterie e cominciare la settimana prossima con un atteggiamento molto più volenteroso.