L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 luglio 2022. A finire sotto analisi, sottoposti a valutazione imparziale, i sei simboli dello zodiaco relativi alla seconda sestina. Dunque, gli occhi sono tutti puntati sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 9 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Gli impegni questo sabato saranno piuttosto pressanti, ma già da adesso siete più che organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tentasse di mettervi fretta.

In serata, ottime performance tra i fornelli, ovviamente se avete stabilito di sperimentare vecchie ricette della nonna. Nel lavoro intanto, intenzionati a badare al sodo, vi impegnerete in modo costante e regolare, dimostrando a tutti di sapervela cavare egregiamente. In amore dovrete vincere la timidezza se volete conquistare quella persona: sfoderate un po’ d’intraprendenza in più e quelle vostre magiche arti di seduzione. Prendetevi cura della pelle del viso, nel frattempo: idratatela utilizzando una buona maschera rigenerante contro l’invecchiamento dovuto all'esposizione al sole.

Scorpione: ★★★★★. La Luna nel vostro segno in questo periodo si trova in trigono a Nettuno e al Sole. Approfittate delle opportunità vincenti per dare libero sfogo al vostro spirito d’iniziativa.

In famiglia sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere in breve tempo i problemi di chi vi è accanto. Nel lavoro, per chi fosse costretto a prestare la propria opera anche questo sabato, i ritmi saranno piuttosto serrati. In compenso, i risultati ripagheranno gli sforzi fatti. In amore, le stelle non lesinano i loro doni ed in quanto a fascino personale e intraprendenza non vi batte nessuno.

Buttatevi nella mischia e non pensateci più. La forma fisica è buona ed avete tutte le carte in regola per regalarvi un weekend davvero divertente e spensierato, ma bando agli eccessi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 luglio indica che state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi il vostro posto al sole. Cercate però di non perdere di vista tutto il resto: la casa, la famiglia, l'amore.

Sarete disponibili nei confronti di un collega, ma non lasciate che pretenda da voi l’impossibile. Nel lavoro infatti sarete decisamente più felici del solito, constatando una promettente crescita professionale; ora è il momento di porsi delle domande riguardo agli obiettivi futuri. In amore, il settore affettivo è ben protetto dai flussi della Luna in avvicinamento al vostro segno. Approfittatene per tingere di rosa la serata, con candele e musica in sottofondo. Grazie al sostegno di una buona fetta di energia, dimostrerete una grande resistenza alla fatica e allo stress, ma evitate di abusare delle vostre forze.

Oroscopo e stelle del 9 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Anche se non tutto andrà come vorreste, questo inizio weekend non perdete la calma e, anziché incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso con chi sapete.

Grazie all’aiuto di una persona amica, potrete risparmiare tempo nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche. Nel lavoro, nonostante la vostra adattabilità, non sopportate di sentirvi controllati. Pretendete la piena libertà d’azione, anche a costo di sbagliare. In amore, l’atmosfera di mezza estate invita a vivere ogni sentimento senza troppi pensieri, ma al momento sembrate completamente sordi ai suoi richiami. Non programmate attività faticose e dedicatevi un po’ a voi stessi, prestando maggiore attenzione al vostro benessere fisico.

Acquario: ★★★★★. In questa giornata potreste trovare ottimi argomenti sui quali fondare le vostre deduzioni in quanto assisterete a delle scene che confermeranno i vostri dubbi, quindi troverete una soluzione efficace per quello che non vi piacerà.

In amore il vostro fascino vi farà ottenere quello che volete, proprio come avevate previsto e come speravate. Non ci sono altre ragioni se non quelle di ottenere il massimo dal proprio charme. Non avete altri fini. Tutti si sentiranno a vostro agio con voi e agiranno di conseguenza mostrandosi molto disponibili. Tutto ciò lo farete giusto in tempo per non cadere in qualche tranello che vi rallenterebbe troppo nella vita e nel lavoro.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 9 luglio, predice che vi sentirete abbastanza tranquilli e sarete equipaggiati di risorse, di forza di volontà e intelletto. Eppure in questi giorni potreste rischiare di annoiarvi un po’. È tempo di gite: approfittate del tempo libero per studiare nei dettagli il vostro prossimo itinerario.

Nel lavoro, ciò che avete avviato può essere condotto a termine senza imprevisti o scossoni. Un lavoro impegnativo richiede ogni attenzione. In amore invece, non riuscirete ad impiegare le vostre risorse in un’impresa amorosa. Rischiate di non godervi del tutto le chance del momento. Regalatevi qualche ora da trascorrere in relax o anche in ozio assoluto. Non è tempo perso, ma un modo efficace per ricaricare le batterie.