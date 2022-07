Sabato 9 e domenica 10 luglio troviamo sul piano astrologico la Luna viaggiare dai gradi dello Scorpione al Sagittario, nel frattempo il Sole insieme a Mercurio risiederanno nel segno del Sagittario. Plutone, invece, continuerà la sosta in Capricorno, così come Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario e Nettuno permarrà nel domicilio dei Pesci. Giove, infine, rimarrà in Ariete come Urano insieme a Marte proseguiranno il transito in Toro e Venere protrarrà il moto in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: intraprendenti. Partire alla conquista di nuove 'prede' affettive, specialmente sino alla mattinata domenicale, sarà presumibilmente un esercizio semplice nonché proficuo per i nati Pesci, i quali saranno dotati di una spiccata intraprendenza che profumerà di carisma.

2° posto Scorpione: sabato top. Le vicende lavorative del 9 luglio per il terzo segno Fisso, in particolar modo per i primi due decani, avranno ottime chance di andare a gonfie vele, coi nativi che si riveleranno delle ottime figure professionali sulle quali puntare. Domenica, invece, le energie del segno d'Acqua vireranno perlopiù sul fronte monetario.

3° posto Vergine: aiuti. Al cospetto del segno Mobile, nel corso di questo fine settimana estivo, potrebbero giungere degli inaspettati quanto rassicuranti aiuti da alcune persone care, come un genitore che si occuperà del loro bimbo oppure il partner che insolitamente si offrirà di svolgere delle attività casalinghe.

I mezzani

4° posto Gemelli: dosare le forze. Sino al primo pomeriggio del 10 luglio, i nati Gemelli saranno presumibilmente chiamati a dosare con dovizia e arguzia le poche energie a disposizione, con l'intento di non sperperare forze per litigi o shopping compulsivo. Dal tardo pomeriggio di domenica in poi, però, il trend del weekend diverrà decisamente più focoso e il segno d'Aria si ritroverà nell'alcova assieme al partner quasi senza accorgersene.

5° posto Bilancia: punti di riferimento. Due giornate che spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Bilancia a individuare le figure che vestono i panni di punti di riferimento nel loro cammino esistenziale. La ricerca in tal senso non sarà semplice come previsto ma, malgrado ciò, il segno Cardinale non dovrebbe demordere e scovare le importanti persone in questione, così da sapere dove riporre la fiducia e/o, dove aggrapparsi per un sostegno morale.

6° posto Capricorno: focus sulla comodità. Gli scombussolamenti professionali delle prime due decadi e gli scossoni amorosi del terzo decano potrebbero spingere i nati Capricorno, durante questo weekend, a rendere il loro tempo da trascorrere in casa quanto più confortevole possibile. A fronte di ciò, il segno di Terra si concederà degli acquisti come una poltrona massaggiante o una sedia a dondolo per strizzare l'occhio alla comodità.

7° posto Leone: cambio di marcia. Ciò che i felini non affronteranno nella giornata di sabato avrà buone possibilità di ripresentarsi dinanzi a loro domenica più prorompente che mai. Essendo coscienti di questo poco piacevole crescendo, il segno del Leone farebbe meglio a sconvolgere piacevolmente la ciclicità degli eventi, più pressante adesso che il suo astro governatore di trova in dodicesima dimora, ed effettuare un netto cambio di marcia comportamentale.

8° posto Ariete: dietro le quinte. Se il fine settimana in questione dei nati Ariete fosse un'attrice teatrale sarebbe senz'altro dietro le quinte, indaffarata a ripetere le battute del copione in attesa della prima. Sarà probabilmente così, difatti, che si sentirà il primo segno zodiacale in questi due giorni di luglio, ovvero pervaso da un leggero stato d'ansia in attesa di un evento particolarmente importante che lo vedrà protagonista.

9° posto Sagittario: abbuffate. Rinunciare al loro piatto preferito sarà, soprattutto domenica, un'ardua impresa per gli arcieri, i quali non si risparmieranno, sia in termini economici che di voracità in tavola. Nonostante i probabili richiami delle persone care a darsi una regolata, i nati Sagittario parranno non sentirci da entrambe le orecchie.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: sfiduciati. Il Luminare giallo opposto al pianeta delle trasformazioni andrà a sommarsi al quadrato transito gioviale e ciò, con ogni probabilità, minerà la fiducia che i nati Cancro avranno verso il prossimo futuro. Nel fine settimana, difatti, il segno d'Acqua sembrerà più pessimista del solito riguardo a ciò che potrebbe attenderlo.

11° posto Toro: svogliati. Le frequenze astrali del weekend potrebbero far sì che il primo segno Fisso perda momentaneamente la voglia di mettersi in gioco in questi giorni di metà anno, coi nativi che preferiranno di gran lunga ciondolare per casa facendo la spola tra la tavola da pranzo e il frigorifero.

12° posto Acquario: relax.

Tempo di pause e di riflessioni quello che attenderà i nati Acquario in questo weekend di luglio, in quanto gli stessi saranno chiamati dal parterre planetario non soltanto a rallentare i ritmi ma anche a ripensare al loro atteggiamento nei riguardi di alcune figure professionali.