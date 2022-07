L'oroscopo di mercoledì 20 luglio sarà caratterizzato da tante sorprese entusiasmanti. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali subiranno gli influssi dei pianeti. Ci sarà chi si prenderà cura del partner e chi preferirà concentrarsi sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Cancro si posizioneranno in cima alla classifica, ma anche Toro, Pesci e Leone potranno contare sul favore degli astri. Vergine, Sagittario e Ariete, al contrario si troveranno nella seconda metà, per finire con Gemelli, Bilancia e Scorpione che vivranno un momento complicato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo e della classifica del 20 luglio.

Previsioni astrologiche di mercoledì 20 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la sfera sentimentale subirà un cambio di rotta. Le frecce di Cupido, sul più bello, modificheranno la loro direzione. Cercherete di convincere il partner ad aprirsi con voi, ma le vostre parole si perderanno nel vuoto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di attendere il momento più opportuno per riprovare. Voto 5.5.

Toro: le stelle vi sorrideranno. Finalmente, potrete rilassarvi un po' e tirare un sospiro di sollievo. Sarete circondati da persone amorevoli, affettuose e oneste. Potrete contare sui loro consigli perché nessuna di loro vi mentirebbe.

Diversa sarà la situazione per le nuove conoscenze. Voto 8.

Gemelli: non sarete ancora pronti per assumervi determinate responsabilità. Preferirete delegare le mansioni più complesse agli altri e concentrarvi su ciò che sapete fare meglio. Questo potrebbe creare degli attriti sul posto di lavoro. La vostra autostima ne risentirà.

Voto 5.

Cancro: vi concentrerete sull'amore per il partner. Metterete al primo posto la vostra storia perché, per voi, non ci sarà niente di più importante. Il feeling creato vi consentirà di guardare il futuro a testa alta. Vi sentirete fiduciosi e pronti a realizzare tutti i vostri desideri. Voto 8.5.

Oroscopo e voti del 20 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: uscire dalla vostra zona di comfort vi consentirà di compiere un salto nell'ignoto. Anche se non saprete come andranno le cose, vi sentirete fieri di voi stessi e del coraggio dimostrato. Potrebbe essere il momento giusto per porre le distanze tra voi e un passato doloroso. Voto 7.

Vergine: metterete in discussione diversi aspetti della vostra vita. Farete fatica a scoprire cosa desiderate veramente. Sarete combattuti e incerti. Le previsioni astrologiche del giorno, per il momento, vi consigliano di riflettere e di non compiere azioni nelle quali non credete veramente. Voto 6.5.

Bilancia: le vostre giornate continueranno a essere formate da alti e bassi.

In alcuni momenti vi sentirete al settimo cielo, mentre in altro ripiomberete nella tristezza. Sarà molto importante trovare un punto di incontro tra questi due aspetti. La ricerca di un nuovo equilibrio vi aiuterà. Voto 4.5.

Scorpione: non vi sentirete affatto bene. Proverete un malessere interiore che non vi permetterà di concentrarvi sulle cose davvero importanti. Inoltre, ci saranno delle conseguenze anche sullo stato fisico. Sarà importante dedicare il giusto tempo al riposo notturno e al relax. Voto 4.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 20 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: dovrete avere molta pazienza per risolvere i piccoli problemi quotidiani. Non si tratterà di niente di serio, ma basterà poco per farvi perdere la calma.

In particolare, non riuscirete a sopportare le discussioni con gli altri. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a non alzare la voce. Voto 6.

Capricorno: sarà una giornata ricca di conquiste. Il lavoro, grazie alle vostre risorse, andrà a gonfie vele. Avrete modo di dimostrare chi siete veramente. L'aspetto sentimentale sarà più complicato, ma questo non vorrà dire che non vi renderà il cuore colmo di gioia e di emozioni. Voto 9.5.

Acquario: non avrete alcun problema nel relazionarvi con le altre persone. Saprete ascoltare e dare consigli preziosi. Anche sul posto di lavoro, i colleghi potranno sempre contare su di voi. Questo vi consentirà di creare una squadra unita e determinata a trionfare.

Voto 9.

Pesci: l'amicizia rappresenterà un punto di riferimento molto saldo. Il rapporto con gli altri, infatti, sarà la risorsa che vi consentirà di andare avanti. Vi piacerà confrontarvi con le persone, ascoltare le loro storie e, se possibile, dare il vostro contributo. L'aspetto romantico sarà più complesso. Voto 7.5.