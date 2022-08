Mercoledì 3 agosto troviamo sul piano astrale il Sole e Mercurio sostare sui gradi del Leone, nel frattempo la Luna stazionerà nell'orbita della Bilancia. Saturno, invece, continuerà il transito nel domicilio dell'Acquario, così come Nettuno permarrà in Pesci e Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Giove, intanto, resterà stabile nel segno dell'Ariete come Venere continuerà la sosta in Cancro. Urano, il Nodo Nord e Marte, infine, proseguiranno a risiedere nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Capricorno, meno roseo per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: incastri ad hoc. Tutto, o quasi, parrà filare liscio come l'olio questo mercoledì in casa Gemelli, coi nativi che avvertiranno probabilmente la piacevole sensazione che ogni loro desiderio stia per concretizzarsi, specialmente in amore dove tutto sembrerà incastrarsi alla perfezione.

2° posto Vergine: amici di amici. La voglia di espandere la loro cerchia amicale, già in voga da due settimane, potrebbe spingere i nati Vergine ad accettare un invito mondano da una persona appena conosciuta e ciò farà sì che il segno di Terra aggiunga dei freschi numeri alla rubrica dello smartphone.

3° posto Capricorno: solide basi economiche. Giornata di metà settimana dove, c'è da scommetterci, il segno Cardinale si renderà conto di poter finalmente fare affidamento su delle entrate economiche copiose e continuative, grazie alle quali potrà essere un capo famiglia con meno preoccupazioni sul groppone.

I mezzani

4° posto Acquario: proposte professionali. A prescindere dalla condizione lavorativa dei nati Acquario al momento, nelle ventiquattro ore i questione sarà probabile che il segno d'Aria, soprattutto prima e seconda decade, riceva delle ghiotte proposte professionali. Anziché farsi prendere dall'entusiasmo, però, sarà bene che i nativi attendano il Plenilunio nel segno del 12 agosto, giornata dove avranno le idee più chiare sul da farsi.

5° posto Bilancia: chiarimenti sentimentali. La quadratura tra il Luminare femminile tra i loro gradi e la Bianca Signora d'Acqua indurrà presumibilmente il terzo decano di casa Bilancia ad appianare vecchie ruggini nel ménage amoroso. Chiarimenti che avranno buone chance di avere un epilogo felice nonché passionale in camera da letto.

6° posto Leone: in subbuglio. Nonostante la Luna nell'amica Bilancia e il mese del Solleone, questo giorno estivo potrebbe nascondere un certo scombussolamento umorale e interiore per i felini, specialmente la prima decade che dovrà fare i conti con un destabilizzante sentore di rinnovamento che incombe.

7° posto Toro: paracadute. L'instabilità finanziaria emersa col Novilunio in quadratura di fine luglio sembrerà tornare alla ribalta questo mercoledì per i nati Toro, i quali avranno buone chance di optare per una sorta di paracadute economico, ad esempio una polizza assicurativa o un salvadanaio virtuale.

8° posto Ariete: sfrontati. Col Grande Benefico retrogrado nel loro segno e il quadrato Venere-Luna nell'asse Cancro-Bilancia, i nati Ariete potrebbero mettere in campo l'irruenza gestuale e verbale che sovente li contraddistingue, a causa della quale saranno gli affetti cari a pagarne lo scotto.

9° posto Scorpione: contrattempi. Imprevisti e ritardi di natura pratica metteranno, con ogni probabilità, a dura prova la pazienza di casa Scorpione, coi nativi che cercheranno in ogni modo di venirne a capo anche quando bisognerebbe semplicemente rassegnarsi all'evidenza dei fatti.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: focus amoroso. Un po' per le beghe lavorative che si trascinano da qualche mese e un po' per la stanchezza fisica e mentale figlia di Marte avverso, i nati Sagittario potrebbero vedere il partner sotto una prospettiva tutt'altro che rosea, divenendo inclini a scelte azzardate come una separazione.

11° posto Cancro: finanze flop. Mercoledì durante il quale il primo segno d'Acqua sarà presumibilmente chiamato dal parterre planetario a prendere atto di aver preso recentemente una cantonata finanziaria, ad esempio avendo prestato del denaro a chi non avrà alcuna intenzione di restituirglielo.

12° posto Pesci: provocatori. L'insoddisfazione sentimentale che dovrebbe bussare alla porta di casa Pesci il 3 agosto renderà il segno Mobile incline alla provocazione in coppia, facendo inalberare inaspettatamente la dolce metà.