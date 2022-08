L'oroscopo del weekend che va dal 20 al 21 agosto vede un Gemelli romanticone grazie alla Luna nel segno, mentre Marte e Mercurio favoriranno i nati Bilancia. Il lavoro sarà molto altalenante per i nati Sagittario e Capricorno, mentre Leone continuerà a seguire i propri obiettivi professionali. Vediamo nel dettaglio le pagelle con i voti per l'Oroscopo del fine settimana dal 20 al 21 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 agosto 2022 segno per segno

Ariete: periodo fortunato dal punto di vista sentimentale. Potrete contare sull'appoggio della Luna e di Venere e, single oppure no, riuscirete a godervi i rapporti che avete con spensieratezza e maturità.

Sul fronte professionale vi darete da fare per migliorare i vostri risultati e fare progressi. Ci vorrà del tempo, abbiate fiducia e pazienza. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un fine settimana difficile dal punto di vista sentimentale. Non vi sentirete completamente distaccati dal partner, ciò nonostante con Venere in quadratura, non aspettatevi momenti pieni di passione. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Marte, ma avrete comunque modo di metterci tutto il vostro impegno nei vostri progetti, e raggiungere risultati più che discreti. Voto - 6️⃣

Gemelli: l'arrivo della Luna nel vostro cielo vi permetterà di essere dei veri romanticoni con il partner. Romanticismo amplificato anche da Venere in sestile.

Se siete single datevi da fare per trovare la persona giusta. In ambito lavorativo non sarete i migliori del settore, ma con l'arrivo di Marte sicuramente non vi arrenderete con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo abbastanza sereno e per la vostra anima gemella secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Avere la possibilità di vivere un rapporto trasparente con le persone che amate vi permetterà di guadagnarci in termini di stabilità e serenità, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Sul fronte professionale potrebbero esserci alcuni cambiamenti nell'ambiente di lavoro e dovrete essere pronti a tutto. Voto - 7️⃣

Leone: continuerete a inseguire i vostri obiettivi professionali, per quanto complicati siano. Ciò nonostante, con l'arrivo di Marte in sestile avrete qualche piccola occasione in più da sfruttare.

Sul fronte amoroso potrete contare sul sostegno della Luna, oltre che di Venere. Single oppure no, non fatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale meno convincente in questo fine settimana. Con la Luna in quadratura non sarete così romantici e premurosi nei confronti del partner. Se siete single preferirete coltivare rapporti già consolidati. Anche in ambito lavorativo potrebbe esserci qualche difficoltà. Marte si metterà in quadratura e non sarete sempre al top delle energie. Voto - 6️⃣

Bilancia: Marte e Mercurio vi favoriranno secondo l'oroscopo del fine settimana, soprattutto sul posto di lavoro. Anche Saturno sarà dei vostri, non sarà così difficile riuscire a mettere a segno buoni risultati.

Per quanto riguarda i sentimenti in questo weekend potrete contare sulla Luna in trigono, oltre che su Venere. Single oppure no, quest'ultima parte dell'estate potrebbe riservarvi delle belle sorprese. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna non sarà più opposta in questo weekend, ma con Venere in quadratura far valere i vostri sentimenti sarà più difficile di quanto pensiate. Single oppure no, per amare una persona ci vogliono i fatti e dovrete dimostrare quanto vale per voi la vostra fiamma. Nel lavoro arriveranno idee migliori e con Marte non più negativo anche qualche energia in più. Voto - 6️⃣

Sagittario: settore professionale un po’ altalenante in questo fine settimana, a causa di alcuni cambiamenti nel vostro cielo.

Marte si troverà in opposizione, mentre Mercurio vi darà ancora del filo da torcere. Potreste non metterci più così tanto entusiasmo nei vostri progetti. Anche in amore le cose non andranno benissimo, considerato che la Luna sarà in opposizione. Single oppure no, attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo nel complesso stabile sul fronte amoroso. Questo cielo forse non sarà particolarmente influente, ciò nonostante la vostra relazione di coppia non andrà così male. Sul fronte lavorativo dovrete fare i conti con Giove in quadratura, che non sempre permetterà che i vostri progetti vadano avanti senza alcuna difficoltà. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli vi permetterà di contrastare questa Venere opposta.

Questo però non vorrà dire che i rapporti con il partner andranno come sperate, perché ci saranno ancora tante cose da sistemare. Settore professionale in crescita grazie a Marte che tornerà ad agire a vostro favore. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà il weekend perfetto in amore. Con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, la comprensione non sarà il vostro forte, ma per una relazione stabile ne avrete particolarmente bisogno. Ulteriori difficoltà in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro. Marte si metterà in quadratura dal segno dei Gemelli per tutto l'anno, e non sempre avrete energie a sufficienza per svolgere i vostri progetti. Voto - 6️⃣