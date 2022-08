Per il weekend del 20 e del 21 agosto 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei segni di terra prevalentemente, mentre ci sarà un rialzo per i nati sotto il segno del Gemelli. Ottimo anche lo Scorpione, mentre il Pesci scenderà in basso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco del weekend.

L’oroscopo del fine settimana: affari per Gemelli

1° Gemelli: fare affari con voi sarà come essere in vacanza, molto agevole, semplice e probabilmente anche divertente. Con le questioni amorose potreste vivere una stagione molto romantica, soprattutto se farete sempre nuovi incontri.

2° Scorpione: affaccendarvi con le questioni domestiche per voi sarà decisamente più semplice, anzi, anche divertente. Sicuramente essere collaborativi con la vostra famiglia di origine vi darà modo anche di conoscere meglio determinati aspetti delle varie persone.

3° Capricorno: l’ansia sarà svanita nella giornata di sabato, mentre la domenica potreste avventurarvi in qualche nuova esperienza che possa farvi conoscere altri orizzonti e perché no, anche altre culture. Secondo l’oroscopo questo sarà il weekend più bello del mese.

4° Toro: sarete molto più vivaci e inclini agli scherzi, ma anche volitivi con le questioni professionali. Qualche bella sorpresa potrebbe cambiare radicalmente il vostro umore e convertirlo positivamente anche per le vostre amicizie, secondo l’oroscopo.

Routine per Vergine

5° Vergine: la routine quotidiana potrebbe essere messa in discussione proprio da voi, quindi comincerete a fare qualche strappo alla regola che avevate nel cassetto da tanto tempo a questa parte. La sintonia con il partner ora sarà più stabile che mai.

6° Bilancia: avrete una dinamicità lavorativa molto efficiente, tanto che potreste preparare dei progetti e renderli sempre più appetibili per la vostra squadra.

Potreste fare faville con il vostro look e la vostra comunicazione che si farà sempre più interessante agli occhi degli altri.

7° Pesci: a parte un po’ di stanchezza, riuscirete a fare qualche hobby che a causa del lavoro e di altre situazioni scomode avete rimandato troppo a lungo. Lo shopping vi aiuterà a passare un po’ di tempo in allegria, ma fate attenzione alle troppe spese.

8° Leone: non avrete seccature di alcun genere, nel corso del weekend. Potrete finalmente fare qualcosa per voi stessi o per la vostra famiglia, lasciandovi alle spalle le difficoltà legate al lavoro e alle questioni finanziarie. Avventurarvi in qualcosa di inedito potrebbe dare una svolta considerevole alle vostre serate.

Delusioni per Cancro

9° Cancro: ci saranno delle delusioni in vista, e per prevenire sarà meglio essere almeno preparati. Se ci sono stati dei segnali che vi avvertivano su una amicizia, sarà bene prenderli in considerazione, anche se è passato del tempo. Secondo l’oroscopo vi converrà stare attenti anche sul lavoro.

10° Acquario: dovrete fare attenzione alle spese e a cercare di dare il meglio di voi stessi sul lavoro.

Non sempre riuscirete a mantenere un atteggiamento sano davanti alla famiglia, sarà molto meglio lavorare sul nervosismo che in questo periodo sta prendendo sempre più piede, secondo l’oroscopo.

11° Sagittario: avrete la noia dietro la porta, che probabilmente potrebbe aumentare considerevolmente con il trascorrere del tempo nel corso di questo weekend. Dovrete cercare di ravvivarlo, seppure potrebbe essere una impresa abbastanza difficile.

12° Ariete: il senso di nostalgia verso qualche persona in particolare potrebbe farvi mettere alla ricerca della stessa, nonostante non ci siano dei presupposti efficaci. Potreste staccare un po’ la spina dalle faccende in cui vi trovate stretti e farvi un bel weekend in solitaria.