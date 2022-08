L'Oroscopo di venerdì 19 agosto è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in evidenza come la vita lavorativa, sentimentale e sociale è influenzata dai movimenti planetari. Ci sarà chi sarà un grande sognatore e chi prenderà le distanze dal partner.

In particolare Capricorno, Gemelli e Bilancia saranno molto influenti, mentre Leone, Cancro e Pesci si prenderanno cura delle persone care. Acquario, Sagittario e Toro saranno un po' stanchi e, per finire, Scorpione, Ariete e Vergine non potranno contare sul favore delle stelle.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 19 agosto, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche del giorno 19 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete la sensazione di non poter più realizzare i vostri sogni del cassetto. Vi sentirete demotivati e giù di tono. Cercherete aiuto negli altri, ma nessuno saprà pronunciare quelle parole tanto desiderate. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non perdere la speranza e di stringere i denti. Voto 4.5.

Toro: sarete piuttosto tesi. Infatti, vi renderete conto di non essere felici accanto a determinate persone. Proverete il desiderio di aggiungere qualche cambiamento alla vostra vita quotidiana. Non sarà facile, però, soprattutto a causa delle preoccupazioni della vostra famiglia.

Voto 5.5.

Gemelli: questa giornata sarà molto positiva dal punto di vista della comunicazione. Finalmente, troverete il modo giusto per farvi ascoltare. I vostri dialoghi saranno equilibrati e rispettosi. Saprete consolare gli amici, ma anche farvi valere nelle situazioni opportune. Questo vi aiuterà sul lavoro e in amore. Voto 9.

Cancro: sarete molto affettuosi. Non sopporterete l'idea di non ricevere amore. Dimostrerete di essere altruisti e socievoli. Adorerete conoscere nuove persone, anche nei contesti più inaspettati. Sul posto di lavoro, saprete fare gioco di squadra, ma fate attenzione a non essere troppo ingenui. Voto 7.5.

Oroscopo e classifica del 19 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto protettive verso le persone alle quali volete bene. Vi prenderete cura di loro, cercando di aiutarle a superare le difficoltà. Sarete amici fidati e partner generosi. I colleghi, sul posto di lavoro, vi considereranno un esempio da seguire. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di provare anche a rilassarvi un po'. Voto 8.

Vergine: continuerete a vacillare. La rabbia vi spingerà a essere scortesi nei confronti delle persone care. Apparirete duri e pronti a tutto per far valere le vostre opinioni. Questo potrebbe spingere gli amici ad allontanarsi. Inoltre, anche la famiglia non sarà affatto contenta. Voto 4.

Bilancia: adorerete prendere il controllo della situazione. Non permetterete a nessuno di dirvi cosa fare. Al contrario, sarete voi a trascinare gli altri. Le vostre parole avranno un effetto inaspettato. Anche il partner rimarrà molto sorpreso. Attenzione, però, a non esagerare con determinati atteggiamenti. Voto 8.5.

Scorpione: rispetto alla giornata precedente, ci saranno dei cambiamenti. Vi sentirete un po' meglio con voi stessi, ma le stelle non saranno ancora dalla vostra parte. Dovrete attendere del tempo per risolvere alcune questioni. Inoltre, ci saranno alcuni comportamenti del partner che troverete incomprensibili. Voto 5.

Previsioni astrologiche e voti del 19 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti a prendervi una piccola pausa. L'eccessivo stress, infatti, avrà un effetto particolare su di voi. Per ora, non vorrete dedicarvi a nuovi progetti. Preferirete insistere su quelli già avviati. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a delegare alcuni dei vostri compiti: non ve ne pentirete. Voto 6.

Capricorno: vi relazionerete con gli altri senza alcun problema. Saprete dire la cosa giusta, senza forzare le situazioni. Le persone care vi considereranno un punto di riferimento essenziale. I vostri consigli verranno presi in considerazione anche da coloro che non conoscete ancora molto bene.

Voto 9.5.

Acquario: inizierete ad avvertire le pressioni della settimana. Avete avuto molti impegni da portare a termini e siete stati costretti a gestire situazioni complesse. Avrete solo voglia di rilassarvi con i vostri cari e di dedicarvi agli hobby di maggiore interesse. La vita sentimentale non sarà una priorità. Voto 6.5.

Pesci: il vostro carattere gentile prenderà il sopravvento sulle delusioni. Proverete a lasciarvi tutto alle spalle perché non vorrete serbare rancore. Tenderete a perdonare gli amici e a essere comprensioni con la persona amata. Le previsioni astrologiche vi consigliano, però, di prendervi più cura di voi stessi. Voto 7.

Classifica finale del 19 agosto dei dodici segni zodiacali