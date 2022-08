L'oroscopo della giornata di sabato 6 agosto vedrà uno Scorpione follemente innamorato grazie a questa Luna nel segno e Venere in trigono, mentre una grande determinazione aiuterà i nativi Vergine al lavoro. Mercurio darà una mano ai nativi Capricorno, mentre un dialogo sincero permetterà ai nativi Sagittario di vivere un rapporto stabile. Vediamo nel dettaglio la classifica voti con pagelle e le previsioni Oroscopo di oggi, sabato 6 agosto.

Oroscopo e classifica voti di sabato 6 agosto 2022 segno per segno

Ariete: Venere in quadratura non vi metterà nelle condizioni più adatte per godere di belle emozioni insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single troverete l'amore soltanto quando lo vorrete veramente. Per quanto riguarda il lavoro un pizzico di fortuna in più è proprio quello di cui avrete bisogno per ottenere risultati al di sopra delle aspettative. Voto - 6️⃣

Toro: periodo non molto incoraggiante in amore secondo l'oroscopo, colpa di questa Luna opposta. Single oppure no, il weekend non inizierà con le più rosee aspettative. Cercate di essere pazienti, ma soprattutto, non entrate in discussioni complicate da gestire. In ambito lavorativo sarete più attivi grazie a Mercurio in trigono, e avrete idee sicuramente più interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata stabile e piacevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Single oppure no, sarete sempre nelle condizioni ideali per regalare un sorriso alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe procurarvi qualche imprevisto, ma nel complesso saprete sempre dove mettere le mani con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere continuerà a gratificarvi secondo l'oroscopo di sabato 6 agosto.

State costruendo un rapporto basato sull'onestà e sul rispetto del partner e questo contribuirà a rendere stabile e affiatato il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete di essere più ambiziosi grazie a Mercurio in sestile. Con il giusto impegno, riuscirete a ottenere discreti risultati. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno la Luna in cattivo aspetto in questa giornata.

Sul fronte amoroso non sempre potreste vivere momenti appaganti con la vostra fiamma. Con un po’ di pazienza e comprensione riuscirete a riprendervi presto. Sul fronte lavorativo sarà una buona giornata per darvi da fare e cercare di ottenere discreti risultati grazie soprattutto a Giove in trigono. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale degna di nota in questa giornata di sabato. Il weekend inizierà molto bene per voi. Questa Luna e questa Venere vi permetteranno di godere di un rapporto straordinario con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo avrete le idee più chiare con i vostri progetti grazie a Mercurio, riuscendo a mettere insieme ottimi risultati, grazie anche a una grande determinazione.

Voto - 8️⃣

Bilancia: cielo sopra di voi che vedrà ancora il pianeta Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 6 agosto. Per vivere un rapporto sereno, cercate di non essere troppo pretenziosi nei confronti delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro non dubitate delle vostre capacità, perché nelle giuste condizioni, potreste riuscire a esprimere correttamente il vostro potenziale. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo favorevole in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete follemente innamorati della vostra fiamma, e con amore e maturità, godrete spesso di momenti eccitanti e romantici. Sul fronte professionale sarete più competitivi grazie a Mercurio, e in grado di svolgere al meglio i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso discreta in questa giornata. Single o no, avrete poco di cui lamentarvi, e sarete in grado di godere di rapporti sociali e sentimentali tranquilli e vivaci, basati soprattutto su un dialogo sempre sincero. In ambito lavorativo vi darete da fare per ottenere discreti risultati dai vostri progetti. Affidatevi a Giove e Saturno, e attenzione a possibili imprevisti da parte di Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in sestile potrebbe rappresentare un'opportunità per recuperare terreno in amore, ma sappiate che ci sarà ancora tanta strada da fare prima di poter rivivere un rapporto discreto. Single oppure no dunque, cercare il dialogo potrebbe essere di grande aiuto.

In ambito lavorativo riuscirete a mettere insieme progetti di più ampio respiro grazie a Mercurio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Acquario: vita di coppia meno intrigante in questo inizio di fine settimana. La Luna in quadratura non sarà di grande aiuto. In ogni caso, provate a prendervi più cura delle persone a voi più care. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi bene con i vostri progetti, ma non è il momento di provare ad allargare i vostri orizzonti. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo eccellente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere in ottimo aspetto vi permetteranno di godere di relazioni magiche, che potrebbero anche trasformarvi in qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro faticherete un po' a gestire efficacemente le vostre mansioni. L'aiuto di Marte in sestile potrebbe permettervi di rimediare a eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣