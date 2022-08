Secondo l'Oroscopo del 16 agosto, i nati sotto il segno del Toro devono essere un po' più grati alla vita. I Sagittario, invece, devono allargare un po' di più le loro vedute, sia in amore sia nel lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: le soddisfazioni arrivano, ma bisogna avere pazienza e saper aspettare. Dal punto di vista sentimentale è necessario mettere a posto alcune cose.

11° Pesci: l'oroscopo del 16 agosto vi invitano a rivedere alcune amicizie. Forse vi siete fidati troppo di persone che non lo meritavano, cercate di essere più attenti.

10° Sagittario: buon momento per allargare gli orizzonti e per aprirsi a nuove esperienze. I nati sotto questo segno detestano la routine, pertanto, i cambiamenti sono assolutamente necessari.

9° Bilancia: le stelle sono un po' altalenanti, così come il vostro umore. Dal punto di vista delle relazioni è importante non essere troppo pesanti. Siate più autoironici e meno suscettibili.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: nuovi incontri in vista per voi. Se siete alla ricerca di qualche novità intrigante, questo potrebbe essere il momento giusto per vivere qualche esperienza diversa dal solito.

7° Scorpione: liberatevi dai pregiudizi, sia inerenti persone sia situazioni.

Le stelle sono favorevoli, ma spetterà a voi trovare il modo giusto per sfruttarle. L'oroscopo del 16 agosto vi invita a osare.

6° Acquario: ci sono situazioni che sfuggono al controllo di ciascuno di noi. Se proverete in tutti i modi a far andare le cose nel modo in cui avete immaginato, finirete per sprecare solo tempo ed energie.

5° Ariete: lasciatevi andare un po' di più in amore. Anche se avete sofferto in passato, non è detto che le cose debbano necessariamente ripetersi. Siate un po' più flessibili.

Oroscopo segni fortunati del 16 agosto

4° in classifica Toro: la giornata potrebbe cominciare in maniera un po' fiacca, ma verso pomeriggio ci sarà una bella ripresa.

Cercate di apprezzare il buono che vi offre la vita.

3° Gemelli: gli ultimi giorni siete stati un po' giù di corda, ma adesso è tempo di darsi da fare e riprendere in mano la vostra vita. Non date a nessuno il potere di decidere ciò che è giusto o sbagliato per voi.

2° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 agosto vi invitano ad essere un po' più intraprendenti. Questo momento p decisamente favorevole per il lavoro, meglio non lasciarsi scappare delle occasioni.

1° Capricorno: giornata interessante per il lavoro. In amore ci sono stati dei disguidi, ma adesso potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ricordate che chi ben comincia è a metà dell'opera.