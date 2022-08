L’Oroscopo della settimana dal 22 al 28 agosto 2022 avrà una posizione planetaria che prediligerà particolarmente i segni di terra, perché il Sole in questo periodo si troverà nella costellazione della Vergine: una situazione astrologica che sarà di notevole impatto positivo anche per il Capricorno.

Quest’ultima settimana di agosto potrebbe essere molto produttiva sul piano del dialogo per il segno del Bilancia.

Di seguito, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno: recupero per Ariete

1° Vergine: ogni cosa potrebbe brillare nella vostra direzione.

L’ottimismo di cui sarete i protagonisti grazie al Sole potrebbe regalarvi uno slancio sul lavoro senza precedenti, mentre il vostro cuore potrebbe essere finalmente pronto per avviare una relazione amorosa. Con le questioni affaristiche avrete tutto ciò che vi serve a portata di mano, nonostante ci siano delle sfide che sarete ben lieti di accogliere e superare alla grande.

2° Ariete: ci sarà un periodo di forte recupero delle energie che potrebbe essere determinante per la vostra carriera. Con la squadra di lavoro potreste raggiungere degli obiettivi che fino a qualche periodo fa credevate irraggiungibili. Sicuramente vi sarà consentito di sognare, ma considerare il grande lavoro che c’è dietro i vostri successi vi sarà di enorme consiglio per i progetti futuri.

Secondo l’oroscopo avrete molto tempo per voi nel corso del weekend.

3° Bilancia: sul piano amoroso questa settimana potrebbe darvi le idee un po’ più chiare, dunque anche una separazione potrebbe essere un evento positivo e utile per ricominciare da capo. Le energie saranno a completa disposizione del lavoro, della vostra routine, che riprenderete senza troppi piagnistei, e la prospettiva di qualche piccolo guadagno extra.

Secondo l’oroscopo non mancheranno le serate all’insegna dell’allegria.

4° Toro: arriverà una grande notizia che potrebbe sortire gli effetti sperati sulla vostra carriera, ma anche della vostra quotidianità in generale. Praticare una nuova mansione potrebbe essere una chiave di volta essenziale per far emergere tutti i vostri assi nella manica per ricominciare a giocare.

L’amore potrebbe essere un incentivo a essere sempre più romantici e inclini alla disponibilità nei confronti delle persone amate, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

Capricorno fortunato

5° Capricorno: la fortuna sarà a vostra disposizione, e l’ottimismo del Sole per i segni di terra vi conferirà una fiducia invidiabile nel futuro. Con il lavoro dimostrerete di essere fra i migliori del vostro campo, e sarete come un faro per chi è ancora con poca esperienza. Rinnovare le amicizie e fare più sport potrebbe costituire un ottimo incentivo per l’autostima. Datevi del tempo prima di agire, ma fate comunque tutto ciò che vi serve per essere sempre sulla cresta dell’onda.

6° Gemelli: sarete pronti per un nuovo inizio.

Dopo le vacanze di Ferragosto, considererete ogni idea che vorrete sviluppare come ottimale da poter presentare a chi ne sa più di voi e sicuramente vi apprezzerà. In amore potreste avere qualche momento di dubbio e incertezza, e spesso qualche battuta vi lascerà pensierosi, ma nel complesso ci sarà molto accordo fra le due parti, anche sul piano quotidiano, secondo l’oroscopo.

7° Pesci: avrete una certa tensione all’idea di ritornare alla vita quotidiana, però penserete che comunque avete avuto una estate diversa dal solito, che vi ha ridato un po’ di spensieratezza e che ora sarete pronti all’autunno nonostante tutto. Ripartire con il lavoro non sarà così arduo come penserete in un primo momento, probabilmente vi darà più filo da torcere l’ambito personale, secondo l’oroscopo.

8° Cancro: concedetevi del tempo per riflettere e per ridare alla vostra quotidianità quella scintilla di originalità che vi caratterizza. Potreste provare già nostalgia per la stagione estiva che si sta per concludere, ma non mancherà la determinazione che vi riporterà sul posto di lavoro. Riuscirete anche a essere più sinceri con voi stessi riguardo ai vostri sentimenti più reconditi. Le amicizie saranno favorite rispetto all’amore.

Sagittario riflessivo

9° Acquario: probabilmente avete tralasciato molte delle vostre abitudini e avrete bisogno e voglia di rimettervi in carreggiata. Potreste sentire un peso addosso, quello delle responsabilità, che però potreste prendere con un approccio meno pesante.

Sicuramente avrete una cura più meticolosa di voi stessi, la quale vi darà molta più salute e una spinta energetica davvero considerevole da utilizzare per il ritorno alla vita quotidiana.

10° Sagittario: dovrete riflettere molto prima di parlare e prima di agire. Il terreno su cui state lavorando potrebbe essere decisamente scivoloso e portarvi a rallentare per non cedere. Secondo l’oroscopo la quotidianità in famiglia potrebbe essere anche più stressante del lavoro, ma con qualche ausilio esterno potreste trovare qualche piccola eccezione in questo mare di situazioni difficili da affrontare.

11° Leone: avrete sicuramente degli ostacoli da superare con una grande forza di volontà e un po’ di sacrifici, ma le soddisfazioni, soprattutto all’interno della cerchia familiare, vi daranno comunque del buonumore e una sana squadra su cui contare sempre.

Dovrete fare attenzione alla vostra salute e a riequilibrare i vostri ritmi, oltre che le vostre abitudini, mentre dovrete prendere in considerazione l’idea di risparmiare di più.

12° Scorpione: sarete reduci da una situazione che vi ha scossi, o comunque che vi ha debilitato sia nel fisico che nella mente. Avrete un rallentamento considerevole della vostra grinta abituale e della voglia di interagire con i colleghi con cui dovrete collaborare. Allungare di troppo le vostre vacanze sarà estremamente controproducente, ma farvi qualche pausa in più, specialmente nel weekend, non guasterà.