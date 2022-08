L'oroscopo di sabato 13 agosto mette in luce gli aspetti principali del giorno. L'assetto astrale si concentra sulle esperienze lavorative, sentimentali e sociali vissute dai segni zodiacali. I pianeti hanno un forte impatto anche sul nostro potere decisionale. Ci sarà chi non vedrà l'ora di fare nuove conoscenze e chi preferirà stare da solo.

Capricorno, Cancro e Vergine si sentiranno a loro agio, mentre Acquario, Ariete e Leone seguiranno il cuore. Gemelli, Scorpione e Toro non saranno molto sintonia con il partner e, infine, Sagittario, Pesci e Bilancia faticheranno a raccogliere le idee.

È presente anche una classifica conclusiva dell'intera giornata. I segni sono collocati in base ai voti ricevuti.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 13 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a essere più positivi. La vostra determinazione vi condurrà verso strade inesplorate. Sarete fieri del vostro modo di fare perché sarete sicuri di poter ottenere ottimi risultati. La solitudine non sarà un'opzione: preferirete avere accanto amici fidati e parenti sinceri. Voto 7.5.

Toro: l'eccessivo bisogno di successo vi impedirà di rapportarvi in modo sano con il partner. Verrete accusati di non essere abbastanza attenti, ma non saprete come fare per cambiare questo atteggiamento.

Darete il massimo sul lavoro, cercando di combattere contro l'implacabile afa estiva. Voto 5.5.

Gemelli: metterete in secondo piano l'amore, per il momento. Vi concentrerete sugli amici e sul successo professionale. Avrete a disposizione molte risorse, anche se non tutte potranno essere sfruttate al meglio. Concedervi del tempo per pensare sarà di ottimo aiuto.

Decisioni affrettate, al contrario, appariranno dannose. Voto 6.5.

Cancro: la ruota della fortuna girerà nella vostra direzione. I pianeti, con il loro assetto zodiacale, vi assisteranno. Troverete il coraggio per compiere la prima mossa in ambito sentimentale. Non avrete paura di ricevere un rifiuto perché il desiderio di esprimere i vostri sentimenti sarà più forte.

Voto 9.

Oroscopo e classifica del giorno 13 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete un po' stanchi. Gli ultimi giorni, infatti, non stati facili da gestire. Finalmente, però, deciderete di cambiare approccio. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di ricaricare le batterie tramite i vostri hobby preferiti. Potreste anche riuscire a trasformarli in un lavoro. Voto 7.

Vergine: vi posizionerete nei primi posti della classifica. Dedicherete ogni momento al benessere personale. Vorrete valorizzare le vostre doti, senza, però, dover sacrificare il relax. Le interazioni con gli altri vi renderanno felici, ma non potrete fare a meno dei sogni tenuti nel cassetto. Voto 8.5.

Bilancia: anche questa volta non sarete favoriti dalle stelle.

Sarete stanchi di tutti questi alti e bassi. Trovare il vostro posto nel mondo apparirà più difficile del previsto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non sforzarvi eccessivamente: le novità tanto attese non tarderanno ad arrivare. Voto 4.

Scorpione: il rapporto di coppia subirà una svolta inaspettata. Purtroppo, sarete costretti a prendere atto di alcuni cambiamenti. Non sarete molto felici, ma la speranza non sparirà mai. In ogni occasioni, cercherete di sistemare le cose tra voi. Le giuste parole potrebbero davvero fare la differenza. Voto 6.

Previsioni zodiacali e voti del 13 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vorrete lanciarvi in sfide troppo rischiose. Avrete bisogno di un piano ben elaborato, in modo da non gettare all'aria tutto ciò che avete costruito fino a questo momento.

Prima di fare qualsiasi cosa, andrete alla ricerca di consigli da parte delle persone che vi vogliono bene. Voto 5.

Capricorno: non avrete alcuna preoccupazione. Sarete socievoli con gli amici e pronti a godere al massimo di questa giornata. Ci saranno novità inaspettate e occasioni da non perderete. Il dialogo sarà un ottimo alleato, ma anche la riflessione vi consentirà di prendere le decisioni più giuste. Voto 9.5.

Acquario: sarete più innamorati che mai. Proverete dei sentimenti davvero molto intensi verso il partner. Rappresenterà un punto di riferimento e un confidente insostituibile. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non aver paura di aprire il vostro cuore: non ve ne pentirete.

Voto 8.

Pesci: l'inquietudine potrebbe turbare i vostri pensieri. Non vi sentirete in armonia con voi stessi, soprattutto a causa degli ultimi eventi. Avrete bisogno di trovare un nuovo equilibrio e di iniziare a rapportarvi con persone completamente diversi. Sarà un percorso lungo, ma che porterà a buoni risultati. Voto 4.5.

Classifica finale del 13 agosto dei dodici segni zodiacali