Per la settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022, l’Oroscopo prevede una situazione astrale molto favorevole per i segni di aria, in particolare per il segno del Gemelli, che avrà Venere tra i pianeti favorevoli. La Luna sarà invece dalla parte dei segni di terra, in particolare per il Capricorno e la Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni zodiacali della settimana.

L’oroscopo settimanale: Vergine sentimentale

1° Vergine: finalmente si farà largo ai sentimenti. Permetterete loro di rendervi più ‘morbidi’ con il partner, ma anche con la vostra squadra di lavoro.

Le vacanze saranno un bel pretesto per stare in famiglia e organizzare qualche viaggio che possa essere di aiuto al dialogo all’interno del contesto familiare. Se ci sarà una sfida da affrontare non starete di certo con le mani in mano. Secondo l’oroscopo le energie saranno al massimo della forma.

2° Gemelli: avrete il pianeta Venere dalla vostra parte, quindi sia l’amore che la fortuna con le questioni finanziarie potrebbero raggiungere l’apice e non scendere per un bel po’ di tempo. Potrete finalmente godere delle persone che amate senza dover necessariamente interrompere dei momenti piacevoli oppure estremamente romantici. Le questioni lavorative e gli affari conosceranno una impennata.

3° Scorpione: questa settimana vi porterà nuove idee e una grande volontà di mettervi in gioco, sia sul lavoro che in amore.

Avrete una proposta professionale che potrebbe darvi sempre più autonomia e capacità decisionale. Con glia affetti ci sarà una armonia che avete riscontrato poche volte nel corso del mese corrente. Secondo l’oroscopo per i single ci saranno delle opportunità interessanti di fare incontri.

4° Pesci: la carica emozionale potrebbe darvi la spinta giusta per confessarvi alla persona amata, mentre la concentrazione ai massimi livelli vi porterà ad essere estremamente produttivi.

Con gli affari ci potrebbero essere delle occasioni più uniche che rare. Con la famiglia di origine potreste avere qualche lieve divergenza, ma niente che riesca a rovinare un weekend da trascorrere assieme alle persone amate.

Progetti per Toro

5° Capricorno: ascoltare qualcuno che vuole solo il vostro bene potrebbe costituire un valido appoggio non solo per le questioni sentimentali, ma anche e soprattutto per gli affari che potrebbero essere non solo più remunerativi, ma vi daranno anche molta autostima.

Prendere qualche decisione positiva sulla salute vi porterà ad aumentare anche le energie a vostra disposizione, secondo l’oroscopo. Weekend ottimale.

6° Toro: avviare dei progetti in questo momento sarà la vostra priorità, ma ci saranno giornate in cui dovrete attendere qualche svolta considerevole sul lavoro. Avrete una focalizzazione molto forte per i piani professionali, mentre con l’amore ci sarà una bella sintonia anche se la passionalità ora sarà accantonata per molto tempo. Le serate potrebbero trascorrere abbastanza monotone, secondo l’oroscopo, anche se ci saranno le amicizie a rendervi tutto più vivace.

7° Leone: sicuramente sarete sulla buona strada per fare carriera più velocemente nel corso di questa settimana, ma prendere qualche progetto con le pinze farà bene sia alla vostra salute che alle vostre finanze.

Potrete prendervi del tempo per voi stessi e per rinnovare il vostro look, anche facendo un po’ di attività fisica nel weekend in totale libertà.

8° Sagittario: se avrete delle opportunità, sarà merito di questa fantastica Venere che vi porterà della fortuna sul piano sentimentale. Dovrete però fare i conti con qualche problema ad inizio settimana che necessita di tutta la vostra attenzione. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti che porteranno anche la necessità di un cambio di prospettive da parte vostra. Il fine settimana si presenterà abbastanza noioso, per certi aspetti.

Bilancia pensieroso

9° Bilancia: sarete molto pensierosi sulla vostra situazione affettiva attuale, e cercare di giocare le carte a disposizione non sarà una soluzione alle problematiche di coppia.

Dovrete pensare prima di tutto a voi stessi e ad evitare un prolungamento della vostra storia forzato, secondo l’oroscopo. Pensare ai progetti professionali sarà un ottimo incentivo per cominciare le settimane successive già preparati per metà.

10° Acquario: lo stress e l’agitazione potrebbero mettervi alla prova e rendervi piuttosto nervosi con le persone che vi circondano. Gli affari non andranno male, ma potrebbero incrementare gli intoppi burocratici e qualche impegno potrebbe presentarsi più gravoso del solito. Secondo l’oroscopo sarà bene rilassarvi quando potrete e fare degli strappi alla regola, sempre pensando alle spese che ne deriveranno.

11° Cancro: sarete molto inquieti, specialmente con qualche vicenda personale che non sembra per adesso trovare una soluzione.

Sicuramente graveranno già alcuni impegni nonostante questa sia una settimana di vacanze e relax, quindi lavorare con calma potrebbe essere una scelta da considerare a fronte di settimane successive molto pesanti. Fate in modo da aguzzare la vista per quanto riguarda qualche amicizia, perché ci potrebbero essere delle delusioni.

12° Ariete: ci saranno delle perplessità molto forti sul piano sentimentale, si direbbe che al momento la tensione potrebbe farsi sempre più palpabile, tanto che non sarà esclusa una separazione. Avrete poca cura di voi stessi, anzi, potreste davvero essere negligenti al punto da avvertire qualche malessere anzitempo. Avrete un forte desiderio di rivedere una persona ‘persa’ durante il cammino.