Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 28 settembre. Secondo i pianeti, in questa giornata i nati in Sagittario sono emotivamente fragili. I nativi dei Pesci non devono cedere ai desideri degli altri, anche se questo costerà un legame. Gli individui appartenenti al segno del Toro devono fare i conti con un errore del passato. Per conoscere l'attività cosmica delle prossime 24 ore, consultate le seguenti previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 28 settembre. Le stelle, inoltre, mettono a disposizione anche le loro pagelle del giorno, con voto da 0 a 10.

Oroscopo di mercoledì 28 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Nella fretta di fare una buona azione per una persona cara o per un collega, in questa giornata potreste trovarvi in una situazione molto dannosa per la vostra reputazione. Assicuratevi di conoscere tutti i fatti e le cifre rilevanti in modo da non essere condotti su un sentiero molto pericoloso. Voto: 6

Toro – Un errore che avete fatto molte settimane fa e che speravate nessuno avesse notato, tornerà a perseguitarvi. Tutto quello che potete fare è alzare la mano e ammettere di aver sbagliato, ricordando agli altri che non avete mai affermato di essere perfetti. Voto: 6

Gemelli – Cercate di non farvi prendere così tanto dalla vostra ricerca del successo da perdere di vista il fatto che gli altri hanno il proprio modo di fare le cose.

Sforzatevi di ascoltare ciò che amici e colleghi hanno da dirvi: potrebbe essere di grande aiuto. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo del giorno 28 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Più cercate di rallentare e prendere le cose con calma, più le persone con cui lavorate vorranno che voi concludiate al più presto i compiti.

Sì, certo, avete degli obblighi seri, ma l’obbligo più importante è verso voi stessi, quindi, imparata a dire di no – e sul serio. Voto: 7

Leone – Più siete entusiasti di un nuovo progetto, più dovete considerare quanto tempo, energia e denaro avrà bisogno. L'Oroscopo avverte che se vi ci buttiate a capofitto, potreste pentirvi della vostra decisione prima della fine della settimana.

Voto: 6,5

Vergine – Fate tutto il necessario per evitare il confronto nelle prossime ore. Potreste essere convinti che uscirete a testa alta da una discussione, ma i presagi cosmici suggeriscono che potreste sopravvalutare le vostre capacità. Il modo migliore per vincere un combattimento è di evitarlo. Voto: 6

Astrologia per il giorno 28 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Fate attenzione a non rivelare alcun dato personale, perché se lo dite a una persona fidate c’è la possibilità che l’informazione possa arrivare a un rivale che non esiterà a usarla contro di voi. Nessuno ha bisogno di conoscere i vostri segreti. Voto: 7,5

Scorpione – Potreste essere tentati di vivere per il presente e non preoccuparvi delle conseguenze delle vostre azioni, ma con Mercurio retrogrado è meglio non assumere un atteggiamento da irresponsabile, infantile e menefreghista.

Voto: 6

Sagittario – In questa giornata siete emotivamente fragili. Non potete chiudere gli occhi e le orecchie alle richieste degli altri, ma potete scegliere di non prenderle sul serio. Non turbate la vostra anima per cose che non potete controllare. Voto: 6,5

Oroscopo e previsioni astrologiche di mercoledì 28 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Eliminate tutti i pensieri sciatti perché i pianeti avvertono che se vi precipitate a capofitto in una situazione senza fare le ricerche adeguate, potrebbe andare storto e di conseguenza la vostra reputazione ne risentirà. Prendete tutto il tempo che vi serve e scegliete bene. Voto: 6

Acquario – Prima di impegnarvi in un progetto, assicuratevi di poterlo portare fino alla fine.

Potreste essere super entusiasta in questo momento, ma che dire tra sei mesi, o anche un anno? Ecco perché l'oroscopo consiglia di valutare bene prima di firmare. Voto: 7

Pesci – Più qualcuno cerca di spingervi a fare cambiamenti con cui non vi sentite a vostro agio, più dovete resistere. Potrebbe costarvi un’amicizia, ma i pianeti assicurano che questo potrebbe farvi risparmiare un sacco di soldi. I cambiamenti imposti non saranno mai a vostro vantaggio. Voto: 6,5