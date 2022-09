L'oroscopo di martedì 20 settembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacale, basate sui transiti planetari, descrivono gli aspetti principali della vita dei segni zodiacali, come il lavoro, l'amore e la vita sociale. A ogni segno, viene associato un voto e, alla fine, è presente una classifica che consente di avere un quadro generale dell'andamento della giornata. Tutto è riposto nell'iconica influenza delle stelle, positiva e scintillante in alcuni casi e temibile e oscura in altri.

Previsioni zodiacali di martedì 20 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la relazione con il partner non andrà molto bene. Avrete l'impressione che ci siano diverse barriere comunicative. Sarete disposti a fare il primo passo per farle crollare, ma al momento le previsioni zodiacali vi consigliano di non insistere eccessivamente. Quando si sentirà pronto, sarà lui a venire a cercarvi. Frustrazione e delusione non vi abbandoneranno. Voto 4.5.

Toro: sentirete il bisogno di avvicinarvi a una persona speciale. Vi farete forza e compirete il primo passo. Il risultato sarà migliore rispetto al previsto. Potrebbe iniziare una nuova fase della vostra vita, però, le previsioni astrologiche del 20 settembre vi consigliano di non perdere il controllo: la cosa migliore sarà procedere per gradi e con molta cautela.

Voto 7.

Gemelli: la quotidianità perderà la sfumatura di vivacità che ha sempre avuto. Vi sentirete apatici e bisognosi di attenzioni. L'atteggiamento del partner vi soddisferà e avrete l'impressione che anche gli amici vi stiano evitando. Solo la famiglia sembrerà comprendervi veramente. Sarà fondamentale non compiere mosse azzardate dettate dalla rabbia.

Voto 4.

Cancro: non fuggirete davanti alle paure. Affronterete ogni sfida a testa alta. Sarete orgogliosi, ma questa caratteristica non vi impedirà di ammettere i vostri errori. Dal punto di vista sentimentale, non vedrete l'ora di trascorrere un po' di tempo con il partner. La sua vicinanza sarà motivo di grande gioia e positività.

La persona amata ne sarà entusiasta. Voto 9.

Oroscopo del giorno 20 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete dotati di un grande talento. Vorrete mostrarlo agli altri, ma dovrete attendere la giusta occasione. Nel frattempo, continuerete a percorrere la strada già intrapresa. Non sarete molto romantici, ma non fuggirete dalle vostre responsabilità. Sarete protettivi con il partner, soprattutto nei momenti di debolezza. Gli amici non potranno fare a meno di starvi accanto. Voto 8.

Vergine: gli eccessivi impegni vi renderanno molto recettivi. Sarete sensibili agli imprevisti, soprattutto a quelli sul posto di lavoro. Farete fatica a trovare un compromesso perché non riuscirete a ragionare con lucidità.

Avrete bisogno di prendervi una pausa, anche se vi sembrerà impossibile. Le previsioni zodiacali del 20 settembre vi consigliano di prendervi cura di voi stessi. Voto 5.

Bilancia: non riuscirete a scappare dalla vostra fervida immaginazione. Saprete usare la fantasia per reagire ai torti della vita. Adorerete le attività artistiche, come quelle legate al disegno e alla musica. In alcune occasioni, potreste sentirvi un po' a disagio, però, per voi, non sarà affatto difficile recuperare il controllo. Sul lavoro, non avrete molti rivali. Voto 8.5.

Scorpione: la giornata procederà senza ostacoli. Non riuscirete a raggiungere gli obiettivi desiderati né a parlare con la persona amata. Avrete preferito un esito diverso, ma avrete altre occasioni per mettervi alla prova.

Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a interagire con nuovi contesti: qualche piccolo cambiamento non potrà che farvi bene. Voto 5.5.

Previsioni astrologiche del 20 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: collaborerete con le persone che vi circonderanno. Sarete pronti a includere gli altri nella vostra quotidianità perché vorrete condividere il vostro punto di vista e scoprire quello del prossimo. Questo atteggiamento vi sarà molto utile sul posto di lavoro. Potrebbe essere il momento giusto per inseguire il progetto tanto desiderato. Voto 9.5.

Capricorno: sarete travolti dal fuoco incandescente della passione. Basterà la sola vicinanza del partner per provare sentimenti intensi.

Vorrete fare qualcosa per renderlo felice. Non ci sarà bisogno di spendere soldi o di coinvolgere altre persone: vi basterà essere voi stessi. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di prestare attenzione ai vostri colleghi. Voto 7.5.

Acquario: la vita famigliare sarà caratterizzata da alti e bassi. Discussione e fraintendimenti potrebbero rovinare questa giornata. Starà a voi cercare di darle un giusto ritmo. Per fortuna, sul lavoro, riceverete la stima dei colleghi e del capo. Avrete tante nuove iniziative da proporre. Vi basterà solo trovare il coraggio per compiere il primo passo. Sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 6.5.

Pesci: sarete abbastanza positivi. Cercherete di vedere il bicchiere mezzo pieno, però, verso sera, le cose potrebbero cambiare.

Lo stress della giornata e i piccoli battibecchi sul lavoro avranno la miglio. Il partner, ad ogni modo, sarà pronto a consolarvi. Anche gli amici dimostreranno di essere sempre dalla vostra parte con il loro supporto emotivo. Voto 6.

Classifica del 20 settembre di tutti i segni zodiacali