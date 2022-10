Lunedì 3 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Plutone transitare nel segno del Capricorno, nel frattempo Marte risiederà sui gradi dei Gemelli. Saturno, intanto, protrarrà il moto in Acquario, così come Giove continuerà il domicilio in Ariete e Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Il Nodo Nord assieme a Urano, invece, resteranno stabile in Toro come Mercurio proseguirà l'orbita in Vergine. Il Sole insieme a Venere, in ultimo, sosteranno nel segno della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Capricorno, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: dinamici. La settimana inizierà probabilmente con una giornata all'insegna della dinamicità per i nati Pesci, in quanto le attività da portare a compimento non mancheranno ma il segno d'Acqua saprà adempierle con spirito di sacrificio e dedizione.

2° posto Capricorno: umore top. Affrontare la giornata col sorriso sulle labbra aiuta a lasciarsi scivolare addosso le storture della vita e i nati Capricorno, nel corso del 3 ottobre, parranno capirlo alla perfezione, sfoggiando una predisposizione alla leggerezza che li farà apprezzare da tutti.

3° posto Vergine: piglio deciso. Un mix di determinazione e testardaggine potrebbe divenire la qualità regina del secondo segno di Terra questo lunedì, con i nati sotto tale segno che perseguiranno i loro obiettivi a ogni costo e tale piglio deciso si rivelerà una strategia efficace.

I mezzani

4° posto Bilancia: attendisti. La terza decade dei nati Bilancia, durante questo giorno autunnale, avrà buone chance di rendersi conto come decelerare nelle faccende professionali sarà una mossa idonea per far sì che gli eventi si svolgano in maniera naturale e maggiormente produttiva per loro.

5° posto Toro: presa di coscienza.

Lunedì sarà, c'è da scommetterci, un momento di forte interiorizzazione per il primo segno Fisso, in quanto lo stesso prenderà coscienza di un lato arcigno del proprio carattere o finalmente comprenderà la blanda valenza di un rapporto relazionale, così potrà agire di conseguenza.

6° posto Leone: focus domestico. Opere manutentive, cambi di vestiario stagionali o pulizie approfondite potrebbero indurre i felini a virare gran parte delle loro attenzioni verso il nucleo abitativo questo lunedì, mettendo anche in conto una spesa extra per portarle a compimento.

7° posto Gemelli: consigli da vagliare. Semaforo acceso sul giallo per la seconda decade di casa Gemelli nelle ventiquattro ore in questione, in quanto un'amica o un collega gli fornirà presumibilmente un consiglio non richiesto che celerà un secondo fine poco lusinghiero.

8° posto Sagittario: bisognosi d'affetto. Sebbene faticheranno ad ammetterlo, gli arcieri questo giorno d'ottobre potrebbero mal sopportare le continue beghe lavorative e necessitare dell'affetto sincero di un nipote o di un figlio per acquietarsi.

9° posto Scorpione: pile scariche. Il bottino energetico dei nati Scorpione, nel corso di questo giorno d'inizio stagione, sarà probabilmente scarno e il segno d'Acqua dovrà gioco forza procrastinare o delegare a terzi qualche attività pendente.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: perplessi. Nel ménage amoroso di casa Cancro sembrerà aleggiare una nuvola di confusione e perplessità che il segno Cardinale assorbirà del tutto, in quanto i comportamenti del partner risulteranno ambigui e poco rassicuranti ai suoi occhi.

11° posto Ariete: staccare la spina. Alla stregua di un elettrodomestico andato in surriscaldamento, i nati Ariete saranno chiamati, c'è da scommetterci, dal parterre astrale a vivere una giornata sgombra da impegni pratici e professionali ma più incline alla rigenerazione interiore ed esteriore.

12° posto Acquario: nemici ovunque. Il quarto segno Fisso, specialmente i primi due decani, potrebbero trascorrere un lunedì al cardiopalma, in quanto vedranno nemici ovunque e tutti pronti a far loro uno sgambetto senza troppi ripensamenti. Malgrado il periodo non è tra i più concilianti, tale mania persecutiva sarà soltanto frutto della loro immaginazione e già nella seconda parte di martedì inizieranno a rendersene conto.