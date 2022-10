L'oroscopo della giornata di giovedì 13 ottobre vedrà la Luna spingere i nativi Gemelli in amore, e farsi avanti nei confronti dell'anima gemella, mentre Bilancia sarà sempre ben chiara nelle proprie questioni lavorative. Marte permetterà ai nativi Leone di essere attivi e sfruttare ogni potenzialità al lavoro, mentre Capricorno dovrà cercare di essere più comprensivo ed empatico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 13 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 13 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale la Luna in sestile in questa giornata di giovedì.

Purtroppo questo non cambierà molto il vostro atteggiamento sul fronte sentimentale. Non vi sentirete spronati a fare di meglio in amore, single oppure no, colpa anche di questa Venere opposta che smorza il vostro entusiasmo. Nel lavoro Mercurio opposto potrebbe farvi perdere la bussola, e bisognerà stare attenti a non perdere di vista i propri obiettivi. Voto - 6️⃣

Toro: periodo non particolarmente esaltante per voi nativi del segno, complice un cielo poco influente. In ogni caso però, in ambito amoroso riuscirete a gestire bene la vostra vita sentimentale, single oppure no. Con un po’ di fortuna, potreste vivere momenti appaganti. In ambito lavorativo lentamente arriveranno buoni risultati, anche se richiederanno una certa fatica.

Voto - 7️⃣

Gemelli: una bella Luna in congiunzione vi spingerà a dare di più sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Con Venere in trigono inoltre, single oppure no, sarà più semplice per voi dare vita a momenti splendidi con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro queste stelle sembrano perfettamente allineate apposta per voi per garantirvi un ottimo successo.

Voto - 9️⃣

Cancro: sarà un giovedì difficile dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere e Luna non saranno in ottimo aspetto, e con i sentimenti non sarete molto abili, forse perché prima vorreste altro dalla persona che amate. In ambito lavorativo non sarà il momento adatto per sperare in qualcosa di più.

Per adesso, avrete bisogno di maggior fiducia in voi, stabilità e risultati costanti. Voto - 5️⃣

Leone: sfera sentimentale che brilla per voi secondo l'oroscopo. Questo cielo vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Riuscirete sempre a fare la cosa giusta con la vostra anima gemella, godendo di momenti davvero favolosi. Per quanto riguarda il lavoro la speranza di ottenere qualcosa in più non vi mancherà, così come l'impegno. Quello che dovrete fare, sarà concretizzare ciò che volete. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà la giornata perfetta per coltivare al meglio una relazione di coppia, ciò nonostante l'intesa tra voi e la vostra fiamma ci sarà, andrà solo ben gestita, evitando incomprensioni o discussioni che lasciano il tempo che trovano.

Anche nel lavoro non dovrete perdervi nei dettagli. Andate dritti al sodo, dimostrando al meglio le vostre competenze. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 13 ottobre. La Luna e Venere saranno entrambi in buon aspetto, e non vi faranno mancare nulla per sentirvi felici con la persona che amate, sempre sorridenti. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a essere ben chiari nelle vostre mansioni, con una tabella di marcia ben definita, che vi porterà lontano. Voto - 9️⃣

Scorpione: il rapporto con la vostra anima gemella sarà tutto sommato equilibrato in questa giornata di giovedì. Certo, questo cielo non avrà molto da offrirvi, per cui il resto dovrete farlo voi se volete vivere bei momenti con la persona che amate.

Nel lavoro dovrete saper cogliere le opportunità che arriveranno, e gestire al meglio per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: Marte in opposizione vi terrà all'erta sul fronte lavorativo. Anche se le energie, e a volte la voglia, non saranno molte, Per fortuna ci saranno astri come Giove e Saturno ad accompagnarvi nelle vostre giornate lavorative, mettendovi in riga e aiutandovi a fare un buon lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata altalenante a causa della Luna opposta. Single oppure no, meglio non essere causa di possibili discussioni con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un cielo poco convincente secondo l'oroscopo.

Anche se Venere non sarà in buon aspetto, in amore gettare tutto alle ortiche non sarà la soluzione. Cercate di capire cosa non va nella vostra vita sentimentale, e trovare una soluzione, preferibilmente insieme alla persona che amate. Nel lavoro forse potrebbe essere il caso di stabilire delle priorità tra i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: non potrete chiedere di meglio nella vostra vita quotidiana grazie anche a questo splendido cielo. Per quanto riguarda i sentimenti ci penseranno la Luna e Venere in trigono a dare vita a momenti pieni d'amore con la vostra fiamma. Se siete single potrebbe riaccendersi l'amore tra voi e una persona mai uscita dalla vostra mente. Nel lavoro sarete sempre ben organizzati, e con le idee giuste per mettere insieme risultati da primo della classe.

Voto - 9️⃣

Pesci: sarà un giovedì tra alti e bassi in amore. La Luna in opposizione v'impedirà di amare come volete, ciò nonostante l'intesa tra voi e il partner sarà buona. Siate pazienti, e costruite il vostro rapporto giorno dopo giorno. Non abbiate troppa fretta nemmeno nel lavoro, perché con questo cielo certi progetti richiederanno tempo per essere realizzati. Voto - 6️⃣