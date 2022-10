L'Oroscopo di domani 17 ottobre è pronto a dare consigli e dritte in merito al possibile al primo giorno della settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Quindi ad essere valutati in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere come inizierà la nuova settimana per i preannunciati simboli astrali? bene, allora senza dilungarci troppo iniziamo immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 17 ottobre, segno per segno.

Focus in direzione dei settori della vita coincidenti con l'amore e il lavoro.

Previsioni astrologiche del 17 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 17 ottobre prevede un inizio settimana alquanto stressante. Poca cosa comunque, presto tornerete più lucidi e pimpanti di prima. In amore, in questa giornata alcuni nati sotto questo segno potrebbero avere un po' paura di essere dimenticati o ignorati dal partner. La difettosità astrologica del periodo vi farà sentire abbastanza insicuri di voi e forse anche un po' gelosi. Cercate di non farvi invadere troppo da queste brutte e pesanti sensazioni, ok? Avvicinatevi a chi amate con calma e affetto, vedrete che tutto si sistemerà.

Intorno a qualcuno di voi in questo periodo si sta scatenando una guerra di opinioni nella quale non dovete assolutamente immischiarvi: sapete bene di cosa si parla, vero? Sarete forse costretti a dire la vostra: anche a costo di litigare un po' con amici, colleghi o familiari, non esponetevi! Nel lavoro, uno scorrere lento e monotono del periodo potrebbe stancare.

Toro: ★★★. Lunedì poco positivo, genericamente inficiato da un sottotono diffuso ma poco facile da individuare e debellare. In amore, sarete poco sereni e probabilmente avrete voglia di mandare tutto all'aria oppure trasferirvi lontano da tutti e da tutto. Calma, non tutto è da buttare e non tutto deve andare storto: rifletteteci su, perché con le stelle del periodo decisamente antipatiche potreste correre il rischio di prendere lucciole per lanterne.

Cercate di mantenere un basso profilo, anche perché in questo momento non è consigliato per voi esporvi troppo. Presto potrete tornare nuovamente alla normale vita di relazione, ma per il momento rimante tranquilli e in serena attesa. Nel lavoro, i frutti dei vostri sforzi non tarderanno a manifestarsi. Per il momento potete contare su discreti e meritati introiti del lavoro precedentemente svolto.

Gemelli: ★★★★. Tanta buona routine, in parte intrisa nella scontata normalità e in parte compressa nella monotonia più assoluta. In amore, proponete al vostro partner di trascorrere del tempo "di qualità" insieme. Una gita romantica o una serata particolare poi, di certo vi riavvicineranno riaccendendo persino un briciolo di quella passione che in parte è assopita.

Venere vi supporta sufficientemente in questo percorso di riscoperta dei sentimenti perduti: questo è un momento intenso, sicuramente felice da trascorrere con chi amate. Non è il tempo adatto per tirarsi indietro di fronte alle sfide, piuttosto, quello di lanciarsi con fiducia in una nuova, stimolante e mirabolante impresa, si. Organizzate con velocità, precisione e molta determinazione i vostri piani e vedrete che riuscirete a trascorrere una giornata tranquilla insieme ai vostri amici. Nel lavoro, un collega vi aiuterà a riaggiustare alcune faccende con la professionalità che lo contraddistingue. Buone nuove se siete nati nella seconda/terza decade.

Oroscopo di lunedì 17 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata di inizio settimana sorridente, soprattutto in campo sentimentale. La Luna nel vostro segno darà modo al vostro cuore di rifiorire, come d'incanto. In coppia, ecco una giornata veramente positiva. Le novità arriveranno a iosa, senza che ve le andiate a cercare. L'atmosfera in generale si ripromette di essere davvero frizzantina e molto appagante. Chi amate di certo sarà molto più ben disposto del solito verso di voi, questo potrebbe davvero fare la differenza. Avrete dalla vostra parte gli influssi favorevoli delle stelle, così l'energia non vi mancherà di sicuro. Potrete contare su una grande serenità interiore, il mezzo migliore per progredire nella vita e per gustarsi ciò che di bello verrà offerto.

Nel lavoro, sarete più veloci e dinamici del solito. Organizzerete i vostri impegni lavorativi quasi bruciando tutte le tappe.

Leone: ★★★★★. Un lunedì altamente positivo, sottoscritto dalle cinque stelline della buona sorte. In amore la Luna, in avvicinamento esponenziale al vostro bel segno di Fuoco, vi farà entrare in una sintonia magica con la vostra dolce metà. Anche se si dovessero addensare piccole nubi (passeggere) nella vostra storia d’amore, specie se iniziata da poco, state tranquilli perché saranno superabili con il solo slancio spontaneo che riverserete sulla persona amata. Gli influssi della Luna accresceranno la vostra passionalità, se single, così in serata potreste avere ai vostri piedi tutte le persone che desiderate.

Vi basterà solamente uno sguardo malizioso o intenso e tutto andrà come sperato. Nel lavoro, una persona amica riuscirà a farvi primeggiare nella vostra specialità, insieme al vostro tocco di personale creatività. Il periodo vi renderà merito e giustizia.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 17 ottobre, preannuncia un avvio settimanale abbastanza buono, anche se non proprio coinvolgente. In amore una bella persona, forse conosciuta da poco, vi porterà una nuova interessante ispirazione. Sta per nascere un bel sentimento, forse ancora un pochino acerbo ma dalle potenzialità eccellenti. In questi giorni potete senz'altro far tesoro di alcuni preziosi consigli dispensati da una persona amica o forse un parente strettissimo: vi aiuterà a vedere molte situazioni da una nuova e più valida prospettiva.

La vostra fantasia creativa in questo momento galoppa a briglie sciolte, il che è un bene perché vi impedirà di irrigidirvi nelle visioni abituali. Nel lavoro, determinati e inflessibili, sarete quasi irriconoscibili dai vostri colleghi. Dosate bene le energie, se avete intenzione di spenderle per lo svago e il divertimento.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 ottobre.