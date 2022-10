L'Oroscopo della giornata di lunedì 17 ottobre vede buone doti strategiche in Acquario, forte del pianeta Mercurio in trigono, mentre l'Ariete sarà ancora sottotono in amore. La Luna porterà agitazione in Bilancia per quanto riguarda i sentimenti, mentre Marte darà sostegno ai nati in Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 17 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 17 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: se il buongiorno si vede dal mattino, questo lunedì non lo sarà affatto. La Luna e Venere in cattivo aspetto non vi metteranno così di buon umore, e con il partner faticherete a trovare il dialogo o la gusta intesa.

Se siete single l'amore richiede pazienza, oltre che buoni sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro i buoni consigli di Giove e di Marte saranno molto utili, ma attenzione a possibili imprevisti da parte di Mercurio opposto. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali nel complesso favorevoli secondo l'oroscopo di lunedì. La Luna vi sorriderà dal segno del Cancro e troverete sempre un buon momento per condividere il vostro amore con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo saprete gestirvi piuttosto bene, ciò nonostante meglio non prendersi troppi rischi. Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo davvero promettente in questa giornata di lunedì per voi. Sul fronte amoroso ci penserà Venere in trigono a coccolarvi e farvi sentire amati dal partner o dalla vostra fiamma se siete single in cerca dell'amore vero.

Per quanto riguarda il lavoro avrete tante buone abilità e occasioni da sfruttare per arrivare al successo che meritate. Voto - 9️⃣

Cancro: quest'inizio di settimana non sarà così pessimo per i nati del segno grazie alla Luna in congiunzione, ciò nonostante, questo non vorrà dire che in amore le cose vanno bene. Potreste trovare un po’ di intesa con il partner, utile per ritrovare il vostro rapporto, o se siete single, proverete attrazione verso una persona particolare.

In ambito lavorativo il rischio non sarà una buona soluzione ai vostri progetti per riuscire a fare di più. Meglio prendersi un po’ di tempo in più, ma fare le cose bene. Voto - 6️⃣

Leone: il sostegno di Marte in sestile si rivelerà importante in questo inizio di settimana. Le mansioni da svolgere non mancheranno, e dovrete per forza di cose rimboccarvi le maniche e darvi da fare.

Sul fronte sentimentale ci sarà una discreta stabilità con il partner, merito anche di Venere in buon aspetto. Se siete single sarete piuttosto bravi a corteggiare. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso valida in questa giornata di lunedì grazie alla Luna in sestile dal segno del Cancro. Single oppure no, forse faticherete un po’ a trovare la giusta intesa con la persona che amate, ma riuscirete comunque nel vostro intento. Per quanto riguarda il lavoro avrete degli obiettivi ben chiari nella vostra mente, e con pazienza e impegno prima o poi li raggiungerete. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in quadratura dal segno del Cancro porterà un po’ di tensione sul fronte sentimentale in questa giornata di lunedì.

Venere per fortuna sarà stabile in congiunzione, ciò nonostante, single oppure no, dovrete dimostrare di saper gestire bene i rapporti con la persona che amate anche nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro sarete invece sarete sempre sul pezzo grazie a queste stelle favorevoli, pronti a raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata favorevole dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Una bella Luna vi sorriderà dal segno del Cancro, e riuscirete a godervi una splendida relazione di coppia, soprattutto voi nati nella terza decade. Se siete single cercate di essere voi stessi, senza cambiare del tutto per una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di idee e istruzioni chiare per realizzare buoni progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo nel complesso valido secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 17 ottobre. Venere in sestile sarà di grande aiuto per costruire un rapporto sincero e affiatato, non solo voi che siete già impegnati, ma anche i single in cerca dell'amore vero. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato tranquilla, ma non aspettatevi grandi risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: la vostra pazienza in amore sta per concludersi. La Luna in opposizione e Venere in quadratura saranno causa di discussioni e incomprensioni con il partner. Sarà difficile provare dei sentimenti positivi in queste condizioni. In ambito lavorativo se i vostri progetti non riescono ad andare in porto, forse sarebbe il caso di cambiare la vostra strategia.

Voto - 5️⃣

Acquario: settore professionale ottimo in questa giornata di lunedì. Affronterete l'inizio della settimana con grande fiducia, grazie anche alle vostre buone doti strategiche, che vi condurranno al successo. In amore ci penserà il pianeta Venere a mettervi a vostro agio con la persona che amate. Single oppure no, sarà più facile per voi trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Pesci: avrete modo di iniziare la settimana con il sorriso, soprattutto sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro. Single oppure no, sarete in grado di dare vita a un rapporto davvero romantico, che potrebbe portare a qualcosa in più per voi, ma non solo. In ambito lavorativo state migliorando, ma questo non significherà che sarete dei maestri. Avrete ancora molto da imparare. Voto - 7️⃣