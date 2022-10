Secondo l'oroscopo del weekend 22-23 ottobre le stelle spronano i nati in Ariete a fare qualcosa di inedito ed emozionante in questo fine settimana. I Toro hanno poco tempo per sistemare tutte le faccende che riguardano gli affari finanziari, mentre per i Pesci è arrivato il momento di esprimere il proprio punto di vista in merito a una questione importante. Scoprite come sarà il vostro fine settimana leggendo le seguenti previsioni, segno per segno, dedicate alle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre e le pagelle, con voto da zero (fine settimana disastroso) a dieci (fine settimana meraviglioso).

Il quarto fine settimana di ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sfruttate al meglio gli ultimi due giorni di questa settimana per iniziare qualcosa di nuovo ed eccitante. Lunedì mattina, molto probabilmente vi ritroverete ricoperti di nuove responsabilità, quindi, divertitevi finché potete. Voto: 7,5

Toro – Dovete mettere in ordine i vostri affari finanziarie in poco tempo. Se avete bisogno di tagliare i costi o risparmiare, adesso è il momento di fare sul serio. Più a lungo rimandate, più difficile sarà sbarcare il lunario in futuro. Voto: 6,5

Gemelli – Più gli altri vi dicono che è ora di ridurre le vostre perdite economiche e rinunciare a qualcosa su cui avete lavorato, più dovete essere determinati per arrivare al traguardo.

Se resistete ancora un po’, vedrete progressi significativi. Voto: 6,5

Cancro – Non preoccupatevi se siete costretti ad accettare un ruolo di supporto perché potrebbe effettivamente funzionare a vostro favore. Se lasciate che gli altri si mettano a capo di un progetto in comune, saranno loro a dover prendere le critiche se va storto.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il quarto weekend di ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Evitate di assumere nuovi doveri e responsabilità questo weekend, non importa quanto possa essere allettante mostrare ciò che sapete fare. Il cambio di segnaletica del Sole durante il fine settimana aumenterà il vostro carico di lavoro e avrete bisogno di tutta la vostra energia per affrontarlo da soli.

Voto: 6,5

Vergine – Avete tante belle qualità, ma c’è qualcosa che vi trattiene dall’uscire nel mondo e cercare l’avventura. La buona notizia è che entro l’inizio della prossima settimana il vostro atteggiamento sarà molto positivo. Voto: 6,5

Bilancia – Se c’è qualcosa che dovete assolutamente dire a un amico o a una persona molto cara, l'Oroscopo vi consiglia di farlo subito. Il Sole sta arrivando alla fine del suo viaggio nel settore di comunicazione, quindi, vuotate subito il sacco. Voto: 6,5

Scorpione – È molto importante avere un’idea chiara di quali saranno le vostre ambizioni a lungo termine. Il Sole si sposta nel vostro spazio zodiacale durante il fine settimana e un nuovo anno solare inizia per voi.

Non potete permettervi di essere vaghi sui vostri obiettivi. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni per sabato 22 e domenica 23 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Avete ottenuto così tanto nelle ultime settimane e i risultati della vostra creatività continueranno ad avere un effetto positivo fino alla fine dell’anno. Presto, però, dovrete prestare maggiore attenzione alla vostra situazione economica. Anche i soldi sono importanti. Voto: 7,5

Capricorno – Le questioni di denaro hanno preso molto del vostro tempo nelle ultime settimane, ma presto avrete meno di cui preoccuparvi finanziariamente. Più questioni in sospeso riuscite a risolvere, più vi divertirete quando il Sole cambierà segno questo fine settimana.

Voto: 6,5

Acquario – Cercate di non essere troppo loquaci nel prossimo weekend. L'oroscopo del 22-23 ottobre avverte che se vi lasciate sfuggire qualsiasi informazione personale, potreste trovarla usata contro di voi in un secondo momento. Qualcuno che pensavate fosse un amico potrebbe rivelarsi un rivale sotto mentite spoglie. Voto: 6

Pesci – Potreste non essere ribelli per natura, ma avete i vostri momenti e uno di questi momenti si farà sentire questo weekend. Parlate e fate sapere alle persone in posizioni di potere perché non siete d’accordo con quello che stanno facendo. Siate un catalizzatore per il cambiamento. Voto: 7