L'Oroscopo della giornata di domenica 6 novembre vedrà i nativi Leone un po’ troppo permalosi sul fronte amoroso, nonostante la Luna a favore, mentre Scorpione sarà piuttosto creativo al lavoro grazie a Mercurio. Giove in sestile per il Capricorno sarà utile per svolgere al meglio le proprie mansioni, mentre le stelle permetteranno ai nativi Pesci di scoprire nuove sensazioni amorose. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 6 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 6 novembre 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà davvero bene per voi sotto il profilo sentimentale.

Godrete della buona posizione della Luna, che renderà il rapporto con la vostra anima gemella davvero frizzante. In ambito lavorativo Marte e Saturno saranno ancora vostri alleati. Avrete ancora qualche asso nella manica da sfruttare per raggiungere buoni successi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che continua a remare contro di voi secondo l'oroscopo. Soprattutto sul fronte amoroso, sentirsi a proprio agio con il partner, e cercare di dare una svolta al vostro rapporto sarà molto difficile. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove, anche se con Mercurio opposto gli imprevisti non mancheranno. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo pieno di momenti intriganti in amore secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Single oppure no, la Luna in sestile vi permetterà di riscoprire piacevoli sensazioni da condividere con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro sfruttate al meglio i vostri punti di forza, focalizzandovi prima su ciò che sapete fare meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in quadratura v'impedirà di chiudere come desiderate questa settimana.

Anche se Venere sarà favorevole, i sentimenti non saranno il vostro forte in questa giornata. Single oppure no, potreste avere altri interessi. In ambito lavorativo darete sfogo al vostro lato creativo, mettendo insieme progetti ben realizzati. Voto - 7️⃣

Leone: anche se la Luna sarà dalla vostra parte, con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione potreste essere un po’ troppo permalosi.

Single oppure no, in questo modo difficilmente riuscirete a costruire un bel rapporto. In ambito lavorativo alcuni progetti andranno davvero bene, ma su altri dovrete impegnarvi di più. Voto - 6️⃣

Vergine: settore professionale che andrà avanti in maniera piuttosto convincente secondo l'oroscopo. Ciò nonostante non dovrete peccare di presunzione, e credere di essere gli unici a saper fare bene il vostro mestiere. Sul fronte amoroso buon senso e romanticismo saranno ben bilanciati, utili per godere di una storia d'amore affiatata. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non molto appagante in quest'ultima giornata della settimana. La Luna in opposizione potrebbe influenzare negativamente il vostro umore, rendendovi di fatto scontrosi nei confronti delle persone che amate.

Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Marte e Saturno, ciò nonostante meglio non ambire troppo in alto. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, sul fronte lavorativo saprete mettere una certa creatività nei vostri progetti. Giove in trigono poi porterà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. In amore sarà una giornata valida per concentrarsi sulle persone che amate e intensificare i rapporti che avete. Voto - 8️⃣

Sagittario: Saturno in sestile vi renderà attenti sul posto di lavoro, anche se con Giove in quadratura l'imprevisto sarà sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Tra voi e la vostra anima gemella sarà dunque possibile lasciarsi andare a momenti piacevoli e di spensieratezza. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Giove in sestile si rivelerà molto utile per portare avanti le vostre mansioni secondo l'oroscopo. Mercurio favorevole inoltre vi permetterà di lavorare con la giusta organizzazione. Sul fronte amoroso la Luna in quadratura potrebbe causare qualche disagio. Nulla che però non potete risolvere. In fin dei conti, ne avete viste di peggiori. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale solamente discreta in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà favorevole, mentre Venere no. Cuori solitari o meno, risollevare il vostro rapporto sarà complicato, e richiederà tempo e pazienza.

Per quanto riguarda il lavoro sarete molto selettivi, alla ricerca di quei progetti che possono portarvi dritti al successo che desiderate. Voto - 7️

Pesci: periodo pieno di soddisfazioni per voi nativi del segno. Soprattutto in amore, godrete del favore di Venere, che vi metterà sempre nella condizione giusta per godere al meglio del vostro rapporto. Se siete single le buone occasioni per fare colpo non mancheranno. In ambito lavorativo quando avete energie e finanze, sapete mettere insieme progetti davvero ben fatti. Voto - 9️⃣