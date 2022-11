L'Oroscopo della giornata di venerdì 25 novembre vedrà i nativi Gemelli più cauti nell'esprimere le proprie emozioni, mentre potrebbe esserci un po’ di tensione o qualche problema da risolvere per i Pesci. Grandi qualità non mancheranno in Sagittario grazie a questo cielo, mentre Toro sarà più sciolto e a suo agio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 25 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 25 novembre 2022 segno per segno

Ariete: mostrerete una certa empatia e comprensione con la persona che amate in questa giornata di venerdì, merito della Luna in buon aspetto.

Single oppure no, il vostro modo di amare presto verrà riconosciuto e apprezzato da chi avrà l'onore. In ambito lavorativo Marte e Mercurio porteranno buone idee e energie da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sarete più sciolti e a vostro agio sul fronte amoroso in questa giornata di venerdì. Questo cielo non sarà contro di voi, e basterà soltanto che siate voi stessi per convincere le persone che amate a stare con voi e godere di rapporti più armoniosi. In ambito lavorativo qualche buona idea in più potrebbe arrivare, e con Giove in sestile potrete contare su un pizzico di fortuna in più. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale purtroppo contraria nei vostri confronti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

La Luna e Venere saranno contro di voi, rendendo di fatto il vostro rapporto più complicato del solito. Se siete single potreste sentire la necessità di parlare con qualcuno dei vostri problemi. Nel lavoro pretendere di avere sempre ragione e assumere una posizione di prima linea non vi aiuterà a fare di meglio, soprattutto se non sarete in grado di gestire la situazione.

Voto - 5️⃣

Cancro: periodo tutto sommato discreto sul fronte amoroso per voi nativi del segno. I problemi di coppia purtroppo non mancheranno, ciò nonostante riuscirete a dimostrare una discreta maturità e responsabilità. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente impegnati in questo periodo, ma dovrete anche riconoscere che qualcuno vi sta aiutando, e andrà ricompensato.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale intensa in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, rendendo di fatto la vostra relazione affiata e piacevole. Vi piacerà molto poter fare qualcosa di più insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo mostrerete maggiore interesse e voglia di fare, ma dovrete ancora impegnarvi a fondo per ottenere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà il venerdì ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo, non quando questo cielo sarà contro di voi. Sul fronte amoroso dovrete imparare a rispettare l'opinione della persona che amate, e fare un passo indietro quando sbagliate. Sul fronte lavorativo non sempre potreste rimanere soddisfatti delle vostre prestazioni.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario rimediare. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Riuscirete a esprimere molto bene i vostri sentimenti, soprattutto voi nati nella prima e nella seconda decade. Con un po’ di fortuna, la vostra fiamma potrebbe ricambiare. Nel lavoro avrete stelle come Mercurio e Marte a favore per riuscire a gestire efficacemente i vostri progetti. Attenzione però a possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante potrete comunque aspirare a una relazione di coppia favorevole. Per quanto riguarda il lavoro v'impegnerete a fondo grazie anche alla presenza positiva di Giove, ottenendo risultati più che soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: potrete vantare grandi qualità in ambito lavorativo in questa giornata di venerdì. Con astri favorevoli come Mercurio e Saturno, con un po’ di fortuna saprete mettere in fila buoni risultati. Attenzione comunque a Giove e Marte in cattivo aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti Venere porterà romanticismo e intesa con il partner, ma anche voi single sarete piuttosto amichevoli. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale nel complesso valida secondo l'oroscopo. In amore avrete bisogno di vivere una relazione di coppia serena e appagante, e con il giusto atteggiamento ci riuscirete. In ambito lavorativo Giove sarà ancora vostro alleato, ciò nonostante, affinché le vostre mansioni possano condurvi al successo, dovrete dimostrare il giusto impegno in ogni situazione.

Voto - 7️⃣

Acquario: periodo migliore sotto il profilo amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, lentamente sentirete riaccendersi la fiamma dei sentimenti, anche voi cuori solitari. Con il tempo arriveranno momenti d'amore anche per voi. Nel lavoro idee e ambizioni vi permetteranno di portare avanti i vostri progetti con convinzione. Voto - 8️⃣

Pesci: potrebbe esserci tensione tra voi e la persona che amate in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere saranno contro di voi, e non potrete risolvere ogni problema con il romanticismo. In ambito lavorativo un po’ di fortuna da parte di Giove vi aiuterà, ma con Mercurio in quadratura non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣