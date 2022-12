L'oroscopo del weekend del 10 e 11 dicembre 2022 vede un balzo in avanti per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone, e un incremento delle conoscenze per gli Ariete.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del fine settimana: relax per Cancro

1° Cancro: il relax sarà l’indiscusso protagonista del vostro fine settimana. Sicuramente anche le problematiche quotidiane non troveranno spazio nelle due giornate di questo weekend, mentre in amore potrebbe svilupparsi una serata di sabato decisamente passionale.

Domenica in famiglia.

2° Leone: avrete la giusta compagnia per fare molte cose che adorate, come qualche sorpresa a qualcuno, magari al partner, oppure una gita fuori porta tutta per voi senza situazioni spiacevoli a cui porre rimedio. Secondo l’oroscopo l’idea di un progetto potrebbe nascere proprio ora.

3° Ariete: un incontro in questo fine settimana potrebbe cambiare il corso degli eventi, e magari renderli sempre più positivi. L’amicizia che sentirete nell’aria porterà a qualcosa di buono dopo tanto tempo.

4° Capricorno: avrete una esperienza con la vostra famiglia e con le vostre amicizie. Probabilmente anche l’amore avrà un ampio spazio in questo fine settimana, nella serata di domenica, quando avrete a disposizione molta più libertà rispetto al sabato.

Scorpione tranquillo

5° Scorpione: avrete finalmente delle serate molto tranquille, che siano in compagnia oppure in solitudine. Essere con voi stessi a riflettere non vi spaventerà affatto, anzi, potrebbe essere un bel modo per valutare attentamente le prossime mosse da prendere sul piano professionale.

6° Sagittario: avrete molte situazioni per cui sarà necessaria una pausa che possa realmente fare la differenza per il vostro umore e per la vostra salute fisica.

Fare dello sport potrà sicuramente giovare alle vostre energie, oltre che a ristabilire un umore più consono alle vostre esigenze.

7° Acquario: sarete appoggiati nelle vostre decisioni da una schiera di amicizie che vi daranno anche dei mezzi adeguati per favorire un vostro desiderio. Potreste avere un leggero insuccesso professionale, ma niente di grave.

8° Bilancia: sicuramente ora avrete una visione più equilibrata della vostra situazione professionale, mentre con qualche amicizia raggiungerete un accordo che potrebbe darvi un po’ di distrazione dalla quotidianità per molti giorni a venire.

Riposo per Toro

9° Toro: dovrete assolutamente riposare anche se avrete delle situazioni da procrastinare. Non sempre riuscirete a fare qualche passo in avanti, in questo fine settimana, ma con un po’ di sforzo potreste avere il terreno pronto per ripartire successivamente.

10° Gemelli: l’aria di nostalgia che aleggia sopra di voi in questo fine settimana potrebbe essere controproducente per il vostro operato, soprattutto per quello che concerne la famiglia e le persone che vi circondano.

Secondo l’oroscopo dovreste fare del vostro meglio per risollevare il morale.

11° Pesci: le poche novità sul piano professionale e un senso di incertezza su quello amoroso potrebbero rendere questo fine settimana alquanto monotono e a tratti anche molto negativo con l’umore. Secondo l’oroscopo faticherete molto a riprendere i ritmi di prima.

12° Vergine: ci saranno dei dubbi legati alla sfera sentimentale, probabilmente potrebbero portarvi a una indecisione molto profonda. L’oroscopo del weekend potrebbe favorire un po’ di riflessione personale, ma questa potrebbe sfociare in un senso di nostalgia molto forte.