L'Oroscopo di lunedì 19 dicembre prevede un Cancro dubbioso a causa di Mercurio, soprattutto dal lato professionale, mentre Pesci potrebbe sentire il bisogno di ricaricare le batterie. Alti e bassi per i nativi Toro, complici la Luna e Venere in contrasto tra loro, mentre l'amore aleggerà nell'aria per i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 19 dicembre.

Previsioni oroscopo lunedì 19 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata di lunedì in ripresa dal punto di vista sentimentale, anche se i problemi tra voi e il partner saranno ancora evidenti.

La Luna non sarà più opposta, ma con Venere in quadratura difficilmente potrete dare vita a momenti romantici con la persona che amate. In ambito professionale, a volte l'organizzazione è importante per non perdere tempo e raggiungere più facilmente i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Toro: non un inizio di settimana eccellente per voi secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, rendendo la vostra vita sentimentale poco entusiasmante. Single o no, oltre al romanticismo, dovrete anche saper mettere il bene della persona che amate al primo posto. In ambito lavorativo v'impegnerete a rendere un successo i vostri progetti professionali, e con Mercurio e Giove favorevoli sarà possibile.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo tutto sommato discreto per voi. Questo cielo non sarà particolarmente influente durante questo lunedì di dicembre, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, utile per provare a trascorrere bei momenti insieme. Sul fronte professionale, Giove non vi metterà sempre nelle condizioni più adatte, ma mettendo in pratica l'esperienza accumulata, potreste risolvere alcune difficoltà.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta in questa giornata grazie alla Luna in trigono. Certo, Venere rimane ancora negativa, ma questa settimana di Natale inizierà con il piede giusto, con la speranza che possa concludersi ancora meglio. Nel lavoro potreste avere dei dubbi sui vostri progetti a causa di Mercurio. Fermatevi un momento per pianificare le prossime mosse da fare.

Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali sottotono in questa giornata di lunedì. L'astro argenteo si troverà in quadratura, e dovrete allontanare situazioni che potrebbero solo farvi soffrire, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo le idee non mancheranno. Alcune richiederanno del tempo per essere realizzate, altre potrebbero darvi soddisfazioni fin da subito. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo cielo per far valere la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo. Sarà un lunedì all'insegna dell'amore, che non mancherà né per i single, né per chi è già impegnato. Mettete dunque in mostra la parte migliore di voi. Per quanto riguarda il lavoro, ricordatevi che a volte sono le piccole cose che possono fare la differenza.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna che lascerà spazio a Venere, in amore potrete nuovamente avvertire un senso di pesantezza, come se qualcosa non vada più per il verso giusto. Forse siete voi che dovete cambiare, o forse c'è qualcosa del partner non vi attrae più come prima. Sul fronte lavorativo ci saranno poche certezze al momento a causa di Mercurio. Per fortuna avrete Marte in trigono per cercare di reagire. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'amore sarà nell'aria in questa giornata di lunedì, e con la Luna e Venere in buon aspetto saprete esprimere al meglio le vostre emozioni. Single oppure no, questa settimana di Natale potrebbe rivelarsi unica per voi. In ambito professionale le mansioni da svolgere saranno tante, ma voi vi sentirete pronti a tutto, ma soprattutto, pronti a ottenere il miglior risultato possibile.

Voto - 9️⃣

Sagittario: saprete più o meno come muovervi in campo lavorativo in questo inizio di settimana. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, cercherete di portare avanti quei progetti per voi più favorevoli. In amore cercherete di gettare le basi per una relazione solida, soprattutto voi single. Con questo cielo, avrete buone possibilità di successo. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale in crescita in quest'ultimo periodo. Tenete a mente però che questa fase della vostra carriera potrebbe rivelarsi delicata, e non saranno ammessi errori. Sfera sentimentale perfetta per voi in questa giornata, merito della Luna e di Venere in buon aspetto. Single oppure no, saprete come stupire la persona che amate, e concedervi momenti di piacere e amore.

Voto - 8️⃣

Acquario: piccole incomprensioni potrebbero compromettere il rapporto con la persona che amate. Attenzione dunque a questa Luna in quadratura, anche voi cuori solitari in cerca di conquiste. Nel lavoro vi sentirete spesso a vostro agio, a prescindere dalle mansioni che vi verranno affidate. In questo modo, sarà più facile per voi centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: il pianeta Marte in quadratura dal segno dei Gemelli vi metterà sotto pressione, soprattutto in questo periodo più intenso lato professionale. Potreste infatti sentire la necessità di ricaricare le batterie. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata di lunedì, ci penseranno la Luna e Venere a rendere magica la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣