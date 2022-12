L'oroscopo di venerdì 30 dicembre prevede i nativi Bilancia più sfrontati in ambito amoroso, mentre l'Ariete sentirà il desiderio di allargare proprie vedute. La fortuna torna a sorridere per i nativi Sagittario grazie a Giove, mentre Gemelli mostrerà maggior audacia e intraprendenza. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 30 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vi vedranno la Luna in buon aspetto, pronta a farvi tornare il sorriso. In amore, single oppure no, troverete maggior feeling con la persona che amate, ma non sarà il momento per affondare il colpo.

In ambito lavorativo sentirete la necessità di allargare le vostre vedute. Mercurio sarà sfavorevole, ma con Giove al vostro fianco potrete farcela. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale splendida sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo del giorno. Saprete come muovervi all'interno della vostra vita sentimentale, ricevendo e donando la giusta attenzione alla vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, ma dovrete anche essere più incisivi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Gemelli: mostrerete maggior audacia e intraprendenza in questa giornata di giovedì, soprattutto in ambito lavorativo. Questo cielo vi assisterà, e vi accompagnerà verso un 2023 migliore per voi. Per quanto riguarda i sentimenti, sarete ben concentrati verso la vostra anima gemella, merito anche della Luna in buon aspetto.

Se siete single sarete piuttosto socievoli. Voto - 8️⃣

Cancro: quest'ultima parte dell'anno non si è rivelata granché per voi nativi del segno. Il vostro desiderio sarà arrivare al nuovo anno più ottimisti e speranzosi. Con pazienza e impegno supererete anche questa fase della vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro ci sono state buone entrate, e vi sentirete stimolati a continuare verso questa direzione.

Voto - 6️⃣

Leone: ottimo momento sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono. Vi piacerà molto godere della compagnia del partner, o se siete single dei vostri amici più cari. Sul fronte lavorativo siete in attesa di risposte, ma dovrete tenere a mente che potrebbero non arrivare. Cercare comunque un'alternativa sarà comunque una buona soluzione.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile e soddisfacente grazie a questa Venere in trigono. Vi sentirete molto vicini alla vostra anima gemella, ma anche voi cuori solitari sarete più in vena di conquiste, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere decisioni chiare e definitive grazie a Mercurio in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Bilancia: potreste assumere un atteggiamento più sfrontato nei confronti del partner secondo l'oroscopo del giorno. La sfavorevole posizione di queste stelle non vi farà affatto bene, perché in fin dei conti, sapete di voler bene alla vostra dolce metà. In ambito lavorativo avrete bisogno di maggior organizzazione, perché con Mercurio in quadratura sarà facile sbagliare direzione.

Voto - 6️⃣

Scorpione: penultima giornata dell'anno che vedrà un cielo più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore ci penserà il pianeta Venere a tenere alta l'intesa tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single i buoni sentimenti nei confronti dei vostri cari non mancheranno. Nel lavoro sarete piuttosto affidabili, mettendoci sempre il giusto impegno per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vi vedranno più fortunati del solito grazie a Giove in trigono dal segno amico dell'Ariete. Nel lavoro sarete del giusto umore per gestire efficacemente le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà la Luna a regalarvi qualche emozione in più con la vostra anima gemella.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale lievemente sottotono secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. L'astro argenteo potrebbe farvi mancare di buon senso nei confronti del partner. Non lasciatevi prendere troppo dalle emozioni. In ambito lavorativo continuerete a gestire le vostre mansioni in modo ragionato e mai frettoloso grazie a Mercurio in congiunzione. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo piuttosto soddisfacente per voi, grazie all'ottimo equilibrio di queste stelle. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà la Luna ad alimentare il vostro magico rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro continuerete a essere particolarmente abili con le vostre mansioni, facendo evidenti progressi giorno dopo giorno.

Voto - 8️⃣

Pesci: non mancheranno in buoni sentimenti in questa giornata grazie a Venere in sestile. Cuori solitari o meno, godrete di un'ottima intesa con il partner, e momenti sempre più piacevoli. Per quanto riguarda il settore professionale sarete piuttosto affidabili, anche in quei progetti che potrebbero richiedervi più tempo o impegno del previsto. Voto - 8️⃣