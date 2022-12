Per la giornata di lunedì 12 dicembre 2022, l’oroscopo si preannuncia interessante per i nati sotto il segno del Leone, mentre per l’Acquario la giornata sarà un po' nervosa. L’Ariete avrà difficoltà di comunicazione, mentre ci saranno novità per il segno del Pesci. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per lunedì 12 dicembre per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì 12 dicembre: amicizie per il Sagittario

1° Leone: non ci saranno ombre in questa giornata che potranno, in qualche modo, farvi evitare il calore del sole. Ora più che mai avrete un ottimismo invidiabile, con una bella dose di forza sul piano professionale.

In amore, ora più che mai, il romanticismo potrebbe farla da padrone.

2° Capricorno: l’audacia che mostrerete in questa giornata sarà sicuramente di quelle in grado di sbaragliare la concorrenza. Con i guadagni che avrete a disposizione non solo avrete la possibilità di fare un po’ di shopping, ma anche per osare qualche investimento significativo.

3° Sagittario: con le amicizie potreste vivere dei momenti indimenticabili. Possibili dritte vincenti con il lavoro. Secondo l’Oroscopo, anche l’umore potrebbe rimanere ancora alto per diverso tempo.

4° Vergine: avrete un rialzo di umore e concentrazione. Ciò favorirà una produttività professionale senza precedenti, nel corso di questa settimana. Avrete occasioni più uniche che rare, vi conviene agire ora prima che sia troppo tardi.

Belle notizie per i Pesci

5° Pesci: buone notizie sul piano lavorativo che vi metteranno buonumore. Anche la sfera sentimentale potrebbe esserne coinvolta. Datevi da fare con la famiglia, essendo disponibili anche con le amicizie. Tutto ciò potrebbe darvi parecchie soddisfazioni dal punto di vista emozionale.

6° Gemelli: avrete delle faccende in sospeso con la famiglia, questioni che vi renderanno intraprendenti per riuscire a superarle alla grande.

La stanchezza, purtroppo, si farà sentire. Provare a riappacificarvi con qualcuno potrebbe dare qualche risultato, seppure parzialmente.

7° Toro: avrete ancora molti impegni a cui far fronte, ma con la giusta carica e determinazione potreste favorire una bella spinta professionale, anche dal punto di vita creativo. Secondo l’oroscopo, l'umore avrà alti e bassi.

8° Ariete: potreste avere molte difficoltà a relazionarvi. Se avete da discutere un affare, questo probabilmente non sarà il momento opportuno per farlo. Con l’amore sicuramente andrà meglio, soprattutto se siete una coppia capace di comprendersi al volo.

Ostacoli per Bilancia

9° Bilancia: l’aspetto economico vi sta dando ostacoli significativi per qualche progetto personale, ma nel complesso le amicizie sapranno comprendervi nel momento in cui avrete la necessità di un appoggio emotivo.

10° Cancro: vi saranno momenti in cui vorreste davvero lasciare tutto, facendo uno strappo alla regola. Al momento, però, l’unica cosa che potrete fare davvero è restarvene a casa per conto vostro, facendo qualcosa che riesca ad appagarvi.

Una serata di riposo sarà quello che ci vuole.

11° Scorpione: dovrete fare molta attenzione a come vi muovete ma soprattutto a come parlare in determinati contesti. Ora più che mai l’irritazione potrebbe prendere il sopravvento sulla vostra capacità di giudizio.

12° Acquario: potreste avere i nervi tesi, per cui molte persone preferiranno, sapientemente, starvi alla larga. Conciliare il lavoro con la famiglia potrebbe essere molto più difficile del previsto. Il tempo libero potrebbe essere del tutto assente.