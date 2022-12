Per la giornata di mercoledì 14 dicembre 2022, l’Oroscopo presenterà la prima posizione ai nati sotto il segno del Gemelli per poi seguire quello del Vergine. L’Acquario sarà in rialzo, mentre scende di posizione il segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo del 14 dicembre per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: successi per Gemelli

1° Gemelli: i successi di questa giornata potrebbero essere fra i migliori della settimana, per cui agganciare gli affari vi darà non solo più denaro, ma anche una sicurezza che potrebbe elevarsi ad una autostima sempre più salda ed efficace.

2° Vergine: andrete alla scoperta di tante nuove situazioni che potrebbero incoraggiarvi nelle questioni quotidiane e aprire la vostra mente verso orizzonti diversi. In amore arriveranno delle notizie che stavate attendendo da tanto tempo e per le quali nelle giornate precedenti vi siete fatti in quattro.

3° Toro: sul piano professionale ci sarà una bella impennata, dovuta principalmente all’allentamento delle tensioni che si sono accumulate nel corso delle giornate precedenti. Ogni situazione spinosa potrebbe trovare una risoluzione vincente.

4° Leone: probabilmente non avrete un attimo di pace dal lavoro, ma questi impegni incalzanti vi aiuteranno a regalarvi un maggiore dinamismo e un senso degli affari sempre più promettente.

Con la famiglia raggiungerete compromessi ottimali.

Sfide per Capricorno

5° Acquario: rivedere le vostre priorità in questo momento potrebbe essere una mossa decisamente vincente in un prossimo futuro. Anche l’umore cambierà, rendendosi sempre più solidale con qualcuno alle prese con qualche difficoltà particolarmente ostica.

6° Capricorno: qualche sfida potrebbe cogliervi alla sprovvista, ma ciò non toglierà affatto la voglia che avete di perseguire i vostri obiettivi. Secondo l’oroscopo state affrontando anche qualche battibecco con il partner, ma sarà una situazione negativa piuttosto passeggera.

7° Pesci: ritrovare una persona del passato potrebbe lasciarvi alquanto perplessi, seppure non così tanto da incitarvi ad avere dei ripensamenti.

Con l’amore potreste vivere un momento che non sarà né positivo né negativo. Gli affari saranno in lenta salita.

8° Ariete: avrete un atteggiamento altalenante, che forse non sarà l’ideale per sviluppare collaborazioni con i colleghi e di trarne dei vantaggi sia per voi che per l’ambiente lavorativo. Potreste fare qualche salto di qualità, se lo vorrete con tutte le forze.

Scorpione in calo

9° Scorpione: non sempre avrete una bella affinità con la persona amata, anzi, potrebbero nascere alcuni diverbi che potrebbero anche persistere a lungo. Tuttavia, le situazioni più disparate potrebbero fare qualcosa per farvi riavvicinare.

10° Sagittario: farete i conti realmente con la stanchezza e con la voglia di dormire e di riposare, nel complesso.

Fare qualche incontro in questo momento potrebbe essere praticamente controproducente. Gli affari adesso potrebbero non essere contemplati.

11° Bilancia: l’umore non sarà dei migliori, per cui fare qualcosa che possa realmente distrarvi sarà difficile. Secondo l’oroscopo, dovrete mettere da parte le delusioni che avete avuto e ricominciare da capo, perché se lo farete ci sarà qualche bella novità.

12° Cancro: fare il vostro dovere in questo momento potrebbe portarvi molto stress e purtroppo essere anche controproducente per l’ambiente domestico. Potreste non avere tempo per voi stessi ed essere tendenti a trascurarvi, quindi cercate un po' di tempo in serata.