Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 6 dicembre 2022 per il settore delle relazioni amorose.

La nuova settimana di dicembre sembra procedere abbastanza bene per molte coppie innamorate. Dal punto di vista emozionale, i nativi dell’Ariete si sentono un po’ soli, invece, il segno del Toro si sente non adeguatamente compreso dalla propria famiglia. A seguire, le previsioni dell’amore e delle emozioni dedicate alla giornata di martedì 6 dicembre.

L'oroscopo dell'amore per il giorno 6 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Sentite che l’amore che provate per il vostro partner non ha limiti e sentite che anche lui/lei prova lo stesso per voi.

Emotivamente, potreste sentirvi un po’ soli. I vostri amici sanno come tirarvi su. Consumare un pasto fatto in casa insieme rafforza il vostro legame.

Toro – Dovreste fare qualcosa di eccitante e romantico per la vostra dolce metà. Scartate l’idea di una cenetta a lume di candela, però. Organizzate qualcosa di inedito che lascia il vostro amore senza parole. Vi sembrerà che la vostra famiglia non vi capisca veramente. Non dovreste arrabbiarvi per questo, soprattutto non in questo periodo stressante.

Gemelli – Se state cercando di risolvere un conflitto con il vostro partner, continuate a farlo. Il vostro amore e la vostra passione non passeranno inosservati. Le emozioni possono essere incredibilmente complesse, ma è essenziale affrontarle a testa alta in modo che non abbiano la meglio su di voi.

Previsioni degli astri per l'amore e le emozioni, giorno 6 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Non lasciate che un disaccordo rovini la vostra giornata. Sfruttate questo periodo per ricaricare le batterie, oppure, per mettere in atto un nuovo progetto di coppia. L'Oroscopo afferma che nel corso della giornata vi toccherà affrontare le emozioni di altre persone: ce la farete.

Leone – Questa è una grande opportunità per riaccendere la passione che si era assopita negli ultimi tempi. Le coppie longeve vivranno un periodo di intensa felicità. Tenete sotto controllo il vostro temperamento e cercate di non reagire subito, poiché in questo periodo potreste andare incontro a inutili incomprensioni e conflitti.

Vergine – Le stelle di questa giornata faranno aumentare il feeling che c’è tra voi e il vostro amore. Se vi siete fidanzati da poco, il vostro legame diventerà indissolubile. Qualsiasi emozione voi abbiate cercato di sopprimere, è ora di farla uscire.

Astrologia per martedì 6 dicembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Siete felici e molto innamorati. Per tutte le coppie è arrivato il momento di pianificare il Natale e il Capodanno dei sogni. Emotivamente, vi sentite come se fosse troppo o non abbastanza. Siete perfetti come siete. Certo, è sempre importante lavorare su se stessi, ma non c’è niente di sbagliato in voi. State solo crescendo.

Scorpione – Una buona relazione si basa su una buona comunicazione.

Non siate troppo orgogliosi e troppo sicuri di voi per ammettere di aver sbagliato. State vicini più spesso al vostro partner. Emotivamente, è molto probabile che vi sentirete fortemente legati alle persone che amate. Chiamatele, fate qualcosa di sorprendente per loro.

Sagittario – Per le coppie che stanno insieme da qualche anno, è arrivato il momento di parlare di un argomento che riguarda i bambini. Se siete nonni, potreste essere entusiasta di avere i nipoti in casa. Provate a sfogarvi scrivendo una lettera che metta in risalto il vostro stato d’animo.

La giornata del 6 dicembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Non è la serata adatta per il romanticismo, ci sono problemi da discutere con il vostro partner.

Le cose inizieranno a migliorare dal prossimo fine settimana. La condivisione è la chiave per comprendere le emozioni, quindi, ricordate questo: ‘Un problema condiviso è un problema dimezzato’.

Acquario – Questa Luna porterà grandi cambiamenti per voi, Acquario. Il vostro partner sarà sempre pronto a supportarvi e a spendere parole di conforto per voi. Imparate a lasciar andare una brutta situazione e il vostro umore sarà immediatamente sollevato.

Pesci – Le cose stanno migliorando e il vostro partner si sente molto bene. Fate qualcosa di carino per la vostra dolce metà, perché ha bisogno di sapere che è apprezzata e amata. Prendetevi cura della vostra salute psicofisica e state alla larga dai nativi della Vergine coi quali potreste entrare in conflitto. Infine, l'oroscopo raccomanda di non rincorrere all’autocommiserazione.