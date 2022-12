L'Oroscopo di lunedì 19 dicembre è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in evidenza gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. In base i transiti planetari, ci sarà chi avrà più bisogno di affetto e chi sarà più concentrato sul lavoro.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 19 dicembre.

Previsioni astrologiche di lunedì 19 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la rabbia potrebbe prendere il sopravvento sulle emozioni positive. Ci saranno delle situazioni che vi faranno perdere la pazienza.

Sarete impulsivi, poco riflessivi e completamente ostili a determinate persone. Le persone astrologiche vi consigliano di prendervi un po' di tempo per pensare.

Toro: potrebbe essere il momento giusto per la ricerca di un nuovo amore. Sarete spigliati e affascinanti. Riuscirete a far emergere tutto il vostro carisma, senza avere paura di mostrare il vostro vero carattere. Inoltre, avrete anche una posizione lavorativa ben strutturata. Le persone faranno la fila per conoscervi.

Gemelli: avrete paura di compiere la prima mossa in ambito sentimentale. Non saprete come gestire determinati sentimenti e, per questo, tenderete a tirarvi indietro. Per fortuna, la persona amata riuscirà a comprendere cosa si nasconde nel vostro cuore.

Le sue parole vi saranno di grande aiuto.

Cancro: avrete una spiccata curiosità. Vi piacerà relazionarvi con nuovi contesti e accettare sfide impreviste. Non metterete a rischio la vostra posizione lavorativa o sociale, ma cercherete di prendere le distanze dalla solita routine. Il partner potrebbe avere alcune proposte interessanti da farvi.

Oroscopo del 19 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di far emergere la vostra grinta. Tenderete a buttarvi giù un po' troppo facilmente, ma solo un atteggiamento positivo riuscirà ad attirare qualcosa di ancora più bello. Il partner vi darà tutto il sostegno necessario e anche la famiglia di mostrerà decisamente protettiva con voi.

Vergine: il lavoro andrà a gonfie vele. La settimana inizierà in modo decisamente positivo per voi. Fin dalle prime ore del giorno, vi renderete conto di poter sfruttare tutte le vostre capacità per raggiungere i vostri sogni. Non farete fatica a farlo, ma alcune persone potrebbero dimostrarsi invidiose.

Bilancia: vi prenderete cura dei vostri amici. Per voi, rappresenteranno una risorsa davvero importante. Adorerete stare insieme a loro e parlare degli ultimi accadimenti. Saprete ascoltare e dare consigli preziosi. La vita in famiglia, al contrario, potrebbe apparire un po' più turbolenta del previsto.

Scorpione: amerete l'avventura con tutti voi stessi. Non vi piacerà rimanere a casa a guardare la televisione.

Preferirete vivere esperienze indimenticabili, soprattutto se in compagnia dei vostri amici. Non sarà il momento per una relazione seria, ma potrete stringere un legame con una persona speciale.

Le previsioni zodiacali del 19 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: in ambito sentimentale sarete molto sicuri. Saprete padroneggiare ogni situazione, nonostante l'imprevedibilità degli eventi. Non vi farete condizionare dai consigli altrui perché vorrete risolvere da soli i vostri problemi. Inoltre non avrete alcuna intenzione di delegare gli incarichi assegnati.

Capricorno: avrete un progetto da realizzare e farete di tutto per riuscirci. Anche se gli altri non crederanno in voi, continuerete a seguire la strada scelta.

Con il trascorrere dei giorni, potrete notare dei piccoli miglioramenti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di essere sempre voi stessi.

Acquario: vivrete una giornata tranquilla, all'insegna della generosità e della pacatezza interiore. Non amerete parlare alle spalle delle persone. Preferirete occuparvi solo del vostro benessere interiore e di quello dei vostri cari. Forse, dovrete trovare un modo per aumentare la produttività sul posto di lavoro.

Pesci: avrete un controllo dello stress poco sviluppato. Non riuscirete a mettere in piedi una strategia adeguata per arginare certe situazioni. Tenderete a farvi trascinare dagli altri e a essere troppo legati alle loro opinioni. Questo potrebbe incidere fortemente sul vostro stato emotivo e sentimentale.