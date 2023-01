L'oroscopo del fine settimana che va dal 21 al 22 gennaio vedrà la Luna nuova affacciarsi tra il segno del Capricorno e dell'Acquario, mentre Gemelli mostrerà una spiccata curiosità, sia in amore che al lavoro. Cancro mostrerà tanta dolcezza nei confronti del partner, mentre per il Leone ci sarà ancora una forte tensione in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 21 al 22 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno a causa di questa Luna nuova.

Venere continuerà a darvi sostegno, ma sarà durante la giornata di domenica che il rapporto con il partner sarà migliore. Nel lavoro, anche se Giove e Marte vi daranno idee ed energie, attenzione agli imprevisti da parte di Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: periodo che continua a darvi qualche difficoltà con la persona che amate secondo l'oroscopo. Anche se la Luna vi darà una mano nella giornata di sabato, faticherete molto a trovare la giusta sintonia con la vostra fiamma. Nel lavoro non ci saranno grossi ostacoli da superare grazie a Mercurio, ciò nonostante non prendete le vostre mansioni alla leggera. Voto - 6️⃣

Gemelli: mostrerete una grande curiosità grazie a questo cielo durante il fine settimana.

Soprattutto in ambito lavorativo, sarete spinti a trovare sempre la soluzione migliore per le vostre mansioni. In amore ci sarà una forte stabilità tra voi e il partner grazie a Venere e alla Luna. Se siete single potreste raggiungere la giusta alchimia con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Cancro: il weekend potrebbe non iniziare con il piede giusto per voi in amore a causa della Luna opposta.

Per fortuna sarete sempre in grado di mostrare una spiccata dolcezza nei confronti del partner, e con il giusto atteggiamento, saprete come vivere una relazione sincera. In ambito lavorativo vi prendere cura dei vostri progetti, ma non dovrete dare nulla per scontato con Giove e Mercurio negativi. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che vedrà ancora parecchia tensione tra voi e la persona che amate, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione insieme a Venere.

Non siete così bravi con i sentimenti ultimamente, e pretendere di avere ragione nei confronti del partner non vi aiuterà di certo. In ambito professionale porterete avanti i vostri progetti con convinzione, nell'attesa di qualcosa che possa cambiare in meglio la vostra routine. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale gradevole sul fronte amoroso, soprattutto durante la giornata di sabato, quando la Luna si troverà in trigono dal segno amico del Capricorno. In ogni caso, single oppure no, riuscirete a trovare il giusto pretesto per godere di bei momenti insieme la persona che amate. In ambito lavorativo ve la caverete discretamente bene con i vostri progetti, anche se le energie non saranno il massimo a causa di Marte in quadratura.

Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo discreto in amore grazie a Venere secondo l'oroscopo del prossimo weekend, anche se la Luna in quadratura durante la giornata di sabato potrebbe rallentare il vostro entusiasmo. In ogni caso, sarete in grado di recuperare velocemente terreno domenica, quando l'astro argenteo sarà in trigono. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione a Giove e Mercurio in cattivo aspetto, perché non sarà facile prendere la giusta direzione con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: troppe sbavature in amore potrebbero calare l'intesa tra voi e il partner. Sabato la Luna vi darà una mano, ciò nonostante farete fatica a essere romantici. Nel lavoro fortunatamente non ci saranno grandi difficoltà con le vostre mansioni grazie a Mercurio in sestile che vi darà una mano.

Voto - 7️⃣

Sagittario: i buoni consigli al lavoro saranno particolarmente utili in questo periodo secondo l'oroscopo, considerato questo cielo un po’ in burrasca da questo punto di vista. In amore invece sarete in grado di far brillare il vostro rapporto grazie all'aiuto di Venere e della Luna. Anche voi cuori solitari saprete essere simpatici e attraenti agli occhi degli altri. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale davvero appagante e gradevole secondo l'oroscopo del fine settimana. Una splendida Luna vi permetterà di concentrarvi al meglio verso la persona che amate, godendo di momenti davvero teneri. Sul fronte professionale sarete sostenuti da stelle come Mercurio per centrare i vostri obiettivi, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Acquario: fine settimana eccellente per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso godrete della buona posizione di Venere, e nella giornata di domenica la Luna esalterà il vostro modo di amare. Per quanto riguarda il lavoro saprete gestire efficacemente le vostre mansioni, e con questo cielo non fallirete un colpo. Voto - 9️⃣

Pesci: sarà un weekend piacevole per voi sul fronte amoroso. Single oppure no, godrete di un cielo sereno, e sarete felici di poter vivere senza troppe preoccupazioni il rapporto con la vostra fiamma. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento di essere più diretti con i vostri progetti, cercando di massimizzare i risultati che potreste raggiungere. Voto - 8️⃣