L'oroscopo della giornata di martedì 10 gennaio vedrà i nativi Scorpione nostalgici dal punto di vista sentimentale, mentre Gemelli riuscirà a concludere buoni affari sul posto di lavoro. Ariete potrebbe assumere un atteggiamento più autoritario, mentre Leone desidererà sicurezza e stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 10 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 10 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale appagante per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi faranno sentire a vostro agio con il partner, permettendovi di vivere momenti teneri e di crescita.

Per quanto riguarda il settore professionale potreste assumere un atteggiamento più autoritario, che potrebbe farvi assumere una posizione più di rilievo. Voto - 8️⃣

Toro: periodo poco intrigante per voi secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Questo cielo non sarà il massimo per cercare di vivere belle emozioni con il partner, anche voi single non sarete così propensi a lasciarvi andare. Settore professionale che invece andrà avanti senza grandi intoppi grazie a Mercurio e Giove. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottima giornata sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Godetevi questa giornata insieme alle persone che più amate, perché con questo cielo i bei momenti non tarderanno ad arrivare. Nel lavoro le energie e la buona volontà non mancheranno, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, potrete concludere buoni affari.

Voto - 8️⃣

Cancro: la vostra capacità di comunicazione non sarà perfetta, ma sapete benissimo cosa volete dalla vostra relazione di coppia e per riuscirci, dovrete avere pazienza e comprensione. Nel lavoro arriverà qualche entrata extra che male non farà, ma dovrete ancora dimostrare tanto prima di raggiungere una buona stabilità.

Voto - 7️⃣

Leone: vorreste maggior sicurezza, stabilità e garanzie nella vostra vita professionale. Le occasioni ci sono, ma non tutte sono alla vostra portata. Analizzate per bene la situazione, cercando di trarre delle conclusioni a vostro favore. Per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà ancora la Luna dalla vostra parte, ma il vostro rapporto al momento ha bisogno di altro oltre al romanticismo.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali discrete in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà piacevole, ma farete un po’ fatica a renderlo unico. Settore professionale convincente grazie all'aiuto di Mercurio, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di martedì che vedrà un bel cielo sopra di voi. Per quanto riguarda i sentimenti godrete della buona posizione di Venere e della Luna. Single oppure no, sarete spontanei, e sarà più facile condividere emozioni e sentimenti. Nel lavoro le energie non mancheranno, ma dovrete utilizzarle per contrastare i tanti imprevisti che porterà Mercurio. Voto - 7️⃣

Scorpione: potreste essere un po’ nostalgici nel corso di questa giornata di martedì, colpa di queste stelle al momento sfavorevoli.

Single oppure no, potreste sentire la necessità di percorrere nuove prospettive. In ambito lavorativo avrete buone idee da sviluppare, che potrebbero portare a risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Godrete della buona posizione della Luna e di Venere, e non mancheranno momenti di romanticismo e passione tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale sarete pronti ad alzare l'asticella, proponendo soluzioni più interessanti per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Certo, questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante ci terrete ancora a provare a vivere un rapporto sincero e trasparente.

Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre precisi e organizzati, ma con Giove in quadratura a volte potrebbe non bastare. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di martedì sottotono in amore a causa della Luna opposta. Venere continuerà a darvi supporto, ciò nonostante meglio non spingersi troppo oltre per non causare discussioni con il partner. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, e non sbaglierete un colpo con Marte, Giove e Saturno a favore. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale favorevole in questa giornata di martedì. In amore cercherete solidità nel vostro rapporto, evitando il superfluo e concentrandovi su quelle cose che contano davvero. In ambito professionale avrete Mercurio a favore, ma la pigrizia potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣