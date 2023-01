L'oroscopo del fine settimana che va dal 28 al 29 gennaio prevede i nativi Leone in cerca di ricostruire la propria vita sentimentale, mentre Toro saprà essere più romantico. Periodo lento per i nativi Gemelli, che dovranno fare i conti con Venere ora in quadratura, mentre alcune incertezze potrebbero mettere in crisi i nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 28 al 29 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: l'ultimo weekend del mese si rivelerà tutto sommato piacevole per voi nativi del segno.

Avrete tutta la carica e la capacità per poter vivere un rapporto discreto, con momenti di crescita e a tratti romantici. In ambito lavorativo le vostre idee andrebbero riviste in quanto potrebbero non essere così efficaci. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali più convincenti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte e, single oppure no, riuscirete ad essere più romantici nei confronti della vostra fiamma, anche se prima sarà necessario costruire un solido rapporto. In ambito lavorativo Mercurio sarà di grande aiuto, ciò nonostante dovrete essere più cauti e moderati nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana lento e poco romantico per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner l'intesa calerà molto a causa di Venere in quadratura. Cercate di dedicare più attenzione alla persona che amate, senza avere un doppio fine. In ambito professionale vi darete da fare con le vostre mansioni, ma non ci sarà motivo di dedicarsi esclusivamente al lavoro, soprattutto in questo periodo. Voto - 6️⃣

Cancro: trasformerete le vostre competenze in capacità, utili per portare a casa buoni risultati dalle vostre mansioni.

Sul fronte sentimentale vi godrete appieno questo weekend grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, aspettatevi inoltre un possibile ritorno di fiamma. Voto - 8️⃣

Leone: siete in fase di recupero sul fronte sentimentale, ma secondo l'oroscopo del prossimo weekend dovrete fare i conti con la Luna in quadratura.

Dimostratevi interessati al partner o alla vostra fiamma se siete single, ma mai troppo invadenti. In ambito lavorativo prendete certi progetti con la dovuta calma, affinché possiate centrare buoni successi. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale che vi metterà in difficoltà in amore. La Luna sarà vostro alleato e vi aiuterà a essere comprensivi e di buon senso, ma con Venere in opposizione difficilmente arriveranno momenti romantici. In ambito lavorativo una buona strategia alla base vi permetterà di essere abbastanza abili con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: fine settimana solamente tiepido per voi in ambito amoroso. Questo cielo sarà meno influente rispetto alle giornate precedenti.

Ciò non vorrà dire che tra voi e il partner le cose non funzioneranno, cercate solo di non avere troppa fretta nel manifestare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro alcune circostanze causate da Mercurio potrebbero rallentarvi. La situazione potrebbe rivelarsi frustrante. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali altalenanti sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole dal segno dei Pesci, ciò nonostante la Luna potrebbe creare qualche malinteso tra voi e il partner. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio, che vi permetterà di essere abbastanza precisi e abili con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: alcune incertezze potrebbero saltare fuori sul fronte amoroso in questo fine settimana a causa di questo cielo poco convincente.

Single oppure no, riflettete di più su quanto di buono c'è in voi e nella vostra fiamma. In ambito lavorativo la creatività vi permetterà di distinguervi, ma con Marte in opposizione non sarete così rapidi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un weekend interessante dal punto di vista amoroso. La Luna e Venere vi daranno supporto, e avrete una marcia in più per poter godere appieno della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre azioni grazie a Mercurio in congiunzione, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo solamente sufficiente sul fronte sentimentale. Dopo settimane favorevoli per voi e il partner, adesso dovrete vedervela con la Luna in quadratura, che potrebbe essere causa di piccoli dissapori tra voi e il partner, che fortunatamente non si prolungheranno nel tempo.

In ambito professionale non mancherete sul successo grazie a queste stelle. Voto - 7️⃣

Pesci: in maniera quasi dirompente, riuscirete a godere di un fine settimana eccellente in ambito amoroso. Single oppure no, la vostra vita sentimentale sarà un turbine di emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete bisogno di buone energie per poter gestire al meglio i vostri progetti. Le idee non vi mancano, metteteci solo più energie. Voto - 8️⃣