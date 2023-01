L'Oroscopo della giornata di lunedì 16 gennaio vedrà i nativi Pesci più diplomatici sul fronte lavorativo nel tentativo di prendere la giusta direzione professionale, mentre Leone potrebbe non essere così paziente, soprattutto in amore. La stanchezza comincerà a farsi sentire per i nativi Sagittario, anche se continueranno a mostrare un discreto entusiasmo, mentre il Toro potrebbe essere piuttosto cinico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 16 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 16 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un inizio di settimana discreto per voi nativi del segno grazie a una bella Venere in sestile che vi protegge. Single oppure no, saprete come godervi questa giornata, e se riuscirete a viverla con la persona dei vostri sogni al vostro fianco, allora non potrete chiedere di meglio. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non prendere scelte avventate, perché Mercurio potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 8️⃣

Toro: comincerete a sentirete una certa tensione e crisi sul fronte amoroso. La Luna e Venere non saranno vostri amici, e il vostro atteggiamento cinico nei confronti delle persone che amate non farà altro che allontanarvi.

Mercurio sarà ancora favorevole, per cui cercate di avere un po’ di buon senso. Nel lavoro ve la caverete discretamente bene, ma la voglia di fare non sarà a livelli altissimi. Voto - 5️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 16 gennaio. Comincerete davvero bene la settimana, merito di questa Venere in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Cuori solitari o meno, troverete sempre un valido motivo per godere della vostra vita amorosa. In ambito lavorativo potrebbe arrivare qualche piacevole sorpresa, che vi metterà di buon umore e vi spingerà a dare di più. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì convincente in amore grazie alla Luna in trigono. Il rapporto con il partner sarà vivo, e vi sentirete abbastanza motivati da fare qualcosa che possa rendere migliore il vostro rapporto.

Anche voi cuori solitari sarete più propensi a stringere nuovi e interessanti legami. Nel lavoro se desiderate realizzare qualcosa che vi sta davvero a cuore, anche se questo cielo non sarà il massimo, ci metterete comunque tutto il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Leone: la vostra pazienza potrebbe toccare il limite in questa giornata, colpa di alcuni eventi che in amore cominciano a starvi stretti, e di questa Luna in quadratura. Qualche dubbio o difficoltà potrebbe arrivare anche in ambito professionale, complice questa vostra ricerca di qualcosa di più ambizioso. Voto - 6️⃣

Vergine: inizio di settimana più che soddisfacente per voi nativi del segno. L'astro argenteo vi sorriderà dal segno dello Scorpione, e tra voi e il partner ci sarà la giusta intesa, soprattutto per voi che siete nati nella terza decade.

In ambito professionale curiosità e determinazione vi spingeranno a portare avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questa giornata di lunedì. Questo cielo vi sostiene dal punto di vista amoroso. Single oppure no, avrete ancora buone opportunità di poter vivere un bel rapporto con la vostra fiamma. Non sciupate l'occasione. Nel lavoro sarà importante fare il resoconto della situazione e comprendere quale possa essere la direzione più giusta per voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: inizio di settimana discreto per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in congiunzione, e sul fronte sentimentale godrete di un buon rapporto. Non dimenticate però che Venere in quadratura potrebbe darvi ancora qualche grattacapo.

Sul fronte professionale coprite una buona posizione al momento grazie anche a Mercurio, che vi permetterà di portare a casa buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale che vi permetterà di ottenere ancora discreti risultati grazie a Giove in trigono. Ciò nonostante Marte in opposizione potrebbe rallentarvi. La stanchezza infatti potrebbe farsi sentire, ma l'entusiasmo vi permetterà di andare avanti. In amore ci penserà il pianeta Venere a regalarvi discrete emozioni con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale favorevole in questa prima giornata della settimana. La Luna in sestile vi permetterà di essere romantici quanto basta per godere di un rapporto affiatato con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Nel lavoro potrete fare affidamento a Mercurio per gestire i vostri progetti, ma attenzione a Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: partirà a rilento la settimana per voi nativi del segno, colpa della Luna che si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione. Faticherete un po’ a essere romantici, ma il vostro rapporto non attraverserà un periodo di crisi se riuscirete a mantenere una buona atmosfera. Molto bene il settore professionale, grazie a queste stelle che vi assistono. Voto - 7️⃣

Pesci: Mercurio in sestile vi renderà più diplomatici sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Tenete presente che però non potrete raggiungere sempre gli obiettivi che vi siete posti. Per quanto riguarda i sentimenti potrete godere un rapporto davvero intenso con il partner grazie alla Luna in trigono, ma anche voi cuori solitari vi sentirete più a vostro agio con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣