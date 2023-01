L'Oroscopo della giornata di martedì 17 gennaio vede i Cancro più soddisfatti delle proprie prestazioni al lavoro, mentre l'Acquario potrebbe essere più eccentrico per via della Luna in quadratura. Scorpione raccoglierà discreti successi grazie a Mercurio in sestile, mentre l'Ariete sarà più realista con i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 17 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 17 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale movimentata ma piacevole al tempo stesso per i nati del segno.

Venere in sestile accenderà il vostro entusiasmo, permettendovi di vivere bei momenti insieme alla vostra fiamma. Nel lavoro state andando discretamente bene, ma con Mercurio in quadratura sarete più realisti, capendo che non potete ambire oltre una certa soglia al momento. Voto - 7️⃣

Toro: Luna e Venere vi metteranno alle strette in amore. La vostra storia d'amore non naviga in buone acque, e potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a orientarvi tra le tante mansioni da svolgere, ottimizzando tempo e costi. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo davvero caloroso sul fronte amoroso. Venere illumina le vostre giornate, ma attenzione alla Luna che potrebbe mettere in risalto qualche ombra del vostro rapporto.

Nel lavoro andrete spediti con le vostre mansioni, ciò nonostante sappiate che non sarà necessario comandare a bacchetta tutti i vostri dipendenti. Voto - 8️⃣

Cancro: vi sentirete piuttosto soddisfatti dei progressi che state raggiungendo lato professionale. Certo, questo cielo non vi aiuterà granché, ciò nonostante riuscirete a districarvi tra le tante mansioni da svolgere.

In amore la Luna porterà entusiasmo, romanticismo e il giusto buon senso con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale contraria sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Queste stelle vi metteranno in difficoltà con la vostra fiamma, complice un evento che nessuno di voi due ha gradito.

Provare a fare un passo indietro, per il momento non se ne parla. Nel lavoro non vi arrenderete di fronte agli ostacoli, ciò nonostante la fretta di raggiungere l'apice si farà sentire. Voto - 5️⃣

Vergine: giornata tranquilla e piacevole in amore grazie alla Luna in sestile. Questa giornata di martedì andrà abbastanza bene sia a voi che al partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà responsabilità, organizzazione e buon senso, ma non sarete sempre così abili a causa di Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Bilancia: in questa giornata non amerete perdere tempo e soffermarvi su questioni secondarie, soprattutto in ambito professionale. Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto con il partner sarà regolato da una splendida Venere in trigono.

In altre parole, godrete di un'ottima intesa, e anche voi cuori solitari potreste riuscire a fare colpo. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarete in grado di cogliere discreti successi professionali grazie a Mercurio in sestile. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 17 gennaio, potrete sentirvi soddisfatti dei progressi che state raggiungendo. In amore, single oppure no, con la Luna in congiunzione potreste sentire la necessità di spezzare la vostra routine, rompere gli schemi e regalare qualcosa di diverso e piacevole al tempo stesso alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno ancora una volta un bel cielo sul fronte amoroso per i nati del segno. Il sostegno del partner inoltre vi stimolerà a fare qualcosa di più per la vostra storia d'amore.

In ambito lavorativo invece dovrete fare i conti con Marte in cattivo aspetto. Anche se Giove traccerà la strada giusta da seguire, faticherete un po’ a percorrerla. Voto - 7️⃣

Capricorno: riuscirete a godervi appieno questa giornata dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in sestile dal segno dello Scorpione. Con un po’ si fortuna, single oppure no, potreste raggiungere una buona intesa con la vostra fiamma. Nel lavoro sarete meno ambiziosi a causa di Giove in quadratura. Cercherete di non intromettervi in mansioni che non vi riguardano o che non sarete in grado di gestire al meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, potreste assumere un atteggiamento un po’ troppo eccentrico secondo l'oroscopo.

Anche se Venere vi sostiene, non sarà facile in questo modo trovare la giusta intesa con il partner. Nel lavoro per fortuna non ci saranno grandi difficoltà a gestire le vostre mansioni, anche se potreste essere distratti da qualcos'altro. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo florido in amore grazie alla Luna in trigono. Attenzione però perché l'astro argenteo a breve si sposterà in una posizione scomoda, dunque cercate di non oltrepassare certi limiti in amore. Nel lavoro sarete particolarmente impegnati, ma con impegno e discrezione saprete svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣