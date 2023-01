Nella settimana dal 9 al 15 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà protagonista il segno dell'Ariete, con Giove nella costellazione, mentre il segno del Vergine avrà nei suoi gradi la Luna. Mercurio supporterà i segni di terra, prevalentemente.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L'oroscopo della settimana: Ariete con progetti fortunati

1° Vergine: sarete molto tranquilli, probabilmente farete anche dei progetti personali, con le amicizie o l'amore che potrebbero anche portarvi a fare una gita fuori porta.

La Luna nella vostra costellazione prevede anche una scia emozionale davvero invidiabile, mentre con la famiglia si respirerà una atmosfera di collaborazione e di pochissimi punti di contrasto, anche facilmente risolvibili. Secondo l'oroscopo, nel weekend potreste fare una proposta creativa alla squadra di lavoro.

2° Ariete: vi avvierete già all'inizio della settimana con dei progetti fortunati grazie a Giove, e alla certezza che le vostre energie in questo momento potrebbero condurvi davvero molto lontano. Per chi è ancora alla ricerca di un impiego troverà qualcosa che possa fare al caso suo. Con le relazioni interpersonali ritroverete molta tranquillità, anche in amore. Venere vi regalerà anche qualche amicizia che potrebbe essere molto importante per il tempo a venire, secondo l'oroscopo.

Nel fine settimana potrebbero sopraggiungere delle notizie interessanti per la famiglia.

3° Pesci: carichi e pieni di iniziativa, in questa settimana potreste davvero essere al centro delle attenzioni con le amicizie, fare tanti progetti originali sul lavoro e concedervi anche dei momenti di relax prima di passare ai passi successivi.

In amore la passione sarà presente con il vostro partner, e non esiterete a fare qualche progetto e metterlo immediatamente in atto. Secondo l'oroscopo il weekend sarà pieno di emozioni.

4° Toro: davanti alle sfide reagirete alla grande, imponendovi sulla scena e dando ulteriore vitalità alla vostra carriera. Lasciarvi alle spalle qualche situazione spiacevole adesso potrebbe farvi solamente bene, soprattutto se sarete concentratissimi con il lavoro e con le finanze, che andranno a gonfie vele.

Mercurio potrebbe favorire il dialogo in famiglia, con i colleghi, e sarà utile anche per poter fare nuove conoscenze, secondo l'oroscopo. Regalatevi dei momenti di relax nel fine settimana.

Decisioni per Acquario

5° Acquario: avrete a che fare con delle decisioni da prendere per la famiglia, e ora potreste essere molto più riflessivi del previsto. Al contrario potreste essere molto più agili sul lavoro e con gli affari, portando anche qualche collega a condividere con voi i risultati. Secondo l'oroscopo essere single in questo momento potrebbe darvi la libertà di cui avete bisogno per soddisfare i vostri desideri, mentre se c'è un partner qualcosa vi porterà ad avere una responsabilità molto più tenace del solito.

6° Gemelli: la prima parte della settimana farete ottimi affari, dando slancio ai vostri guadagni e ponendo anche delle basi per altri progetti futuri, secondo l'oroscopo. Nel mezzo della settimana potrebbero però sopraggiungere stanchezza, ansia e anche qualche piccola incomprensione familiare oppure da parte del partner. La seconda parte della settimana invece potrebbero verificarsi delle novità riguardanti qualche vicenda personale che si risolverà in un batter d'occhio. Regalatevi dei momenti di distensione.

7° Scorpione: autoregolarvi potrebbe essere un metodo per poter portare avanti progetti senza seccarvi o addirittura stancarvi prima del previsto. Evitare conflitti in questo momento potrebbe essere davvero salutare per voi e per chi vi circonda.

Il riposo sarà contemplato per gran parte delle serate della settimana, mentre staccherete la spina anche per quelle situazioni che con tutta probabilità richiederanno una forte tempestività da parte vostra, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

8° Cancro: avrete qualche bel successo che sarà sviluppato dalla vostra forte creatività, regalandovi delle soddisfazioni professionali da condividere con la vostra squadra di lavoro. Tuttavia, l'assenza di trasporto nella vostra relazione potrebbe essere molto controproducente per il vostro umore, portandovi anche a essere tristi e a farvi sentire trascurati. Le amicizie però nel fine settimana sapranno come ravvivare l'atmosfera con qualche bella sorpresa, piccola ma che varrà molto per voi.

Novità per Leone

9° Leone: avrete delle piccole novità sul lavoro che potrebbero in qualche modo gettare le basi per una esperienza futura niente male. Avrete delle tensioni con la famiglia che probabilmente non si appianeranno molto presto, soprattutto se riguarda qualcosa di fondamentale nel vostro rapporto. In amore la situazione potrebbe vivere degli alti e bassi, molto probabilmente servirà a entrambe le parti per poter riflettere bene su eventuali passi in avanti in futuro, secondo l'oroscopo.

10° Capricorno: reagirete abbastanza bene alle sfide, ma le energie non sempre potrebbero "rispondere" alla vostra chiamata in modo molto positivo. Si sta materializzando un periodo in cui non sempre potrete portare a casa dei successi significativi, e gli ostacoli, seppure pochi e di scarsa difficoltà potrebbero comunque darvi qualche grattacapo.

Mantenere un basso profilo adesso potrebbe anche essere una cosa positiva, basta saper aspettare. Con gli affetti vi sentirete alquanto a disagio, il meglio per voi ora sarà un po' di sana solitudine.

11° Bilancia: la situazione amorosa attuale potrebbe mettervi in uno stato di agitazione che potrebbe compromettere il naturale corso degli eventi sul piano professionale. Potreste pensare moltissimo a quale decisione prendere, ma facendo questo dovrete innanzitutto pensare a voi stessi e a ciò che tenete di più. Sul lavoro non sempre ci saranno progetti che potranno sollevare la vostra carriera, per cui concentrarvi potrebbe essere l'unica soluzione a qualche problema legato all'ambito professionale, secondo l'oroscopo.

12° Sagittario: le novità potrebbero essere piuttosto scarse, ma se riuscirete a essere sempre all'erta qualcosa arriverà di sicuro. L'ansia potrebbe portarvi a essere poco produttivi, ma nel complesso non vi lascerete prendere molto facilmente dal panico. In amore potreste non essere molto in linea con le esigenze del partner, al momento non sarete ben disposti nei confronti dell'amore, con tanti pensieri per la testa. Nel fine settimana però si aprirà la strada del dialogo.