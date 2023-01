Nella giornata di mercoledì 25 gennaio 2023, secondo l'Oroscopo ritornerà in prima posizione il segno del Pesci, seguito a ruota dal segno del Toro e dello Scorpione. L'Acquario sarà invece in ribasso. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì 25 gennaio: Toro creativo

1° Pesci: i traguardi per cui avete lavorato molto saranno finalmente raggiunti. Vi sentirete preparatissimi di fronte a qualche prova a cui potrete essere sottoposti in questi giorni. Le vostre amicizie saranno quelle che vi daranno maggiori soddisfazioni, mentre i colleghi si riveleranno estremamente fieri di voi.

Continuate così.

2° Toro: la vostra creatività sarà un fiume in piena, per cui sfruttarla al massimo, in questo momento, significherà avere dei vantaggi in un prossimo futuro, anche sul piano economico. Secondo l'oroscopo, l'amore potrebbe rinnovarsi attraverso un incontro decisamente interessante.

3° Scorpione: la famiglia sarà al centro della vostra attenzione, anche per quanto riguarda qualche piccolo problema che attende solo di essere risolto. Secondo l'oroscopo, sarete in ottima forma, soprattutto se ritornerete a fare attività fisica regolarmente.

4° Ariete: avrete una buona padronanza delle vostre attività e dei vostri impegni, per cui riuscirete anche a ritagliare momenti di tempo libero tutto per voi.

Secondo l'oroscopo, anche l'ambito professionale subirà una forte impennata che si tradurrà in guadagni ben al di sopra delle aspettative.

Guadagni per Bilancia

5° Bilancia: potrebbero arrivare dei guadagni che probabilmente risulteranno inaspettati e, per i quali, varrà la pena fare un po' di shopping, sia per voi stessi che per la vostra famiglia e i vostri affetti.

Secondo l'oroscopo, ci saranno degli affari che potrebbero darvi altri elementi che renderanno le vostre abilità molto ricercate.

6° Vergine: sul lavoro troverete una nuova determinazione e una grinta che, nei giorni scorsi, è venuta un po' a mancare. La fiducia completa sulle vostre capacità vi aiuterà a superare qualche ostacolo di troppo.

Potrete contare anche sull'ausilio della vostra squadra professionale.

7° Gemelli: forte entusiasmo nel corso di questa giornata. Con tutta probabilità, riuscirete a coinvolgere le amicizie nella vostra allegria. Per il momento, l'ambito amoroso potrebbe avere uno stallo, ma ciò non vi impedirà di credere in una svolta significativa.

8° Capricorno: potreste essere alquanto giù di tono a causa di qualche vicenda di carattere personale, ma ciò non vi impedirà di adempiere ai vostri doveri in modo abbastanza sereno. Anche se non mancherà qualche tarlo in più nella vostra mente.

Affari in calo per Sagittario

9° Acquario: in amore non ci saranno elementi che possano, in qualche modo, rendere la vostra relazione amorosa ottimale.

Per cui potranno verificarsi degli allontanamenti causati da incomprensioni tenaci, anche se non irreparabili. Dovrete fare i conti con una stanchezza che si risolverà solo in tarda serata.

10° Sagittario: non saranno molti gli affari che andranno a buon fine, ma tutto sommato qualcosa si muoverà nella serata. Al momento potrete semplicemente trovare un po' di riposo facendo ciò che più vi piace oppure dando alla vostra quotidianità qualche tocco personale in più.

11° Cancro: farete molta fatica nell'intraprendere un lavoro di squadra, sia che si tratti di lavoro o di famiglia. I troppi pensieri di carattere economico dovrebbero essere accantonati per un po', a favore di una tranquillità che dovrete sforzarvi di ottenere.

12° Leone: dovrete rivedere la fiducia reciproca all'interno del contesto sentimentale, perché sembra che qualcosa non funzioni nella vostra coppia. Potreste apparire chiusi e, talvolta, potreste andare incontro a fraintendimenti pesanti. Per cui prestate maggiore attenzione all'ambiente circostante.