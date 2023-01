Arriva il giro di boa della seconda settimana del mese, con la giornata di giovedì 12 gennaio 2023.

Per tutti i segni zodiacali approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del giorno, dall'Ariete fino ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del 12 gennaio

Ariete: in amore la giornata può aiutarvi a migliorare qualcosa nella vostra storia d'amore. Se vi sentite nervosi al momento è normale, quindi non allarmatevi per niente. Nel lavoro qualche disputa è possibile, ma le discussioni saranno risolte.

Toro: per i sentimenti, se ci sono delle difficoltà in un rapporto, è meglio aspettare a prendere decisioni brusche, perché a breve Venere tornerà a favorevole.

Giornata interessante nel lavoro: sarà possibile avere qualcosa in più e qualche novità.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione è interessante, attenzione però a qualche momento di polemica. Nel lavoro potreste concludere un accordo, inizia inoltre una fase di recupero.

Cancro: in amore la giornata pare tranquilla, è meglio comunque non rimandare le discussioni. A livello lavorativo sono possibili delle nuove proposte, inoltre alcune situazioni difficili diventeranno da ora più facili da gestire.

Leone: per i sentimenti siete più forti in questa fase. Se in una storia qualcosa non va, è meglio non arrivare a conclusioni frettolose ma portare pazienza. Nel lavoro, rispetto al passato, le cose ora vanno meglio.

Vergine: in amore potreste essere presi da diverse questioni. Ci potrebbe essere un po' di tensione. Nel lavoro contatti interessanti e buone opportunità in vista del prossimo mese.

Bilancia: in amore se c'è stata una fase di agitazione, questa ora andrà a risolversi, siete più tranquilli e ciò aiuta ad avere miglioramenti.

Nel lavoro qualcosa è cambiato in questi giorni, sono possibili delle novità a breve.

Scorpione: in amore cercate di risolvere un problema, non sono mancate ultimamente alcune polemiche. Nel lavoro, se vi propongono qualcosa di nuovo, valutate bene tutte le proposte che arrivano.

Sagittario: per i sentimenti si potrà ora vincere una nuova sfida, vi sentite decisamente più forti.

Nel lavoro il prossimo periodo porterà buone idee ma sfruttatele il più possibile.

Capricorno: in amore se c'è qualcosa di importante che avete intenzione di fare la Luna sarà favorevole. In questa fase potreste sentirvi piuttosto indecisi. A livello lavorativo le iniziative che fate partire adesso potranno avere delle buone possibilità in futuro.

Acquario: per i sentimenti entro il weekend sarà possibile vivere qualcosa di nuovo, se una persona vi interessa - con Venere favorevole - sarà possibile farsi avanti. Nel lavoro sono possibili scelte importanti e cambiamenti, inoltre si potrà recuperare.

Pesci: in amore è opportuno evitare le tensioni di troppo, chi porta avanti due storie parallele ora deve fare una scelta. Nel lavoro i prossimi giorni del mese saranno importanti, perché arriveranno buone opportunità.