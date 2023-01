Il 7 gennaio sarà una giornata impegnativa. La fine delle vacanze corrisponderà con nuovi impegni fisici ed emotivi. L'oroscopo si concentra sugli eventi legati alla sfera lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi sarà pronto a brillare e chi, al contrario, faticherà a tornare alla sua vecchia routine. Le previsioni astrologiche porranno l'accento anche sugli stati interiori.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 gennaio.

Oroscopo di sabato 7 gennaio

Ariete: sarete lieti di tornare alla vostra routine quotidiana. La compagnia dei colleghi di lavoro e gli impegni quotidiani vi ridaranno molte energie.

I progetti da realizzare saranno numerosi, ma non vi scoraggerete affatto. Al contrario, sarete pronti a dimostrare tutta la vostra determinazione.

Toro: l'amore per il partner inizierà a vacillare. Non sarete più sicuri dei vostri sentimenti. Avvertirete la necessità di prendere una decisione difficile, ma dovrete fare molta attenzione alle motivazioni. Una scelta legata a cause sbagliate potrebbe essere solo controproducenti.

Gemelli: vorrete essere indipendenti. Farete fatica a rispondere a domande troppo precise sulla vostra sfera personale. Apparirete vaghi e poco propensi al dialogo con la famiglia. Il lavoro rappresenterà un'ottima valvola di sfogo, ma dovrete fare attenzione a non far prevalere le distrazioni.

Cancro: avrete bisogno di un po' di relax. La compagnia degli amici riuscirà davvero a fare la differenza. Lo shopping vi consentirà di rinnovare il guardaroba e di sentirvi più attraenti, mentre le attività all'aria aperta saranno un vero toccasana per fisico e mente. Il partner condividerà i vostri progetti.

Leone: questa giornata metterà a dura prova la vostra forza di volontà.

Dovrete affrontare un ostacolo imprevisto, che potrebbe farvi perdere il controllo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a non alzare alcuna barriera: il contatto con il prossimo sarà essenziale.

Vergine: il rapporto con il partner migliorerà repentinamente. Finalmente, riuscirete a entrare in sintonia con lui.

Affronterete argomenti profondi e fondamentali per la vita di coppia. Non vedrete l'ora di organizzare una serata romantica da trascorrere in piena armonia. Non saranno necessari grandi gesti.

Previsioni astrologiche di sabato 7 gennaio

Bilancia: sarete piuttosto negativi. Non riuscirete a vedere il bello nelle piccole cose perché alcuni imprevisti renderanno questa giornata molto difficile. Vi sembrerà di non avere la forza di reagire, ma le stelle vi aiuteranno a trovare una soluzione efficace ai vostri problemi. Inoltre, non sarete soli.

Scorpione: non avrete molta voglia di tornare sul posto di lavoro. Nonostante i buoni propositi, vi sentirete persi e disorientati. Avrete paura di non riuscire a recuperare il giusto ritmo.

Sicuramente, avrete bisogno di un po' di tempo, ma le preoccupazioni non faranno altro che aggiungere maggiore pressione.

Sagittario: sarete attivi sul posto di lavoro. Parteciperete a ogni iniziativa perché vorrete dare il massimo. Purtroppo, però, farete fatica a collaborare con determinate persone. Questo potrebbe rendere l'atmosfera più difficile da sopportare. La famiglia potrebbe avere qualcosa da dirvi.

Capricorno: tenderete a confrontarvi con gli altri. Non sarete mai soddisfatti del vostro operato perché vorrete raggiungere vette ancora più elevate. Apparirete pungenti ed eccessivamente critici. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non allontanare gli affetti più cari.

Acquario: una notizia poco piacevole vi farà vacillare. Dovrete appellarvi a tutta la vostra forza di volontà per riuscire a cambiare le carte in tavola. Compirete uno sforzo eccessivo, che destabilizzerà il vostro umore e la parte caratteriale più profonda. Andrete alla ricerca di un po' di serenità.

Pesci: vi dimostrerete amici leali e pronto a tutti per salvaguardare le persone che amate. Non avrete paura di esporvi, anche se lo farete sempre con gentilezza e riguardo verso il prossimo. Anche sul posto di lavoro, non sopporterete le ingiustizie nei confronti dei nuovi arrivati.