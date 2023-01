Le previsioni dell'oroscopo del 22 gennaio invitano i nati sotto il segno dell'Ariete ad essere più risoluti. I Leone, invece, sono un po' troppo stanchi e dovrebbero riposarsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: siete un po' imprevedibili in questo momento. Cercate di tenere gli occhi aperti in amore, non tutti si stanno comportando in maniera onesta nei vostri riguardi.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 22 gennaio invitano i nati sotto questo segno a riposarsi un po'. La settimana è stata piuttosto impegnativa, quindi sarebbe il caso di staccare un po' la spina.

10° Pesci: se non siete contraccambiati in amore, forse è il caso di riflettere prima di fare dei passi importanti. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle decisioni da prendere.

9° Cancro: se avete qualcosa da dire, fatelo. Non tenetevi le cose dentro perché questo non andrà a fare altro che compromettere le vostre relazioni. Nel lavoro bisogna osare un po' di più.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: meglio non tirare troppo la corda in amore. Se siete in conflitto con voi stessi, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere. Nel lavoro è necessario fare qualche sacrificio per godere dei risultati.

7° Toro: in amore non siete disposti a perdere.

Se volete raggiungere degli obiettivi, è il caso di darsi da fare e di tirarsi su le maniche. Siate disposti anche a scendere a qualche compromesso se necessario.

6° Ariete: l'oroscopo del 22 gennaio vi invita ad essere risoluti. In ambito professionale è il caso di darsi da fare e di non aspettare che siano gli altri a decidere al vostro posto.

5° Gemelli: le difficoltà possono essere superate grazie all'aiuto e alla vicinanza delle persone care. Nel lavoro non dovete demordere, insistete.

Oroscopo primi quattro segni del 22 gennaio

4° in classifica Vergine: non c'è limite alla provvidenza. Date tempo al tempo e vedrete che le soddisfazioni arriveranno. In amore è tempo di essere determinati e, soprattutto, di non nascondersi dietro un dito.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 22 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere più onesti con se stessi. In amore è tempo di fare un po' di pulizia. Gettate via tutto ciò che non serve e puntate su voi stessi.

2° Sagittario: siete molto decisi. Quando vi ponete un obiettivo è bene che lo inseguiate fino in fondo. Oggi potrebbe arrivare qualche colpo di scena inaspettato, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

1° Acquario: i nati sotto questo segno sono molto propositivi. Siete colmi di spirito d'iniziativa, cosa che vi sarà di grande aiuto dal punto di professionale. In amore dovete aprirvi un po' di più.