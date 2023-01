L'Oroscopo di mercoledì 18 gennaio ha in serbo molte novità. Le previsioni astrologiche, basandosi sui transiti planetari del giorno, hanno il compito di svelare le caratteristiche lavorativa, sentimentali e sociali della giornata. Alcuni segni zodiacali perdoneranno le ingiustizie, mentre altri saranno più risoluti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 gennaio.

Previsioni astrologiche di mercoledì 18 gennaio

Ariete: sarete sicuri di voi stessi. La vostra grande autostima vi porterà lontano. Non avrete paura di esternare le vostre proposte.

Sul posto di lavoro, però, dovrete essere pronti ad accettare un eventuale rifiuto. Nel corso del tempo, riuscirete a ritagliare anche voi il vostro spazio.

Toro: curerete i rapporti di amicizia in ogni minimo dettaglio. Sarete affezionati alle persone care e farete di tutto per comportarvi in modo gentile con loro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non escludere nessuno dalla vostra vita: ci saranno dei risvolti davvero positivi.

Gemelli: avrete bisogno di certezze. Non proverete sentimenti positivi verso il partner perché vi renderete conto delle necessità di alcune risposte. Condividerete con lui alti e bassi. In alcuni momenti, lo troverete aperto al dialogo, mentre in altri preferirà chiudersi in se stesso.

Il lavoro vi ricompenserà.

Cancro: vi farete travolgere dalla tristezza. Non sarà una giornata molto positiva dal punto di vista lavorativo. Avrete la sensazione di non riuscire a svolgere tutte le mansioni. In alcuni momenti, preferirete dare la precedenza ai vostri colleghi. Inoltre, tenderete a commettere facilmente degli errori.

Oroscopo del 18 gennaio

Leone: la concentrazione tenderà a vacillare. Nonostante questo, sarete padroni di voi stessi. Avrete solo bisogno di un po' di svago. Sarà divertente occuparvi dei vostri principali interessi. La ricerca del tempo libero vi permetterà anche di aumentare le possibilità di socializzazione.

Vergine: il lavoro sarà davvero soddisfacente.

Camminerete con la testa dritta perché sarete fieri del percorso fatto fino a questo momento. Ovviamente, potrete sempre migliorare, ma questo non sarà motivo di avvilimento. Al contrario, coglierete ogni singola occasione per aggiungere nuove capacità.

Bilancia: il rapporto di coppia si interromperà bruscamente. Necessiterete di stare un po' da soli. Sarà un momento doloroso, ma davvero edificante. Crescerete da più punti di vista. Svilupperete una personalità individuale più delineata e imparerete a prendere da soli le vostre decisioni.

Scorpione: vi occuperete della famiglia con grande premura. Questo non vi consentirà di prendervi cura di voi stessi. Trascurerete aspetti importanti della vostra quotidianità che potrebbero avere delle conseguenze spiacevoli.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare più attenzione.

Previsioni zodiacali del 18 gennaio

Sagittario: vivrete tutto come una sfida. Le difficoltà vi offriranno la possibilità di migliorarvi, ma lo stress potrebbe raggiungere dei livelli troppo alti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a trovare una via di mezzo. Gli altri, infatti, potrebbero non vedervi di buon occhio.

Capricorno: non sopporterete l'idea di commettere degli errori. Purtroppo, più avrete paura e più questa possibilità diventerà concreta. Dovrete credere ciecamente in voi stessi perché, solo in questo modo, riuscirete a trovare la grinta necessaria per farcela. Il capo e i colleghi vi ringrazieranno.

Acquario: il partner vi farà battere il cuore a più non posso. Proverete un profondo rispetto verso di lui. I vostri sentimenti saranno solo destinati ad aumentare. Immaginerete un futuro insieme, con una famiglia felice e tante opportunità. Attenzione, però, a non smarrirvi nei vostri sogni.

Pesci: sarete legati al passato. Non riuscirete a dimenticare i rapporti che hanno caratterizzato i momenti vissuti in precedenza. Per fortuna, troverete anche la forza per pensare a qualcosa di nuovo. Le stelle avranno in serbo una giornata molto positiva e allegra.