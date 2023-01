L’oroscopo di mercoledì 18 gennaio vede sul piano astrale la Luna transitare sui gradi del Sagittario, mentre Plutone, il Sole e Mercurio risiederanno nel segno del Capricorno. Venere assieme a Saturno, invece, protrarranno il moto in Acquario, così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Giove, intanto, permarrà in Ariete come Nettuno resterà stabile in Pesci. Urano insieme al Nodo Nord, in ultimo, continueranno il transito nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Sagittario, meno entusiasmante per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: fortunati. Tutto, o quasi, sembrerà incastrarsi perfettamente per i nati Scorpione, nel corso del 18 gennaio, col segno Fisso che si rivelerà oltremodo fortunato soprattutto quando si parlerà di vicende professionali e monetarie.

2° posto Acquario: nulla al caso. L'arma in più di casa Acquario, specialmente della prima decade, questo mercoledì potrebbe essere l'organizzazione e l'attenzione ai dettagli, qualità che si riveleranno spiccatamente utili nello svolgimento di alcune faccende di natura pratica.

3° posto Sagittario: incontri. Dopo un martedì dai toni accidiosi per gli arcieri, quest'ultimi parranno ritrovare sia la voglia di fare che di conoscere nuove persone e il parterre astrale deciderà, con buona probabilità, di accontentarli con fresche esperienze relazionali.

I mezzani

4° posto Leone: rinunce. Lasciar andare qualcosa in via definitiva, come un progetto o un rapporto affettivo, avrà buone chance di rivelarsi propedeutico per permettere ai felini, durante questo giorno d'inverno, di aprirsi al nuovo che avanza.

5° posto Ariete: riconciliazioni. Il trambusto planetario con predominanza d'Aria, opposizione Marte-Luna in primis, potrebbe permettere ai nati Ariete di riprendere le redini di un rapporto relazione interrotto, perlopiù legato alla famiglia originaria, per far in modo di far finalmente pace con la persona in questione.

6° posto Capricorno: focus domestico. Sia che si tratti di opere manutentive che di ammodernamenti, è probabile che il mercoledì del quarto segno Cardinale sia principalmente improntato su un'attività legata al focolare domestico.

7° posto Toro: a piccoli passi. La seconda e terza decade di casa Toro, durante questa giornata di metà settimana, si renderà presumibilmente conto che agire a piccoli passi, ancor più per i nativi liberi professionisti, non potrà che rivelarsi uno stratagemma azzeccato.

8° posto Pesci: chiarimenti. Mercoledì durante il quale il dodicesimo segno zodiacale sarà propenso, c'è da scommetterci, ad ammettere di aver sbagliato e/o a fare ammenda con una persona cara, chiarimento che non potrà che avere un felice epilogo.

9° posto Bilancia: impazienti. Nonostante le configurazioni astrali suggeriscano che tra pochi giorni il parterre planetario diverrà decisamente favorevole per i nati Bilancia, quest'ultimi questo mercoledì sembreranno non riuscire ad attendere tale data peccando d'impazienza.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: solitari. A venire meno in questa giornata d'inizio 2023 sarà, con ogni probabilità, la voglia nativa di avere a che fare col mondo circostante, difatti sarà probabile che la Vergine preferirà di gran lunga assumere un mood solitario.

11° posto Cancro: deleganti. L'alea che correranno presumibilmente i nati Cancro questo mercoledì sarà di delegare le loro mansioni professionali a colleghi e subalterni, suscitando un certo disappunto in quest'ultimi.

12° posto Gemelli: errori al vaglio. Giorno di gennaio dove i nati Gemelli dovranno probabilmente fare i conti con alcuni errori commessi da fine estate in poi, sbagli che il segno Mutevole sarà chiamato ad analizzare con scrupolo per comprenderne la vera essenza.