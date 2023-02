Nell'oroscopo di lunedì 20 febbraio 2023 troviamo sul piano astrale il Sole, la Luna, Venere e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre Saturno e Mercurio risiederanno sui gradi dell'Acquario. Plutone, intanto, continuerà il transito in Capricorno, così come il Nodo Nord assieme a Urano permarranno nel segno del Toro. Giove, in ultimo, protrarrà il moto in Ariete come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Pesci, meno benevolo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: riprendere le redini.

Sebbene le energie a disposizione non saranno numerose, i nati Pesci in questa giornata inaugurale della settimana riusciranno probabilmente a riprendere le redini di un progetto messo in precedenza in stand-by.

2° posto Leone: sfizi. La settimana aprirà i battenti con una giornata che donerà, c'è da scommetterci, ai felini l'opportunità di concedersi uno sfizio che attendono da tempo, come l'acquisto di un bene materiale o l'organizzazione di una cena a casa loro con le amiche fidate.

3° posto Scorpione: amorevoli. Sia con la famiglia d'origine che con partner e figli, i nati Scorpione sfoggeranno, con buona probabilità, il lato più amorevole e affettuoso del loro carnet comportamentale, calamitando ogni sorta di coccola possibile.

I mezzani

4° posto Ariete: favori. Le prime due decadi di casa Ariete, nel corso del 20 febbraio, avranno buone possibilità di dover chiedere un favore a una persona cara, con quest'ultima che toglierà le castagne dal fuoco al segno Cardinale.

5° posto Cancro: di petto. Le configurazioni astrali di questo lunedì potrebbero spingere i nati Cancro a mettere momentaneamente da parte la loro timidezza, così da affrontare di petto alcune questioni interpersonale impellenti.

6° posto Sagittario: in prima linea. Nel bene e nel male, gli arcieri in questa giornata invernale avranno buone chance di mettersi sempre in prima linea, specialmente al lavoro dove rischieranno di sorbirsi le peggiori lamentele ma anche di beneficiare di qualche gratifica morale.

7° posto Bilancia: comunicazione sottotono.

Qualche strafalcione dialettico o difficoltà nell'esprimere le loro ragioni sarà più che probabile questo lunedì per i nati Bilancia, ma nonostante ciò il segno d'Aria riuscirà a non far storcere alcun naso grazie alla sua proverbiale affabilità.

8° posto Acquario: rinunce. Complici le molteplici attività da portare a compimento, i nati Acquario potrebbero essere costretti a rinunciare a qualche impegno ristoratore per dedicarsi esclusivamente alla mole di doveri in programma nel giorno in questione.

9° posto Capricorno: cambiamenti. Nel luogo professionale sarà probabile che il quarto segno Cardinale, nel corso di questa giornata di febbraio, dovrà fare i conti con qualche cambiamento che gli risulterà difficile da digerire, come un improvviso cambio d'ufficio.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: accidiosi. La voglia di sbracciarsi in questa giornata d'inizio settimana sembrerà latitare in casa Gemelli, coi nativi che preferiranno dedicarsi ai loro hobby prediletti piuttosto che recarsi al lavoro o faticare in casa.

11° posto Toro: malinconici. Una vena nostalgica parrà invadere le menti dei nati Toro questo lunedì, specialmente della seconda decade che non potrà che rispolverare vecchie relazioni interpersonale che si erano interrotte in passato per qualche incomprensione.

12° posto Vergine: lavoro flop. Qualcosa non girerà presumibilmente per il verso giusto sul fronte lavorativo dei nati Vergine e ciò genererà un effetto domino che vedrà il segno di Terra doversi assumere anche le responsabilità che non gli spetteranno.